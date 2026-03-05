Arc System Works sorprende con Goritaire, un juego de supervivencia de cartas con gorilas

Goritaire presenta un nuevo adelanto.

Arc System Works, conocido mundialmente por sus éxitos en el género de lucha como Guilty Gear y BlazBlue, anunció la próxima llegada de su propuesta más reciente y original: Goritaire. Este juego, que combina elementos de supervivencia en solitario y cartas con temática de gorilas, estará disponible a partir del 18 de marzo para PlayStation 5, Switch, PC, iOS y Android. La premisa es tan peculiar como sencilla: el jugador debe construir y mantener una tropa de al menos siete gorilas utilizando solo dos tipos de cartas, gorilas y bananas. Pese a la escasez de información detallada, el interés de los seguidores permanece, quienes esperan descubrir el desarrollo de esta singular experiencia de cartas y supervivencia.

De los combates a los naipes: la nueva dirección de Arc System Works

Acostumbrados a la intensidad de combates dinámicos y complejos que definieron series como Guilty Gear y BlazBlue, el anuncio de Goritaire señala un cambio radical en la identidad de Arc System Works. Es poco frecuente que un estudio tan consolidado experimente con un género alejado de su especialidad, como lo es el de los juegos de cartas orientados a la supervivencia en solitario. La noticia desconcertó a la comunidad, sobre todo por el enfoque minimalista: toda la mecánica se basa en las cartas de bananas y gorilas, cuya gestión determinará el destino de la tropa en la jungla virtual.

Los desarrolladores han señalado que cada etapa del juego ofrecerá acciones específicas que el jugador tendrá que dominar estratégicamente para expandir la manada y obtener los recursos que permitan alcanzar el título de rey de la jungla. Si se agotan las bananas, la derrota será inevitable, ya que los gorilas se dispersarán. Todo sugiere que la supervivencia dependerá del equilibrio y el manejo estratégico de recursos, lo que representa un enfoque innovador dentro del género de supervivencia.

Nuevas mecánicas y misterios por resolver

Más allá de las reglas básicas, Arc System Works ha mantenido en reserva los detalles sobre las mecánicas que distinguirán a Goritaire de otros títulos de cartas y supervivencia. La breve descripción en la página oficial de Steam destaca la relevancia de dominar acciones específicas durante cada etapa, pero no revela cómo interactúan los distintos elementos del tablero ni el tipo de desafíos que enfrentarán los jugadores.

El tráiler de lanzamiento, disponible únicamente en japonés, ha dificultado la comprensión global sobre el funcionamiento real del juego. Las imágenes muestran a los gorilas desempeñando acciones diversas, como dormir, montar, cocinar, plantar o adivinar, mientras bananas gigantes caen del cielo. Palabras como igualdad, sabio, destitución y cosecha aparecen en las imágenes oficiales, lo que sugiere posibles efectos o fases del juego. Esta combinación de elementos ha incrementado la curiosidad tanto del público como de la crítica, que esperan que la propuesta innovadora justifique el cambio de género del estudio.

Goritaire, de Arc System Works

Repercusiones para los jugadores y expectativas en el mercado

El lanzamiento en múltiples plataformas, previsto para el 18 de marzo, evidencia una apuesta por captar a un público amplio y heterogéneo. Goritaire estará disponible tanto en consolas de última generación como en dispositivos móviles, lo que amplía su alcance más allá de los seguidores habituales de los juegos de lucha que hicieron famoso a Arc System Works. Aunque la propuesta resulta poco convencional, el misterio y el tono humorístico del material promocional han atraído la atención de jugadores experimentados y casuales por igual.

Las producciones previas del estudio se caracterizaron por sus mecánicas elaboradas y sistemas de competencia sofisticados, mientras que Goritaire aparenta tener como enfoque la accesibilidad y la experimentación, utilizando una ambientación inesperada y reglas simples. Para el público general, el éxito del juego podría marcar el inicio de nuevas tendencias en títulos de supervivencia accesibles y de corta duración, en especial para dispositivos móviles.

La principal incógnita es si la aparente simpleza del sistema, consistente en dos tipos de cartas y un objetivo numérico claro, logrará mantener el interés a largo plazo dentro de un género que suele requerir variedad y progresión. Hasta el momento, el hermetismo de Arc System Works ha generado expectativas y dudas, dejando a la comunidad a la espera del 18 de marzo, cuando se sabrá si el estudio logrará un nuevo acierto o enfrentará un traspié en su incursión fuera de lo tradicional.