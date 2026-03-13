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Focus Entertainment presenta Yerba Buena: puzles surrealistas en una San Francisco virtual y olvidada

En Yerba Buena, los jugadores exploran una San Francisco setentera convertida en videojuego, con la habilidad de alterar las leyes físicas

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Yerba Buena presenta su primer tráiler.

El estudio alemán Mad About Pandas, en colaboración con el sello Focus Entertainment, ha anunciado el lanzamiento de Yerba Buena, un videojuego de plataformas y rompecabezas en primera persona cuya protagonista es Barb, una joven NPC que debe salvar su mundo de un error fatal. Previsto para salir el 26 de mayo en PlayStation 5, Xbox Series y PC, el título se distingue por una mecánica innovadora y una narrativa que explora los límites de la creatividad y el relato en el medio.

Contexto: una ciudad virtual sumida en el olvido

Yerba Buena desarrolla su trama en un escenario poco convencional: una versión estilizada y onírica de San Francisco en los años 70, convertida en un mundo virtual abandonado por sus propios creadores. Los habitantes, incluida la protagonista Barb, han existido siempre como NPC, sin control ni protagonismo sobre sus propios destinos. La historia comienza cuando un error misterioso o glitch amenaza con destruir la ciudad y a quienes la habitan.

El juego reflexiona sobre el olvido y abandono digital, adoptando un tono entre nostálgico y subversivo. La elección de San Francisco como localización no solo remite a la cultura y estética de la época, sino que refuerza el trasfondo tecnológico y experimental que caracteriza la experiencia de juego.

Yerba Buena, de Mad About
Yerba Buena, de Mad About Pandas.

Jugabilidad: manipulación creativa de la realidad

La mecánica central de Yerba Buena se basa en el uso de un artefacto singular, el Oscillator, que brinda a Barb la capacidad de copiar y pegar las propiedades físicas de los objetos en el mundo digital. Esta función, llamada Copy and Paste, permite desde otorgar a una simple mesa la elasticidad de un trampolín hasta trasladar edificios completos o eliminar temporalmente muros sólidos que impiden avanzar. Todo esto ocurre en un entorno que reacciona de manera lógica (o ilógica) de acuerdo con las reglas internas del juego.

Esta libertad de manipulación transforma cada rompecabezas en una oportunidad para la experimentación. Los desafíos aumentan en complejidad a medida que la historia avanza y se desbloquean nuevas habilidades para el Oscillator, exigiendo al jugador combinar diferentes poderes y resolver acertijos ambientales de formas cada vez más originales. Según los desarrolladores, la progresión del juego se basa en la idea de que el mundo es un juego y las reglas están para romperse.

Narrativa y exploración: el origen del glitch

A medida que Barb avanza en su misión, su investigación sobre el extraño glitch la conduce a descubrir secretos acerca del origen y la naturaleza misma del videojuego. Siguiendo el rastro de la banda de motoristas, surgen nuevas pistas que revelan un trasfondo más complejo detrás del deterioro del entorno digital. La historia se profundiza al abordar temas como el libre albedrío de los personajes sintéticos y la capacidad de reinventarse ante la adversidad, tanto humana como algorítmica.

La combinación entre el diseño de rompecabezas originales y la exploración narrativa ofrece una experiencia que estimula la creatividad del jugador y fomenta la empatía hacia los personajes virtuales. Yerba Buena invita a reflexionar sobre el papel de los NPC en los videojuegos y, en clave de aventura, examina los riesgos de la obsolescencia y el abandono tecnológico.

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