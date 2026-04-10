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Klei Entertainment revela ‘Don’t Starve Elsewhere’, el nuevo capítulo de supervivencia oscura

El célebre estudio Klei Entertainment expande el universo de Don’t Starve con una entrega llena de sorpresas

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Don't Starve Elsewhere presenta su tráiler.

Klei Entertainment ha anunciado el lanzamiento de Don’t Starve Elsewhere, la próxima entrega de su reconocida serie de supervivencia. Este nuevo juego, presentado durante el Triple-i Initiative Showcase, introduce un mundo peculiar, lleno de peligros y magia, en el que la supervivencia sigue siendo un gran reto, ahora marcado por la presencia de colinas, biomas desconocidos y una inquietante niebla que transforma la dinámica habitual. Klei aún no ha confirmado la fecha de lanzamiento oficial ni ha especificado en qué plataformas adicionales a Steam estará disponible el título.

Nuevos entornos y desafíos: evolución en la supervivencia

Desde la publicación de la primera entrega de Don’t Starve en 2013, la saga se ha distinguido por su atmósfera sombría y su enfoque en la supervivencia tanto en solitario como de manera cooperativa. Este título incorpora un cambio significativo: la inclusión de la verticalidad en el terreno. Por primera vez, los jugadores se enfrentarán a una naturaleza de múltiples niveles. Los personajes podrán escalar montañas nevadas, nadar en ríos caudalosos, atravesar mares agitados y explorar complejos sistemas de cuevas. Cada partida será diferente, ya que los mundos se generarán de manera procedural, lo que asegura experiencias únicas tanto para las partidas en grupo como para quienes jueguen solos.

El diseño renovado de los biomas añade desafíos que intensifican la presión sobre los jugadores. Por ejemplo, un bosque de secuoyas afectado por lluvias intensas exigirá una mayor preparación, y las cumbres heladas requerirán estrategias específicas para hacer frente al frío y a los animales territoriales que acechan.

La niebla: un nuevo elemento de tensión psicológica

Entre los elementos más originales y amenazantes de Don’t Starve Elsewhere destaca la aparición de una niebla densa que avanza corrompiendo todo a su paso. La niebla, más allá de representar un riesgo físico, supone también un desafío mental. Se podrá optar por huir de ella, o arriesgarse a explorar los misterios que oculta, a pesar de las posibles consecuencias para la salud mental de los personajes. Esta mecánica aporta un nivel extra de complejidad estratégica y psicológica, generando una atmósfera más inquietante y dinámica respecto a entregas anteriores.

Aunque Klei no ha especificado en detalle cómo afectará la niebla, deja entrever que interactuar con ella puede provocar riesgos inmediatos y efectos a largo plazo sobre la cordura, uno de los recursos fundamentales de la franquicia. La intención es intensificar tanto la tensión como la incertidumbre, factores inherentes a la saga, que ahora tendrán un mayor impacto en las decisiones de los jugadores.

Cooperar o sobrevivir en solitario: nuevas estrategias

En Don’t Starve Elsewhere, las opciones de juego en solitario y cooperativo continúan presentes, aunque el rediseño del entorno amplía considerablemente la variedad de tácticas posibles. La supervivencia dependerá tanto de la coordinación del equipo como de la destreza individual, ya que la variedad de biomas y condiciones climáticas exigirá nuevas formas de comunicación, reparto de recursos y especialización de funciones en el grupo.

La fabricación de objetos, la recolección de recursos y la construcción de bases se mantienen como pilares del juego, aunque han sido adaptados a las características del nuevo paisaje. Los terrenos inclinados, los desniveles y los ríos que atraviesan el mapa complican el desplazamiento y la ubicación de refugios, lo que obliga a los jugadores a replantear sus estrategias habituales.

Don’t Starve Elsewhere, de Klei Entertainment
Don’t Starve Elsewhere, de Klei Entertainment

Consecuencias para la experiencia de juego y la comunidad

La transición hacia una naturaleza de varios niveles permitirá a los jugadores experimentar desplazamientos tanto verticales como horizontales, lo que puede transformar la gestión del inventario y la planificación de rutas de exploración. La inclusión de zonas con climas extremos y criaturas hostiles incrementa la dificultad y las probabilidades de fracasar, reforzando la constante sensación de peligro y desafío.

Estas novedades impactarán tanto en veteranos, que deberán modificar parte de sus hábitos adquiridos, como en quienes se acerquen por primera vez a Elsewhere, donde cada partida será un reto diferente. La atmósfera inspirada en el estilo de Edward Gorey y Tim Burton se mantiene, pero ahora Klei busca motivar la colaboración y la capacidad de adaptación de la comunidad a través de un mundo menos predecible y mucho más demandante. La interacción entre el entorno, la niebla y los novedosos biomas dará lugar a situaciones inéditas de crisis y descubrimiento para quienes decidan adentrarse en el juego.

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