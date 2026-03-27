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AdHoc Studio amplía el alcance de Dispatch con una nueva versión para Xbox Series

El título mezcla sátira, estrategia y gestión en un entorno de superhéroes caídos y rehabilitados en Los Ángeles

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Dispatch, de AdHoc Studio.
Dispatch, de AdHoc Studio.

El aclamado juego Dispatch, desarrollado por AdHoc Studio, llegará este invierno a Xbox Series, tras haber tenido éxito en otras plataformas en 2025. Esta novela interactiva satírica sitúa al jugador en la piel de Robert Robertson, conocido como Mecha Man, quien, después del colapso de su carrera como héroe, debe adaptarse a una vida inesperada detrás de un escritorio supervisando a exvillanos.

Con un elenco de voces encabezado por Aaron Paul, Laura Bailey y Jeffrey Wright, y una jugabilidad centrada en la toma de decisiones, gestión de equipos y estrategias de despacho, la llegada de Dispatch representa la culminación de su transición a múltiples plataformas y lo consolida como uno de los títulos más comentados y reconocidos del último año.

Historia de un antihéroe: del campo de batalla a la oficina de despacho

En Dispatch, el protagonista Robert Robertson, interpretado por Aaron Paul, enfrenta la destrucción de su armadura y debe reinventarse como despachador de superhéroes en Los Ángeles. Lejos de las habituales batallas, la narrativa explora dilemas cotidianos e interacciones humanas dentro de un entorno laboral donde antiguos villanos buscan redención bajo su supervisión.

Robertson enfrenta no solo las emergencias de la ciudad, sino también egos, disputas y la difícil tarea de reconstruir su propia reputación. El argumento, creado por los responsables de Tales from the Borderlands y The Wolf Among Us, ahonda en las segundas oportunidades y muestra la burocracia que rodea el mito de los justicieros.

Dispatch, de AdHoc Studio.
Dispatch, de AdHoc Studio.

Una comedia con un elenco de voces reconocidas

El reparto de Dispatch reúne a destacadas figuras del cine, la televisión y los videojuegos, incluyendo a Laura Bailey, quien participó en The Last of Us Part II y Travis Willingham de Critical Role, junto a creadores populares en internet como MoistCr1TiKaL y Joel Haver.

El juego ha recibido elogios por su guion ingenioso, su humor satírico y la riqueza de sus diálogos, consiguiendo que cada interacción, ya sea en la sala de descanso o durante una emergencia urbana, destaque por su autenticidad e ironía.

Decisiones, estrategia y compatibilidad con Xbox Play Anywhere

Dispatch se destaca no solo por su narrativa, sino también por su sistema de decisiones, que influye en el desarrollo del argumento y en las relaciones con los héroes y villanos a cargo del jugador. Mediante un mapa estratégico, es posible analizar y asignar recursos a distintas crisis al tiempo que se gestionan las fortalezas y debilidades de un grupo de exantagonistas con pasados problemáticos.

El lanzamiento del título en Xbox Series incluye compatibilidad con Xbox Play Anywhere, lo que permite una transición fluida entre consola, PC y la nube. Esto amplía el alcance del juego y facilita el acceso a nuevos públicos, asegurando que la experiencia completa, con todos sus matices y desenlaces, esté disponible tanto para jugadores experimentados como para quienes exploran por primera vez las aventuras de Mecha Man y su equipo disfuncional.

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