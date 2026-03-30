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‘Avatar Legends: The Fighting Game’ confirma su fecha de lanzamiento para el 2 de julio

Con gráficos fieles a la animación original, el juego renueva la imagen de los títulos basados en la saga

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Avatar Legends: The Fighting Game presenta un nuevo tráiler.

El mundo de los videojuegos de lucha se prepara para recibir uno de sus lanzamientos más esperados: Avatar Legends: The Fighting Game. A partir del 2 de julio, los jugadores podrán combatir con personajes emblemáticos de las series Avatar: The Last Airbender y The Legend of Korra en PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch y PC. El título buscará diferenciarse de las anteriores adaptaciones de la saga, que no lograron convencer al público ni a la crítica, prometiendo animación 2D hecha a mano, netcode de última generación y funcionalidad crossplay completa, para que los aficionados puedan enfrentarse entre sí sin importar la plataforma.

Modos y características principales del juego

Avatar Legends: The Fighting Game se presenta como un proyecto ambicioso dentro del cada vez más competitivo mundo de los juegos de pelea. Su propuesta combina elementos tradicionales del género, como el modo historia, modo arcade y modo entrenamiento, junto a desafíos de combos y lecciones de personaje que permiten perfeccionar cada estilo de combate. Destaca la incorporación del sistema propio llamado Flow System, que enfatiza la movilidad fluida y la expresión personalizada en las peleas, alineándose con los conceptos de dominio elemental característicos de las series animadas.

El juego llega en su lanzamiento con doce personajes jugables, todos provenientes de las franquicias originales. Entre ellos se encuentran Aang, Katara, Azula, Toph, Zuko, Korra y versiones en Avatar State de ambos Avatares, así como figuras como Ozai, Kyoshi, Sokka y Zaheer. La variedad en el elenco responde tanto a la demanda de los fans como a la necesidad de ofrecer distintas estrategias jugables. Además, los desarrolladores han anunciado la llegada de cinco personajes adicionales a través de un pase de temporada denominado Year 1 Pass. Los jugadores también tendrán la opción de seleccionar personajes de apoyo para ajustar sus estilos de lucha y acceder a movimientos especiales únicos.

Para los jugadores más competitivos, el título ofrece modos en línea, con partidas casuales, partidas clasificatorias y la posibilidad de crear salas privadas. Su netcode basado en tecnología rollback busca garantizar partidas estables y una baja latencia, lo cual es fundamental para la experiencia en línea en los juegos de lucha actuales. El crossplay permitirá que usuarios de todas las consolas y PC compitan entre sí, fomentando una comunidad unificada y activa.

Relevancia para los seguidores de Avatar y diferencias con juegos anteriores de la franquicia

La franquicia Avatar cuenta con una base de seguidores amplia, que durante años ha mantenido vivas las comunidades en línea y los foros de discusión. Sin embargo, los videojuegos licenciados que precedieron a este lanzamiento no lograron generar entusiasmo, debido a su falta de ambición técnica y narrativa, además de resultados visuales poco logrados. El nuevo título, desarrollado por Gameplay Group y PM Studios, busca romper ese ciclo negativo apostando por fidelidad al estilo visual de las series y una jugabilidad pensada para la escena competitiva.

La integración de arte en 2D dibujado a mano responde a críticas hacia adaptaciones previas, que no lograron capturar la estética ni el espíritu de Avatar. Por otro lado, la promesa de actualizaciones regulares y un sistema de personajes por temporadas alinea al juego con los estándares contemporáneos de los títulos populares en eSports, como los más recientes lanzamientos basados en licencias reconocidas.

En este contexto, la compañía ha puesto énfasis en el respaldo a la comunidad, ofreciendo bonificaciones para reservas, como el skin de Samurai Appa, y la posibilidad de votar por nuevos personajes para futuros contenidos del primer año. Esta comunicación directa con el usuario busca asegurar el compromiso a largo plazo de la base de jugadores, una estrategia fundamental para el éxito de los títulos orientados al juego en línea.

Avatar Legends: The Fighting Game, de Gameplay Group.
Avatar Legends: The Fighting Game, de Gameplay Group.

Rendimiento técnico y enfoque en la jugabilidad competitiva

Desde el punto de vista técnico, Avatar Legends: The Fighting Game hace especial hincapié en ofrecer una experiencia fluida y equitativa para todos los jugadores. El uso de rollback netcode garantiza que las partidas en línea sufran mínimas interrupciones de conexión incluso cuando los jugadores se encuentran en regiones distintas. Esta característica coloca al título a la altura de los referentes del género y responde a una demanda pendiente en juegos licenciados de franquicias televisivas.

Otra apuesta del juego es el diseño de movimientos y animaciones, supervisado para mantener la expresividad y dinamismo de los personajes originales. Según los responsables del estudio Gameplay Group, liderados por Victor Lugo, el objetivo desde el inicio fue garantizar controles y combates intuitivos, priorizando tanto la sensación de dominio como la profundidad para los jugadores competitivos, sin descuidar la accesibilidad para quienes se inician en el género.

La edición estándar incluye todos los modos esenciales y el elenco inicial de personajes, mientras que la edición Deluxe suma contenido adicional como la banda sonora, libro de arte digital, HUD personalizados y el pase de temporada. Todo esto está disponible para reserva anticipada en PC, con posibilidad de agregar a la lista de deseos en PlayStation Store y Microsoft Store. No obstante, la versión para PlayStation 4 ya no parece estar considerada. Los incentivos para preordenar, como colores exclusivos y derechos de voto para el pase de temporada, refuerzan la intención de mantener a la comunidad involucrada activamente en la evolución del juego.

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