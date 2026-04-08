Hades II, FBC: Firebreak y Vampire Crawlers encabezan la tanda de Game Pass de abril

FBC: Firebreak, de Remedy.

En abril de 2026, Xbox Game Pass se consolida como un tema central entre la comunidad de jugadores, destacando por una programación de lanzamientos que reúne grandes franquicias y producciones independientes de alto perfil. Entre los estrenos más anticipados se encuentran Hades II, Vampire Crawlers, FBC: Firebreak y una versión actualizada de Call of Duty: Modern Warfare. Además, durante este mes, el servicio se despide de títulos emblemáticos como Grand Theft Auto V y Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes. Estas decisiones estratégicas impactan tanto a usuarios veteranos como a nuevos suscriptores, quienes encuentran en Game Pass una propuesta cada vez más sólida para acceder a juegos desde su lanzamiento, evitando inversiones iniciales elevadas.

Actualizaciones y lanzamientos destacados

El primer gran evento del mes ocurre el 7 de abril con la llegada de Final Fantasy IV, un clásico indiscutible del género RPG, optimizado para Xbox Series, la nube y PC. El 8 de abril se suman varios estrenos simultáneos: DayZ para PC, que presenta su experiencia de supervivencia zombi a más jugadores de ordenador; Endless Legend 2 en versión preliminar, que ofrece estrategia por turnos con facciones asimétricas; y FBC: Firebreak, un juego de disparos cooperativo ambientado en una agencia federal que enfrenta amenazas paranormales.

El 9 de abril, Planet Coaster 2 invita a los usuarios a crear y gestionar parques de atracciones aún más complejos. Al día siguiente, el 10 de abril, llega Tiny Bookshop, una simulación centrada en la gestión de una librería itinerante a lo largo de la costa, con un enfoque más íntimo y tranquilo. El 13 de abril, la saga Football Manager 26 suma versiones tanto para PC como para consolas y la nube, incorporando una interfaz renovada e innovaciones dirigidas tanto a los aficionados del género como a quienes se aproximan por primera vez.

El lanzamiento más esperado, Hades II, está programado para el 14 de abril, disponible desde el primer día para los suscriptores. Esta secuela refuerza la tendencia del servicio a incluir títulos independientes de reputación internacional en su día de estreno. También debutan Replaced, que apuesta por la narrativa y la ambientación cyberpunk, y The Thaumaturge, que destaca por su compleja narrativa y combates por turnos en una Varsovia alternativa.

Variedad para todo tipo de jugadores

Durante abril no solo se destacan los grandes éxitos, sino también la diversidad del catálogo. El 16 de abril, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered actualiza uno de los RPG más influyentes del inicio de la generación Xbox 360, mientras que EA Sports NHL 26 introduce mayor realismo y nuevas mecánicas deportivas. El 17 de abril, Call of Duty: Modern Warfare, a pesar de haber sido lanzado originalmente en 2019, se incorpora al catálogo y sigue estando entre los favoritos de la comunidad, disponible en consola, nube y PC.

Hacia finales de mes, destacan otros lanzamientos: Little Rocket Lab y Sopa: Tale of the Stolen Potato, dos propuestas familiares con mecánicas de creación y aventura respectivamente, llegan el 21 de abril. Ese mismo día se presenta Vampire Crawlers, de los creadores de Vampire Survivors, que transforma la fórmula del roguelike en un juego de exploración de mazmorras con cartas y estrategia por turnos, atrayendo a quienes buscan propuestas novedosas manteniendo un ritmo de acción intenso.

El 23 de abril finaliza la principal oleada de estrenos con Kiln, que se enfoca en la creatividad y destrucción de piezas de cerámica en arenas multijugador en línea, reforzando el compromiso de Game Pass con experiencias originales y pensadas para la interacción social.

Vampire Crawlers, de Poncle.

Cambios que afectan a los usuarios

El mes también marca la retirada de varios juegos importantes, programada para el 15 de abril. Títulos como Grand Theft Auto V, Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, Ashen, My Little Pony: A Zephyr Heights Mystery y Terra Invicta saldrán del catálogo, por lo que los jugadores deberán comprarlos si desean seguir accediendo tras esa fecha. Esto pone de relieve la naturaleza rotativa de Game Pass, que obliga a planificar el tiempo dedicado a cada juego para aprovechar al máximo los beneficios de la suscripción.

El impacto inmediato para los usuarios reside en la necesidad de decidir a qué títulos dedicar tiempo antes de su retirada. Por otro lado, la llegada desde el día uno de juegos como Hades II, Vampire Crawlers y Replaced supone una ventaja concreta: ofrece acceso anticipado sin costes adicionales a algunos de los lanzamientos más destacados del año. Para los desarrolladores independientes, aparecer en Game Pass el día de lanzamiento implica mayor visibilidad y abre la puerta al acceso a mercados que de otro modo podrían ser difíciles de alcanzar.

Finalmente, las constantes actualizaciones en títulos existentes y la adición de recompensas en juegos multijugador, como los incentivos en Albion Online o las novedades de contenido en Call of Duty: Black Ops 7, demuestran la estrategia de Microsoft para mantener activa a la base de usuarios más allá de los lanzamientos iniciales. Dicho ciclo, que engloba tanto la adición como la retirada de juegos, define la experiencia de Game Pass y su atractivo para quienes buscan variedad, actualidad y acceso instantáneo en el ámbito del videojuego.