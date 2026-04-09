IO Interactive retrasa el lanzamiento de ’007 First Light’ en Nintendo Switch 2

007 First Light, de IO Interactive.

007 First Light, el nuevo videojuego de acción y aventura desarrollado por IO Interactive, no llegará en la fecha inicial anunciada para todos los sistemas. La empresa confirmó que los usuarios de PlayStation 5, Xbox Series y PC podrán jugarlo a partir del 27 de mayo de 2026, pero la versión para Nintendo Switch 2 ha sido aplazada y estará disponible más tarde en el invierno. El juego propone una nueva interpretación del origen de James Bond, interpretado por Patrick Gibson y con la participación de Gemma Chan y Lenny Kravitz.

Razones detrás del retraso en la versión para Switch 2

La decisión de retrasar el lanzamiento de 007 First Light en Nintendo Switch 2 responde al objetivo de cumplir con los estándares de calidad en todas las plataformas. IO Interactive considera este proyecto como el más ambicioso de su trayectoria y ya había pospuesto el juego en marzo para todas las versiones. Según el CEO Hakan Abrak, el equipo aprovechará el tiempo adicional para perfeccionar la experiencia y garantizar un lanzamiento lo más sólido posible. La adaptación para Switch 2 requiere ajustes técnicos debido a las diferencias de hardware respecto a otras consolas, aunque el estudio afirma que ya se encuentra en una fase avanzada y que el juego es completamente jugable.

El estudio, conocido por la serie Hitman, enfrenta ahora el reto de llevar secuencias cinemáticas, acción y mecánicas avanzadas de sigilo a la consola híbrida de Nintendo. IO Interactive combina su diseño inmersivo tradicional con elementos inspirados en juegos modernos de acción y aventura, como la saga Uncharted y los títulos Batman: Arkham. Estas influencias guían el desarrollo de secuencias más elaboradas y complejas, lo cual plantea desafíos específicos en términos de portabilidad y desempeño en Switch 2.

Consecuencias para jugadores y la industria

El retraso genera desilusión entre los jugadores de Nintendo que esperaban un lanzamiento simultáneo. Para quienes poseen únicamente la consola de Nintendo, esto significa experimentar el juego después que el resto de la comunidad. En redes sociales se han observado respuestas de frustración, aunque también existe comprensión ante la promesa de calidad por parte del estudio. Los lanzamientos escalonados resultan habituales cuando las empresas buscan adaptar sus títulos a sistemas con características técnicas diferentes.

Esta decisión resalta las dificultades que enfrentan los desarrolladores independientes al intentar mantener la paridad entre diferentes plataformas. Además, la estrategia de priorizar versiones optimizadas surge como reacción ante experiencias anteriores en las que lanzamientos apresurados ocasionaron errores y fallos de rendimiento, lo que perjudicó la imagen de la marca y la satisfacción de los usuarios. Para IO Interactive, la reputación es fundamental, especialmente luego del reconocimiento obtenido gracias a la calidad técnica demostrada en la saga Hitman.

007 First Light, de IO Interactive.

Información sobre el juego y expectativas

007 First Light contará los primeros años de James Bond a los 26 años, en el inicio de su carrera dentro del MI6 y durante su primera gran misión para obtener el estatus 00. Patrick Gibson encarna al protagonista, mientras que Gemma Chan, reconocida por sus actuaciones en Eternals y Crazy Rich Asians, interpretará a la doctora Selina Tan, un personaje clave en la trama y desarrollo de Bond. También sobresale la participación de Lenny Kravitz como Bawma, el principal antagonista y un influyente traficante del mercado negro.

La narrativa apuesta por una visión renovada y contemporánea del personaje, incorporando viajes internacionales, gadgets, persecuciones en automóvil, espionaje sofisticado y personajes con desarrollo y profundidad emocional. El equipo creativo busca combinar interpretación actoral y una historia sólida, además de asegurar mejoras gráficas y un sistema de juego equilibrado en todas las plataformas en el lanzamiento final, con el objetivo de evitar las inconsistencias presentes en otros títulos recientes.