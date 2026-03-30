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Teamfight Tactics presenta Dioses del Espacio, su nuevo set con temática cósmica

El set número 17 del popular autobattler de Riot Games se podrá jugar a partir del 15 de abril en PC y dispositivos móviles

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Teamfight Tactics, de Riot Games.
Teamfight Tactics, de Riot Games.

Teamfight Tactics (conocido por sus siglas como TFT) reveló el primer set del 2026 con una temática cósmica y celestial, que no sólo destaca por ser de sus diseños más atractivos hasta la fecha, sino también por incorporar algunos interesantes cambios ligados a la temática del set.

Bajo el nombre de Dioses del Espacio, el set número 17 lleva a los jugadores a una versión cósmica de la Convergencia dónde deberán ganarse el favor de los dioses para poder anteponerse con mayor facilidad ante los rivales. Dentro del universo de TFT, se introducen tres sets al año, cada uno con una temática diferente que es acompañado por nuevos campeones y modificaciones leves al juego para mantener atractivo al título. Que por cierto, es gratuito tanto en PC como en su versión para móviles.

Teamfight Tactics, de Riot Games.
Teamfight Tactics, de Riot Games.

El nuevo set se compone de una temática cósmica donde ciertos dioses buscan afinidad con los jugadores. A lo largo de cada partida, se podrá interactuar con estas deidades, obtener bendiciones y definir su estrategia en función de las alianzas que elijan. El equipo de TFT replanteó la estética cósmica/celestial del juego para ofrecer una experiencia visual completamente nueva. Se diseñaron algunos de los ya conocidos campeones como dioses, cada uno con personalidad propia y emociones que reaccionan a las decisiones del jugador.

Se develaron un total de nueve campeones que ascendieron al terreno celestial como dioses dentro de este set:

  • Soraka, Diosa de las Estrellas
  • Yasuo, Dios del Abismo
  • Ahri, Diosa de la Opulencia
  • Thresh, Dios de los Pactos
  • Kayle, Diosa del Orden
  • Varus, Dios del Amor
  • Evelynn, Diosa de la Tentación
  • Ekko, Dios del Tiempo
  • Aurelion Sol, Dios de las Maravillas
Teamfight Tactics, de Riot Games.
Teamfight Tactics, de Riot Games.

Uno de los cambios más importantes es que, por primera vez en la historia del juego, el clásico carrusel se transforma en un espacio dentro del reino celestial que pondrá el favor de los dioses en acción, modificando uno de los formatos ya conocidos dentro de la jugabilidad de TFT e incorporando en el juego una mecánica ligada al concepto general del set 17. Al comienzo de cada partida, se seleccionan dos dioses al azar que viajarán con todos los jugadores de la partida a este mundo celestial. Durante el juego, los jugadores visitarán este espacio que reemplaza al carrusel para elegir entre distintas ofrendas y recompensas.

Durante la presentación exclusiva a la cual asistimos, el equipo de TFT se explayó un poco más sobre esta mecánica y develaron que al elegir entre las ofrendas de ambos dioses, estaremos definiendo progresivamente la alienación con uno de ellos. Si bien no hay penalización por alternar elecciones, el dios que elijas más veces será el que finalmente te otorgue beneficios mayores en las etapas más avanzadas. En la etapa 4-7, el dios con el que más te alineaste te recompensa de forma especial, junto con opciones adicionales que pueden modificarse. A partir de ahí, ese mismo dios continuará otorgando recompensas durante el resto de la partida.

Teamfight Tactics, de Riot Games.
Teamfight Tactics, de Riot Games.

Aparte de estos cambios en la mecánica debido al favor de los dioses, Teamfight Tactics incorpora en esta actualización gratuita nuevas sinergias, rasgos y, por supuesto, cosméticos acorde al set. Para los más ansiosos, el nuevo set llegará a los servidores de prueba (PBE) el 31 de marzo y de forma oficial se lanzará el día 15 de abril.

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