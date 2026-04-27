Cómo desbloquear a Ogden y enfrentar monstruos invasores en Monster Hunter Stories 3

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, de Capcom.

En Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, contar con aliados confiables y saber enfrentar amenazas únicas hace la diferencia en tu aventura. ¿Querés saber cómo desbloquear herramientas esenciales y dominar combates especiales? En esta guía te explicamos todo sobre el personaje Ogden y las estrategias para lidiar con los temibles Monstruos Invasores.

Cómo completar la misión de Ogden y obtener recompensas cruciales

Ogden es un personaje que tenés que ubicar pronto en tu recorrido. Su primera misión secundaria disponible se titula Carta sin remitente y corresponde a su Capítulo 1. Completar este encargo no es opcional si aspirás a tener un arsenal completo.

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¿La recompensa por finalizar esta misión? Recetas para fabricar la trampa de choque y la trampa tranquilizante. Tené en cuenta que estas herramientas son vitales para capturar monstruos a lo largo de toda la aventura, así que no postergués este objetivo.

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, de Capcom.

Cómo aprovechar a Ogden como aliado en combate

Ogden no solo da misiones. También se une a tu equipo como un aliado de apoyo especializado. Su arma es la Cornamusa, un instrumento que otorga buffs o mejoras a todo el grupo durante las batallas. Su utilidad crece a medida que avanzás en la historia.

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Cuando llegás a regiones avanzadas como Canalta, Ogden mejora su equipo. Allí empuña una cornamusa de Garangolm y utiliza melodías más poderosas. Una de las más destacadas es Springy Staccato. Esta melodía aumenta el rango de efecto de los beneficios que aplica al equipo, haciendo a tu grupo mucho más resistente y letal.

Por qué el veneno de Chirpy es vital contra jefes

Ogden no lucha solo. Siempre está acompañado por su Monstie, un Pukei-Pukei llamado Chirpy. Este compañero tiene un rol muy claro en combate: suele aplicar el estado de veneno a los enemigos. Simple pero devastadora en los encuentros correctos.

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No subestimes el poder de este efecto. El veneno inflige daño porcentual a lo largo del tiempo. Esto lo convierte en una estrategia muy poderosa contra jefes con barras de vida enormes. Si te encontrás con un enemigo de gran resistencia, dejá que Chirpy haga su trabajo y observá cómo su salud se desvanece.

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, de Capcom.

Estrategias para enfrentar a los monstruos invasores

Más allá de los aliados, el mundo está plagado de amenazas especiales clasificadas como Monstruos Invasores. Estos no son enemigos comunes y cada uno requiere una táctica específica o un puzzle de combate para ser derrotado. No podés afrontarlos solo con fuerza bruta.

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Por ejemplo, el Arzuros Invasor se nutre de miel durante la pelea. Para vencerlo, debés agotar su suministro derrotando primero a los Arzuros subordinados que lo acompañan. Si no lo hacés, se mantendrá fortalecido y será casi imposible de doblegar.

Cómo resolver los puzzles de combate de invasores específicos

Cada invasor presenta una mecánica única. El Plesioth Invasor aparece en una cueva en Mirror Lake. Su punto débil son los sacos de su cabeza, que debés atacar exclusivamente con daño de fuego para provocar un daño significativo y controlar la batalla.

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El Seregios Invasor exige un arma precisa: el Martillo con la habilidad Perfect Crush. Su mecánica se basa en el color de su rugido. Cuando ruge, debés usar ese golpe perfecto para devolverle sus propias escamas y romper su defensa.

Para el Diablos Invasor, la estrategia cambia. Este monstruo se entierra para atacar. La clave está en usar el Martillo con la habilidad Spinning Meteor para golpearlo con fuerza mientras está bajo tierra, interrumpiendo su ataque subterráneo y dejándolo vulnerable.

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Además, recordá que el juego tiene otras categorías de monstruos. Entre ellas están los Feroces, las Especies en Peligro de Extinción, los Desviados y los Dragones Ancianos de la Calamidad, cada uno con sus propios desafíos.

Si querés profundizar tus conocimientos de Monster Hunter Stories 3, en Malditos Nerds tenemos una guía sobre cómo dominar el combate estratégico, y muchas otras más.

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