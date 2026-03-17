Nvidia presenta ‘DLSS 5′, la IA que crea gráficos fotorrealistas, desatando polémica entre desarrolladores

NVIDIA presenta su nueva tecnología DLSS 5 con un video.

Nvidia, una empresa líder en tecnología gráfica, presentó esta semana DLSS 5 y anunció lo que describe como un “salto revolucionario” en términos de fotorrealismo gracias a la inteligencia artificial. No obstante, el nuevo filtro gráfico que incorpora iluminación y materiales avanzados ha provocado numerosas críticas entre desarrolladores y la comunidad de jugadores. La principal inquietud gira en torno al riesgo de que la inteligencia artificial elimine la dirección artística original de grandes lanzamientos como Starfield, Resident Evil Requiem y Assassin’s Creed Shadows. Surge así la pregunta de si nos encontramos ante la mejora definitiva de los gráficos o ante el inicio de una homogeneización visual en los videojuegos.

Mecanismos de DLSS 5 y las promesas de Nvidia

DLSS 5, cuyas siglas corresponden a Deep Learning Super Sampling, procesa los vectores de color y movimiento de cada fotograma en los videojuegos compatibles y aplica un modelo de inteligencia artificial que combina iluminación, reflejos y texturas para generar una apariencia fotorrealista. Según el comunicado oficial de Nvidia, la promesa es “acercar la brecha entre el renderizado y la realidad”, permitiendo a los desarrolladores alcanzar niveles visuales comparables a los efectos visuales de producciones cinematográficas. Además, la empresa asegura que los parámetros de intensidad, color y máscaras pueden modificarse para mantener la estética original de cada juego y así garantizar el control creativo de los estudios.

En la presentación, Nvidia contó con el respaldo de editoras como Bethesda, Capcom, Ubisoft y Warner Bros. Games. El filtro se mostró en títulos como Starfield y Resident Evil Requiem, donde las escenas exhiben un brillo, nitidez y realismo material superiores. Sin embargo, estas mismas demostraciones generaron un rechazo inmediato entre programadores, artistas y guionistas del sector, quienes calificaron los resultados como “poco naturales” y “contrarios a la visión original”.

Reacciones de la industria y la comunidad ante DLSS 5

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No tardaron en hacerse notar las reacciones de la industria y la comunidad, especialmente en redes sociales, donde la etiqueta “DLSS on/off” se popularizó rápidamente. Artistas como Jeff Talbot y programadores como Steve Karolewics definieron el filtro como un exceso de contraste, nitidez y retoque que distorsiona personajes y elimina matices presentes en la dirección de arte inicial. Se citan ejemplos como el rostro de Grace Ashcroft en Resident Evil Requiem, que fue modificado con labios más grandes, mayor cantidad de maquillaje y una piel excesivamente retocada, restándole personalidad al modelo original. Personajes emblemáticos como Leon S. Kennedy también experimentaron transformaciones percibidas como innecesarias o extrañas.

Varios desarrolladores de diferentes estudios manifestaron su preocupación respecto a que la herramienta, por más avanzada que sea, automatice decisiones de diseño y aplique un filtro uniforme, diluyendo así las particularidades de cada título. Jim Trinca, un destacado miembro de la prensa especializada, ironizó en redes sociales al afirmar que la nueva función hace que “todos los juegos parezcan mods amateurs sin dirección artística”. Otros usuarios señalaron inconsistencias técnicas, como la desaparición de algunas sombras en Assassin’s Creed Shadows o alteraciones aleatorias en los ojos de los personajes no jugables durante escenas de diálogo.

Respuestas de Bethesda y Capcom ante la controversia

Debido a la presión social y profesional, Bethesda difundió un comunicado en el que señala que el avance presentado es preliminar y que “sus equipos artísticos ajustarán el efecto final para que se adapte a la visión de cada juego”. Esta respuesta busca calmar a una comunidad preocupada por la posible pérdida del toque personal que caracteriza a títulos como Starfield. Por otro lado, Capcom respaldó la integración de la tecnología argumentando que permite una mayor inmersión en el mundo de Resident Evil, aunque la postura oficial parece distanciarse de la opinión predominante entre jugadores y artistas.

Pese a estos comunicados, son escasas las declaraciones públicas de los principales artistas de los estudios implicados, lo que despierta dudas sobre el verdadero margen de acción que tendrán para personalizar o incluso desactivar el filtro de inteligencia artificial. Las inquietudes aumentan ante la posibilidad de que las editoras den prioridad a las tendencias tecnológicas por encima del arte, especialmente en una industria que cada vez apuesta más por la automatización y la reducción de costos de producción.

De herramienta valorada a fuente de debate

El debate cobra fuerza si se tiene en cuenta que, hasta el momento, DLSS era mayormente apreciado por optimizar el rendimiento visual de consolas y computadoras, permitiendo ejecutar títulos exigentes en sistemas menos potentes mediante técnicas no invasivas como el reescalado de imágenes. Esta funcionalidad traía ventajas evidentes en portátiles, como la próxima Switch 2, con juegos como Resident Evil Requiem o Star Wars Outlaws, logrando mantener la integridad estilística y mejorar la fluidez.

El paso de DLSS 5 hacia un sistema que altera profunda y automáticamente la estética visual ha marcado un cambio de paradigma. En foros y plataformas digitales, muchos jugadores temen que el énfasis en el fotorrealismo impuesto por la inteligencia artificial termine eliminando el trabajo manual de los equipos creativos y homogeneizando la apariencia de los videojuegos populares. Algunos expertos advierten sobre el peligro de una nueva burbuja tecnológica que, lejos de beneficiar a la industria, aumente la distancia entre las herramientas de última generación y las expectativas de los creadores y consumidores de videojuegos.