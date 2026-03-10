El creador de Resident Evil, Shinji Mikami, revela los detalles sobre su estudio independiente Unbound

Resident Evil: Code Veronica | Desarrolladores: Capcom | Diseñadores: Shinji Mikami, Hiroki Katoh

Shinji Mikami, reconocido internacionalmente por su papel fundamental en la creación de Resident Evil, tomó una decisión importante en 2023 al abandonar Tango Gameworks y fundar poco después Unbound Games. Este nuevo estudio, completamente independiente y con sede en Japón, busca establecer un nuevo estándar para los juegos triple A mediante un proyecto original dirigido a PlayStation 5, Xbox Series y PC. Unbound aspira a desafiar las convenciones tradicionales de la industria japonesa al priorizar la flexibilidad creativa, la experimentación y una visión internacional que intente equilibrar la calidad de los AAA con el contenido de los AA.

Estructura y enfoque independiente de Unbound Games

Unbound Games inició sus operaciones en mayo de 2023, pocos meses después de la salida de Shinji Mikami de Tango Gameworks. El estudio, que comenzó con aproximadamente 50 empleados, planea crecer hasta alcanzar los 150 desarrolladores. Entre sus integrantes se encuentran figuras reconocidas que han trabajado en grandes franquicias como Resident Evil, Silent Hill, Shadow of the Colossus y Hi-Fi Rush.

Masato Kimura, productor de Ghostwire: Tokyo y Hi-Fi Rush, y colaborador de Mikami en títulos como Devil May Cry y Resident Evil, también desempeña un papel fundamental en la dirección creativa del proyecto inaugural. La directiva hace énfasis en la independencia total de la empresa, así como en un ambiente de trabajo donde la discusión abierta y el intercambio constante de ideas son parte de la cultura corporativa. “Creemos en la experimentación, el ensayo y error, y la flexibilidad para modificar o reinventar elementos durante el proceso de desarrollo”, comentó Kimura en una entrevista reciente.

De acuerdo con varias ofertas de empleo publicadas, la estrategia de crecimiento de Unbound contempla mantener equipos que desarrollen tanto títulos de gran escala como proyectos más pequeños y desafiantes, siempre centrados en el usuario final y las demandas de la industria internacional. Este enfoque busca compensar una limitación reconocida por Kimura: la dificultad de igualar la escala de producción occidental, que suele implicar cientos de desarrolladores y presupuestos muy elevados durante varios años.

Del legado de Resident Evil a la búsqueda de la originalidad

La transición de Shinji Mikami desde Capcom y Tango Gameworks hacia su propio estudio representa la realización de una intención anunciada desde hace tiempo: dirigir al menos un juego más antes de retirarse, explorando géneros y narrativas más allá del horror que marcó su carrera. Actualmente, Unbound trabaja en una propiedad intelectual completamente original y aún sin nombre, utilizando el motor Unreal Engine 5 y orientándose a consolas de nueva generación y PC.

Masato Kimura describe el proyecto principal de Unbound como “un título AAA para consumidores exigentes”, aunque matiza: “aspiramos a ofrecer calidad de producción de primer nivel, aunque los contenidos serán más compactos que los de los grandes estudios occidentales”. La meta es crear una experiencia de juego expansiva y rica, apostando por la innovación y la flexibilidad permanente durante el desarrollo. Este método implica que los contenidos pasan por cambios, eliminaciones y rediseños constantes, un estilo de producción que se aleja de la rigidez tradicional en el desarrollo japonés.

Shinji Mikami, quien consolidó su reputación con Resident Evil 4 y la reinvención del survival horror en Occidente, busca mantener la creatividad y el riesgo como base en Unbound. Su liderazgo apunta a reunir un equipo que tolere la incertidumbre y la dinámica cambiante inherente a esta forma de desarrollar: “Quiero personas que disfruten de este tipo de desarrollo, que se sientan cómodas con el cambio y los desafíos”, expresó el diseñador.

Situación de la industria japonesa y reacciones al cierre de Tango Gameworks

La creación de Unbound se produce en un contexto que refleja la situación cambiante de los estudios japoneses en los últimos años. En 2024, Tango Gameworks, que había sido adquirida por Microsoft, fue cerrada de manera inesperada, sorprendiendo incluso a Mikami, quien creía que mientras la franquicia Hi-Fi Rush continuara teniendo éxito, el futuro del estudio estaba garantizado.

El cierre provocó la absorción de la propiedad intelectual y la migración de talento, un fenómeno cada vez más frecuente y que ahora se contrapone con la perseverancia del nuevo proyecto liderado por Mikami y Kimura. En declaraciones recientes, Mikami señaló que esa incertidumbre fue uno de los motivos para establecer su propio estudio, en busca de un entorno donde la innovación y las ideas propias no dependieran de decisiones ajenas.

Para los desarrolladores japoneses que forman parte de Unbound, esta independencia significa la oportunidad de escapar de las limitaciones impuestas por grandes editoras internacionales y de revitalizar la creatividad nacional. El objetivo de aumentar el equipo hasta 150 empleados muestra una apuesta clara por invertir en talento tanto nacional como internacional, promoviendo la circulación de nuevas ideas y enfoques dentro del competitivo mercado global de videojuegos.

Impacto y expectativas para el mundo de los videojuegos

La fundación de Unbound y el futuro lanzamiento de su nueva IP triple A han generado expectativas tanto en la industria como entre los jugadores. Para los consumidores, la promesa de una experiencia profunda creada por desarrolladores con experiencia en franquicias reconocidas representa un atractivo, especialmente en una época en la que muchos títulos de gran presupuesto enfrentan críticas por falta de originalidad y riesgo.

El enfoque de Unbound podría incidir en la variedad de títulos en el mercado y en el desarrollo de tendencias novedosas en el entretenimiento interactivo. Para los profesionales del sector, la flexibilidad que ofrece la empresa abre oportunidades poco comunes para el crecimiento y la participación directa en proyectos de envergadura sin las limitaciones tradicionales de los estudios japoneses o de los grandes conglomerados extranjeros. La posibilidad de intervenir, modificar e incluso replantear los componentes centrales de un juego distingue a Unbound de los modelos convencionales.

La capacidad de Unbound para atraer y mantener talento será observada atentamente por otros estudios japoneses que enfrentan desafíos similares en la actualidad. El cierre de Tango Gameworks es una muestra de la volatilidad del sector, pero iniciativas independientes como la propuesta por Mikami demuestran que la autonomía y la experimentación pueden ser motores viables para la innovación y el desarrollo continuo de la industria japonesa de videojuegos.