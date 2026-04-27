Monster Hunter Stories 3: tips esenciales para vencer a los monstruos más difíciles

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, de Capcom.

Monster Hunter Stories 3 lleva la experiencia turn-based de la saga a nuevas alturas, con un elenco de criaturas que pondrán a prueba tu estrategia y la unión con tu Monstie. En esta guía te explicamos cómo prepararte para los combates más intensos y desentrañar las debilidades de las bestias más temibles.

Te contamos cómo abordar las diferentes familias de monstruos, desde los majestuosos Dragones Ancianos hasta las variantes mutadas más agresivas. Vas a encontrar estrategias para adaptar tu equipo y aprovechar cada oportunidad en batalla.

PUBLICIDAD

Cómo enfrentar a los Dragones Ancianos de la Calamidad

Estos seres son fuerzas de la naturaleza y requieren una preparación meticulosa. Monstruos como Namielle y Velkhana dominan elementos devastadores, por lo que tu equipo debe estar equipado con resistencias adecuadas. Observá sus patrones de ataque durante los primeros turnos.

Muchos de estos dragones alternan entre ataques físicos y poderosas habilidades elementales. No subestimes la importancia de los kinship skills de tus Monsties para rombrar sus defensas y cambiar el ritmo del combate a tu favor.

PUBLICIDAD

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, de Capcom.

Tácticas contra monstruos invasores y sus acertijos

Algunas bestias actúan como jefes de zona con mecánicas únicas que tenés que descifrar. En este grupo se encuentran Arzuros, Seregios, Plesioth, Nerscylla, Odogaron, Shogun Ceanataur, Diablos y Kezu.

Cada uno presenta un desafío distinto: el Diablos es famoso por sus cargas subterráneas, mientras que el Kezu puede paralizar a tu equipo. La clave está en la adaptación constante y en aprender a predecir su próximo movimiento basándote en sus animaciones.

PUBLICIDAD

Estrategias para variantes desviadas y mutaciones

Estas versiones alteradas de monstruos conocidos son más agresivas y poseen movimientos nuevos. Enfrentarse a la Dread Queen Rathian, el Bloodbath Diablos, el Soulseer Mizutsune o el Hellblade Glavenus significa esperar lo inesperado.

Su gameplay suele ser más explosivo y sus ataques infligen status ailments severos. Te recomendamos entrar a estos combates con objetos curativos y de purificación en abundancia. Además, buscá información previa en el diario de caza para conocer sus elementos débiles.

PUBLICIDAD

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, de Capcom.

Enfrentando a los monstruos feroces de la historia

La narrativa principal te pondrá frente a criaturas formidables que son esenciales para la trama. Entre ellas se destacan el Chatacabra, el Glavenus Adiestrado, el Aknosom y el Somnacanth.

Estos combates suelen estar muy bien orquestados y probarán todo lo que aprendiste. No te apresures; usá estos encuentros para perfeccionar la sincronía con tu Monstie principal. Tené en cuenta que muchos de estos monstruos tienen fases cambiantes, donde aumentan su poder después de cierto umbral de daño.

PUBLICIDAD

La importancia de la preparación y la exploración

Antes de cualquier batalla significativa, tu éxito depende de lo que hagás fuera del combate. Recorré las diferentes regiones para recolectar materiales y mejorar tu equipo, así como para farmear huevos de Monsties con habilidades útiles.

No olvides que ciertos monstruos solo aparecen bajo condiciones climáticas específicas o en momentos del día. Hablá con todos los NPCs en los pueblos, ya que a menudo brindan pistas valiosas sobre las debilidades de las criaturas o desbloquean side quests que recompensan equipamiento crucial.

PUBLICIDAD

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, de Capcom.

Adaptá tu equipo de Monsties para cada desafío

No existe un equipo perfecto para todo el juego. La diversidad es tu mayor arma. Contra un dragón anciano como Velkhana, que domina el hielo, necesitarás Monsties resistentes a ese elemento y que puedan infligir daño de fuego.

Para el Bloodbath Diablos, priorizá la velocidad y ataques que puedan rombrar partes de su cuerpo para reducir su letalidad. Probá diferentes combinaciones de genes en tu Rite of Channeling para crear Monsties híbridos que se adapten a tu estilo.

PUBLICIDAD

Si querés seguir mejorando en Monster Hunter Stories 3, en Malditos Nerds te traemos una guía sobre cómo desbloquear a Ogden y enfrentar monstruos invasores, entre muchas otras más.