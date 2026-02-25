Hilary Duff y el triste adiós al querido Robert Carradine, el padre de Lizzie McGuire

(Disney Channel)

Hilary Duff y el elenco de Lizzie McGuire están de luto tras el fallecimiento de Robert Carradine, actor que interpretó a Sam McGuire, el carismático y querido padre de la protagonista en una de las series más representativas de Disney Channel. La noticia, confirmada por la familia de Carradine el 23 de febrero, provocó numerosos mensajes de afecto y tristeza en redes sociales, reflejando los lazos estrechos que se formaron detrás de las cámaras.

El vínculo entre actores fuera del set

La profunda tristeza tras la muerte de Robert Carradine se hizo evidente principalmente a través de las redes sociales de Hilary Duff, quien dio vida a Lizzie McGuire. Duff compartió en Instagram su dolor y recordó la calidez que predominaba en el set durante los años de grabación. “Esto duele. Es verdaderamente difícil enfrentar esta realidad sobre un viejo amigo”, escribió la actriz, evocando el sentido de familia que surgió entre los integrantes del elenco. Duff rememoró cómo los actores que representaban a sus padres en pantalla, incluyendo a Carradine, la hicieron sentirse bienvenida y protegida desde el primer día. “Había tanta calidez en la familia McGuire y siempre me sentí muy apreciada por mis padres en la ficción. Estaré eternamente agradecida por eso”, afirmó.

Otros integrantes del reparto también compartieron este sentir. Jake Thomas, quien interpretaba a Matt, el hermano menor de Lizzie e hijo del personaje de Carradine, expresó: “Me duele el corazón. Fui muy afortunado de conocer a Bobby durante la mayor parte de mi vida”. Thomas destacó el espíritu alegre y el sentido del humor de Carradine en el rodaje, y cómo su personalidad ayudó a crear un ambiente de verdadero afecto fuera de cámara, especialmente para los jóvenes actores que crecieron a su lado.

Lalaine, quien interpretaba a la mejor amiga de Lizzie, también compartió su tristeza en redes sociales: “No es justo. Me siento destrozada y también agradecida. Agradecida por el tiempo que compartimos, por nuestras charlas, por tu constante apoyo paternal”. Los mensajes coinciden en recalcar que Carradine, más allá de su talento, dejó una marca imborrable por su generosidad y apoyo a sus compañeros, especialmente a las generaciones más jóvenes.

Un legado de cercanía y profesionalismo

Robert Carradine fue una figura clave en el éxito de Lizzie McGuire desde su lanzamiento en 2001 hasta el final en 2004, además de participar en Lizzie Superstar, la película derivada que se estrenó en 2003. Proveniente de una familia de actores y reconocido por su papel en la saga La revancha de los novatos, Carradine interpretó a Sam con una combinación de calidez y humor, transformándose en una figura paternal igualmente apreciada dentro y fuera de la pantalla.

Varias generaciones de televidentes recuerdan la naturalidad con la que Carradine interpretaba a un padre despistado pero entrañable, gracias a pequeñas improvisaciones y detalles que aportaba al guion. Carradine también desempeñaba un papel activo en las decisiones del set, según declaraciones previas de miembros del equipo, y su influencia fue crucial para mantener un ambiente relajado y seguro para los actores más jóvenes. Jake Thomas lo describe como divertido, pragmático, a veces malhumorado y ligeramente excéntrico, características que ayudaron a construir una relación paternal auténtica más allá de la ficción.

La familia de Carradine informó que el actor vivió durante dos décadas con trastorno bipolar, una condición desconocida para sus colegas, lo cual ha provocado reflexiones sobre la importancia de la salud mental en la industria del entretenimiento. Duff admitió no haber tenido conocimiento del sufrimiento que atravesaba su compañero, una expresión compartida por otros miembros del elenco, lo que pone en evidencia la complejidad de las relaciones personales detrás de la imagen de una familia feliz en televisión.

Posibilidades truncadas tras el cierre de la serie

El éxito de Lizzie McGuire motivó el desarrollo de una secuela casi veinte años después para Disney+, en la cual Carradine habría retomado su papel de Sam. Sin embargo, la cancelación de este proyecto en 2019 privó tanto a los fanáticos como al elenco de una nueva etapa compartida. La serie original ha mantenido su popularidad gracias a sus reiteradas transmisiones y al impacto cultural que tuvo en quienes vivieron su adolescencia a inicios de los años 2000.

La partida de Carradine provoca en la audiencia y el elenco una reflexión sobre los lazos creados alrededor de estos proyectos, sobre todo cuando forman parte del crecimiento tanto de los protagonistas como de los espectadores. Para quienes comenzaron sus trayectorias siendo niños, como Duff, Thomas y Lalaine, la presencia de figuras adultas como Carradine representó un apoyo en la dinámica del set y también un modelo valioso para enfrentar los desafíos de la fama temprana.

Efectos en la base de seguidores

La noticia ha impulsado una serie de homenajes entre quienes ven a Lizzie McGuire como una parte fundamental de su infancia o adolescencia. En plataformas como X y TikTok se multiplican los mensajes de gratitud para Carradine y los fragmentos de escenas consideradas representativas de su amabilidad y sentido del humor, mostrando el profundo efecto emocional que tuvo su trabajo actoral. Muchos espectadores describen cómo la familia McGuire era una versión idealizada del hogar, capaz de acompañar transiciones y cambios en sus propias vidas.

El dolor expresado por Duff y sus compañeros evidencia la fuerza del lazo generado en un entorno laboral que, según los involucrados, fue realmente cordial y afectuoso. Por otro lado, la mención al trastorno bipolar de Carradine y el desconocimiento de sus colegas sobre esta condición ha generado conversaciones acerca del apoyo institucional y social disponible para los actores con problemas de salud mental. Diversos mensajes y artículos recalcan la importancia de visibilizar las dificultades relacionadas con el bienestar mental, incluso en ambientes considerados protectores y positivos como los sets familiares de televisión.