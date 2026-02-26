Sarah Chalke y el elenco original de Scrubs vuelven con nuevos internos y desafíos modernos

SCRUBS - "Episode 102" (Disney/Jeff Weddell) DONALD FAISON, AMANDA MORROW, LAYLA MOHAMMADI

El hospital Sacred Heart se prepara para recibir tanto a viejos conocidos como a una generación completamente nueva. Disney Plus y ABC han anunciado oficialmente el lanzamiento de la nueva temporada de Scrubs, la conocida comedia médica creada por Bill Lawrence, que regresa tras 16 años de su última aparición con el elenco original y varios personajes nuevos. El estreno está previsto para el 25 de febrero de 2026 en Estados Unidos y el 26 de febrero en América Latina a través de Disney Plus.

El regreso de la serie ocurre en medio de una tendencia de nostalgia por las producciones televisivas de las décadas de 2000 y 2010, e incorpora cambios importantes: el programa deja de lado completamente los hechos de la criticada novena temporada y opta por enlazar y continuar la sólida y apreciada octava temporada.

Retorno al Sacred Heart: Reencuentros y nuevas dinámicas entre personajes

Esta nueva etapa reúne a tres figuras centrales de Scrubs: Zach Braff vuelve a interpretar al médico John “J.D.” Dorian, Donald Faison retoma el papel del cirujano Christopher Turk y Sarah Chalke regresa como la doctora Elliot Reid. Ellos son el eje de la nueva temporada y ahora se enfrentan a los desafíos de la adultez, la vida familiar y los cambios en el campo de la medicina, manteniendo el humor y la irreverencia que caracterizaron a la serie.

Otros personajes queridos también regresan con apariciones especiales: Judy Reyes interpreta de nuevo a la enfermera Carla Espinosa en cuatro episodios, y John C. McGinley como el doctor Perry Cox en tres. Ambos han mantenido carreras activas en otros proyectos, pero su participación asegura reencuentros significativos. Además, Neil Flynn vuelve al papel del conserje y Christa Miller regresa como Jordan Sullivan, lo que contribuye a la nostalgia de los seguidores.

La trama refleja el paso del tiempo para los protagonistas. J.D. y Elliot, quienes al cierre de la octava temporada esperaban su primer hijo, ahora afrontan los retos de criar a dos. Turk y Carla, por su parte, han pasado de ser padres de dos niñas a cuidar de cuatro. Esta evolución permite al guion abordar asuntos de paternidad y adultez con el tono irónico y emotivo típico de la serie.

Nuevos internos y tramas frescas

La nueva temporada no se apoya únicamente en el elenco original. El guion introduce una generación de internos y jóvenes médicos que aportan nuevas perspectivas a la historia y funcionan como contrapunto o reflejo de los protagonistas históricos. Entre los nuevos personajes están Vanessa Bayer como Sibby Wilson, gerente de Recursos Humanos y bienestar; Joel Kim Booster como el doctor Eric Park, médico de planta y fan declarado de la serie original; Ava Bunn como Samantha “Sam” Tosh, una interna obsesionada con las redes sociales; Jacob Dudman en el papel de Asher Green, un interno británico con fobia a la sangre; David Gridley como Blake Lewis, quien comienza su carrera médica a los 35 años; Layla Mohammadi como Amara Hadi, experta en cirugía pero con poca experiencia en otros aspectos de la vida; y Amanda Morrow como Dashana Trainor, la “Turk” de la nueva generación, competitiva y segura de sí misma.

La interacción entre el grupo original y estos jóvenes formará uno de los núcleos narrativos de la temporada. Los internos se enfrentan tanto a la exigencia del hospital como a la evaluación de quienes antes ocuparon su lugar, enfrentando dilemas médicos y éticos actuales: desde la exposición excesiva en redes sociales hasta los desafíos de trabajar en equipos diversos y de distintas generaciones.

Producción y lanzamiento con talentos veteranos y nuevos detrás de cámaras

Bill Lawrence regresa como productor ejecutivo junto a Jeff Ingold, Liza Katzer y los propios Zach Braff, Donald Faison y Sarah Chalke. Aseem Batra lidera como showrunner y productora ejecutiva, mientras Randall Winston también participa en la producción. La serie es una producción de 20th Television, parte de Disney Television Studios.

Scrubs estrenará dos episodios el 26 de febrero en Disney+ Latinoamérica, seguidos de un episodio nuevo cada jueves. En Estados Unidos, el estreno será el 25 de febrero a través de ABC. Además, se ha confirmado la disponibilidad de las nueve temporadas previas en Disney+, lo que permitirá tanto a antiguos como a nuevos espectadores disfrutar de la serie por completo.

La política de controles parentales de Disney+ asegura que la serie pueda verse en familia. La plataforma permite crear perfiles con protección por PIN y establecer límites de acceso según la edad, proporcionando un entorno seguro para los usuarios más jóvenes, algo especialmente relevante ante la inclusión de temáticas actuales y delicadas en el renacimiento de la serie.

Zach Braff, Sarah Chalke, and Donald Faison attend a red carpet event for season 10 of the television series Scrubs in Los Angeles, California, U.S., February 23, 2026. REUTERS/Mario Anzuoni

Impacto, expectativas y el equilibrio entre la tradición y la actualización

El regreso de Scrubs no solo responde a la nostalgia, sino que también pone sobre la mesa el reto de respetar una serie de culto mientras se adapta a las nuevas realidades de la medicina y la cultura popular. La profesión médica ha cambiado; los casos clínicos, la relación con los pacientes y las condiciones laborales son diferentes, y esto se refleja en la incorporación de nuevos personajes como la gerente de Recursos Humanos. La temporada planea abordar estos cambios tanto desde el humor como desde la crítica social.

Para los seguidores de la serie, el reencuentro con J.D., Turk y Elliot responde a años de pedidos en redes sociales y compilaciones de firmas. Las expectativas son altas tras el rechazo general a la novena temporada, considerada por muchos como un final insatisfactorio. No obstante, la decisión de omitir esa etapa y continuar la historia doce años después de los eventos de la octava temporada es vista como una muestra de respeto a la esencia del programa original.

El estreno permitirá a una nueva generación descubrir la serie, así como ofrecerá a los seguidores de siempre la oportunidad de volver a disfrutar del humor único y el tono emotivo que marcaron una época en la televisión a comienzos de siglo.