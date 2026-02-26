Directivos de Disney y Sony coinciden: Avengers: Doomsday será el fenómeno taquillero del año

Robert Downey Jr. - Doctor Doom - Avengers: Doomsday - Avengers: Secret Wars - Anthony Russo - Joe Russo

La expectación en torno al estreno de Avengers: Doomsday ha llegado a niveles inéditos, tanto dentro de Disney como entre sus competidores. Con la fecha prevista para el 18 de diciembre de 2026, la compañía busca revertir una tendencia de desgaste en el Universo Cinematográfico de Marvel. Robert Downey Jr., en un giro inesperado, encabeza el reparto en el papel de Doctor Doom junto a figuras históricas de la franquicia.

Bajo una estricta confidencialidad, los primeros visionados internos han generado entusiasmo entre los directivos, quienes pronostican que será una de las películas más taquilleras del año. Aunque los detalles del argumento se mantienen en secreto, la amplitud del elenco y el regreso de personajes emblemáticos refuerzan la esperanza de que Marvel recupere su liderazgo en la taquilla internacional.

Situación del Universo Marvel tras el éxito de Endgame

Desde el cierre de la Saga del Infinito con Avengers: Endgame en 2019, Marvel ha atravesado años de incertidumbre, tanto en recaudación como en recepción crítica. Si bien títulos como Deadpool y Wolverine obtuvieron buenos resultados económicos, otras producciones como Capitán América: Brave New World y Thunderbolts no cumplieron con las expectativas del estudio ni del público. El agotamiento del público se hizo evidente, atribuido en gran parte a la sobreproducción de contenidos tras el lanzamiento de Disney+.

La saturación del mercado con series y películas interconectadas generó una notoria fatiga en la audiencia. Analistas como Doug Creutz, de TD Cowen, han advertido sobre los riesgos de esta situación, subrayando que Marvel está atravesando una mala racha. La combinación de estrenos constantes y la presión por mantener altos niveles de fidelidad entre los seguidores ha contribuido al desgaste de la franquicia.

Impacto de las decisiones empresariales y una apuesta por recuperar el interés del público

La nueva estrategia de Disney se refleja en el reciente nombramiento de Josh D’Amaro como CEO y la reevaluación de franquicias clave como Marvel. Fuentes internas afirman que Avengers: Doomsday se concibió desde el inicio como un punto de inflexión, con la intención de devolver al Universo Cinematográfico de Marvel una narrativa central y cohesionada. El secretismo que rodea la producción es extremo; solo se han permitido visionados restringidos, en los que surgieron impresiones muy positivas.

Al mismo tiempo, estudios competidores como Sony han decidido ajustar sus calendarios de estrenos para no coincidir con la película, anticipando que será un gran éxito de taquilla. Tom Rothman, CEO de Sony Pictures, ha señalado que la sobreproducción durante la etapa de expansión en Disney+ redujo el atractivo de la marca, pero confía en el criterio creativo de Kevin Feige para encauzar de nuevo la saga. La participación de más de treinta superhéroes reconocibles, con el regreso de actores como Chris Evans, Patrick Stewart e Ian McKellen, constituye el mayor atractivo para conquistar tanto a espectadores nostálgicos como a nuevas generaciones.

Avengers: Doomsday (Captura de tráiler oficial)

Optimismo reservado y el reto de superar la fatiga del público

A pesar del optimismo entre los ejecutivos, algunas voces en la industria mantienen cierta cautela. Analistas independientes advierten que reunir a numerosas estrellas y personajes podría no ser suficiente para revertir la tendencia negativa si no se acompaña de una historia sólida y convincente. El temor al cansancio del público sigue presente, especialmente tras los resultados desiguales de recientes entregas y algunos fracasos de series antes exitosas. Mientras los dirigentes de Disney insisten en que la salud de Marvel no depende únicamente del resultado de Avengers: Doomsday, otras fuentes sugieren que el futuro de la franquicia podría depender más de este estreno de lo que se reconoce públicamente.

Además, las estrictas medidas para evitar filtraciones han incrementado las expectativas, pero también la presión. Entre los seguidores hay una mezcla de agotamiento por la incesante oferta de superhéroes y una renovada ilusión por el regreso de íconos del pasado, como Robert Downey Jr., que podrían reavivar el interés por el género. La respuesta de la taquilla y del público global en los primeros días determinará si este ambicioso proyecto logra revitalizar el fenómeno Marvel o si representa el punto culminante de la era de los superhéroes en el cine.