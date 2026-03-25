Fortnite pierde impulso y Epic Games reacciona con más de 1.000 despidos

Fortnite - Duelo Final

Epic Games ha confirmado el despido de más de 1,000 empleados, lo que representa la mayor reducción de personal en la historia de la empresa, como consecuencia de una disminución considerable en el uso y la popularidad de su videojuego principal, Fortnite. El director ejecutivo, Tim Sweeney, informó a los trabajadores que esta medida responde a un desequilibrio entre los gastos y las ganancias, situación que se ha agravado por la caída en la participación de Fortnite desde 2025. Este ajuste llega después de una reducción anterior de 830 puestos en 2023, también asociada al bajo rendimiento del videojuego.

Motivos detrás de la disminución de Fortnite y panorama de la industria

El descenso en la participación de Fortnite, una de las principales fuentes de ingresos de Epic Games, se atribuye a diversos factores internos y externos. Según Tim Sweeney, algunas causas se relacionan con una desaceleración general en la industria de los videojuegos, caracterizada por un crecimiento más lento, menor consumo por parte de los usuarios y un entorno económico de mayor exigencia. Además, la generación actual de consolas ha registrado ventas inferiores a las de sus predecesoras, y los videojuegos deben competir con nuevas formas de entretenimiento digital que resultan cada vez más atractivas para los usuarios.

De manera interna, Epic Games enfrenta el desafío de mantener el interés en Fortnite en cada temporada, superar la inconsistencia de sus contenidos y regresar por completo al mercado móvil tras años de disputas legales con Apple y Google. Aunque Fortnite continúa como un referente global, las horas de juego han disminuido. Datos del seguimiento de usuarios de Circana indican que, en febrero de 2026, un usuario promedio de PlayStation jugó 16 horas de Fortnite durante el mes, frente a las 21 horas del mismo periodo del año anterior. En Xbox, la tendencia es similar, con una reducción de 19 a 15 horas mensuales en promedio.

Pese a los distintos intentos de revitalizar la experiencia de juego mediante colaboraciones populares como The Simpsons y otras propiedades intelectuales reconocidas, estos esfuerzos no han conseguido revertir la disminución en la actividad de los usuarios. El reciente aumento en el precio de los V-Bucks, la moneda digital dentro del juego, buscó afrontar el incremento de los costes operativos, reflejando la presión financiera a nivel interno.

Consecuencias para los trabajadores y acciones de apoyo

La decisión de despedir a más de 1,000 empleados, lo que equivale a cerca del 23 por ciento de la plantilla total, afecta a trabajadores de diferentes áreas. Según la información oficial, los empleados despedidos recibirán, como mínimo, cuatro meses de salario base y una compensación adicional en función de los años de servicio. En Estados Unidos, la cobertura sanitaria se mantendrá durante seis meses, y las opciones sobre acciones acelerarán su maduración hasta enero de 2027, con la posibilidad de ejercerlas hasta dos años después del despido.

Tim Sweeney enfatizó que la disminución de personal no responde a procesos de automatización o inteligencia artificial, sino solamente a la necesidad de estabilizar la situación financiera de la empresa. También se han recortado gastos en marketing, contratos y se ha frenado la contratación para nuevas vacantes, lo que supone otros 500 millones de dólares en ahorros adicionales.

Este ajuste se produce en un entorno en el que la rentabilidad de la Epic Games Store sigue siendo reducida, a pesar de haber registrado un gasto de 1,160 millones de dólares por parte de los usuarios en PC durante el último año y una facturación total estimada de más de 6,200 millones de dólares, según cifras de Statista. Sin embargo, los márgenes reducidos y las condiciones favorables para los desarrolladores dificultan convertir estos ingresos en beneficios significativos que permitan sostener la plantilla previa. En el pasado, Epic ya había explicado la ronda de despidos de 2023 por motivos parecidos, lo que afectó gravemente a estudios adquiridos como Mediatonic, creadores de Fall Guys.

Epic Games anunció el incremento en los precios en las monedas de Fortnite. (Foto: Epic Games)

Consecuencias para el sector y para las comunidades de jugadores

La actual oleada de despidos en Epic Games resalta un patrón creciente de ajustes y reestructuraciones en la industria del videojuego en 2026. Los recortes se producen en un contexto de competencia intensificada, incremento de los costes de desarrollo y restricciones presupuestarias, que ya han provocado recortes de personal en otras compañías líderes. El anuncio impacta directamente en miles de familias y genera incertidumbre sobre la estabilidad laboral en un sector que hasta ahora era percibido como dinámico y en expansión.

En relación a la comunidad de jugadores, el cierre inminente de modos de juego como Rocket Racing, Ballistic y Festival Battle Stage pone de manifiesto el impacto inmediato que tiene la crisis en la oferta de contenidos. Muchos usuarios han manifestado frustración y preocupación por el futuro de su juego preferido y por la posible cancelación de experiencias prometidas que quizá nunca se materialicen. Tras varios años de crecimiento constante, la reducción de personal podría influir en la calidad, innovación y frecuencia de las actualizaciones de Fortnite, modificando la percepción de la marca y afectando la relación de la comunidad global con Epic Games.