Slay the Spire 2 rompe récords en Steam superando los 288.000 jugadores simultáneos en Early Access

Slay the Spire 2, de Mega Crit.

Slay the Spire 2, la tan esperada secuela del popular roguelike de construcción de mazos desarrollado por Mega Crit, se ha convertido en el mayor éxito para un juego de un solo jugador en el acceso anticipado de Steam tras su lanzamiento. En las primeras 24 horas, el número de jugadores simultáneos llegó a 288,314, superando ampliamente tanto a su predecesor como a otros lanzamientos recientes, como Marathon, que apenas alcanzó los 88,337 jugadores en el mismo período. Esta cifra confirma la gran expectativa que rodeaba a la secuela y representa un hito importante en una plataforma caracterizada por la fuerte competencia entre los nuevos títulos.

El impulso de una comunidad de seguidores consolidada

El notable éxito de Slay the Spire 2 tiene su origen, en parte, en el legado del primer título, que comenzó modestamente en 2017 con solo 193 jugadores simultáneos y logró convertirse en un favorito de la comunidad. A diferencia de muchos proyectos que dependen en gran medida del marketing, Slay the Spire ganó popularidad gracias al apoyo constante de sus seguidores y al boca a boca a lo largo de los años. Esta comunidad, junto con el entusiasmo que generan los lanzamientos en acceso anticipado al ofrecer contenido nuevo y exclusivo, explica el fenómeno observado el 5 de marzo, cuando la secuela superó rápidamente a Marathon y a otros títulos competidores.

La estrategia de lanzamiento también favoreció a Mega Crit. Al ofrecer el acceso anticipado únicamente en Steam, concentró a la audiencia en una sola plataforma, mientras que Marathon, desarrollado por Bungie, optó por un lanzamiento multiplataforma, lo que diluyó la posible base de jugadores en PC en el momento del estreno. Además, Slay the Spire 2 se lanzó a un precio de 22,99 euros, competitivo para la escala del juego, y que, según el estudio, aumentará después de la fase de acceso anticipado, incentivando aún más las compras tempranas.

Análisis comparativo con Marathon y otros lanzamientos recientes

El lanzamiento simultáneo con Marathon, un shooter de extracción, causó inconvenientes en Steam debido a la gran demanda al mismo tiempo. Sin embargo, los datos muestran que Slay the Spire 2 fue claramente el vencedor entre ambos, al triplicar el número de jugadores en las primeras 24 horas.

Mientras Mega Crit celebraba en redes sociales los hitos alcanzados en su categoría, Marathon solo logró 88,337 usuarios simultáneos según los datos de SteamDB. Otro título lanzado el mismo día, ARC Raiders, sumó 192,003 jugadores en ese período, quedándose también por debajo de la segunda entrega de Slay the Spire.

Tanto expertos como jugadores coinciden en que la diferencia radica en el propio modelo de juego: Slay the Spire 2, al ser una secuela, cuenta con una audiencia entusiasta y familiarizada, mientras que Marathon es un producto nuevo y, a pesar del prestigio de Bungie por franquicias como Halo y Destiny, enfrenta desafíos para captar a una comunidad roguelike ya consolidada en PC. Además, el precio más bajo propuesto por Mega Crit puede haber sido un factor adicional, aunque la comunidad considera que el principal atractivo sigue siendo el estilo de juego y la promesa de actualizaciones frecuentes durante el acceso anticipado.

Estrategias futuras y contenido planeado

El equipo de Mega Crit ha aprovechado el éxito inicial para presentar sus planes de desarrollo a lo largo del acceso anticipado. Aunque de momento no hay una fecha concreta para la versión 1.0, el estudio ha declarado que el juego solo llegará a esa etapa cuando esté completamente pulido, con un período estimado de uno a dos años.

Durante este tiempo, los jugadores pueden esperar nuevos modos de juego, contenido adicional, el desenlace final de la historia, correcciones de errores, mejoras de equilibrio, optimización técnica y traducciones a más idiomas. Estas promesas refuerzan el compromiso de la compañía con una comunidad que valora la evolución y el perfeccionamiento constante, siguiendo la línea de los proyectos independientes más exitosos de la plataforma.

Desde Mega Crit también han hecho bromas amistosas sobre el lanzamiento de Marathon, demostrando respeto mutuo entre los desarrolladores, a pesar de la competencia directa. Este intercambio ha sido bien recibido por la comunidad de jugadores, que destaca el ambiente de colaboración y reconocimiento entre estudios pequeños y grandes en la industria actual.