Bungie retrasa Shadow and Order, la próxima gran actualización de Destiny 2, hasta junio

Destiny 2: The Final Shape | Desarrollador: Bungie Studios | Distribuidor: Bungie Studios

El futuro cercano de Destiny 2 ha generado un intenso debate tras el anuncio oficial de Bungie: la esperada actualización Shadow and Order se retrasa más de tres meses y será completamente renovada, en un intento por revertir la crisis de jugadores y responder a las críticas de la comunidad.

El estudio ha explicado que la expansión será rebautizada y ampliada con novedades aún en desarrollo, lo que ha dejado a los aficionados ante un periodo inusual sin grandes lanzamientos. Con un descenso histórico en la base de jugadores activos y la competencia interna por el próximo lanzamiento de Marathon, la decisión marca un punto clave para el futuro del veterano shooter multijugador.

Razones y detalles detrás del retraso

La actualización titulada inicialmente Shadow and Order estaba prevista para el 3 de marzo y planeaba continuar con el ciclo de nuevas historias iniciado en diciembre. Sin embargo, las primeras señales de una posible demora aparecieron cuando, a pocas semanas del lanzamiento, Bungie se mantenía en silencio respecto a los contenidos y apenas compartía información por sus canales oficiales. El descontento creció al saberse que el juego tenía competencia directa en fechas con otro título de la compañía, Marathon, previsto para el 5 de marzo.

Finalmente la empresa confirmó a la comunidad que la actualización pasará por una importante revisión y expansión, lo que implica no solo cambiar su nombre, sino también agregar mejoras relevantes como optimizaciones en la experiencia del usuario, un nuevo sistema de mejora de nivel de armas, extensión de la progresión de equipos a todas las incursiones y mazmorras, la actualización Pantheon 2.0, y la incorporación de atributos adicionales para armaduras exóticas. Según Bungie, todo esto requiere más tiempo de desarrollo y el estreno se aplazará hasta el 9 de junio.

Respuesta de la comunidad ante el anuncio

El retraso ha generado una fuerte desilusión en una comunidad que ya acumulaba meses de descontento. La falta de comunicación previa, sumada a la impresión de que el estudio prioriza otros proyectos por encima de su franquicia principal, ha creado una situación de incertidumbre, especialmente entre los jugadores más dedicados. El juego, que solía alcanzar picos de usuarios tras grandes expansiones, atraviesa ahora una de sus etapas más difíciles; de acuerdo con datos de Steam, solo cuenta con cerca de 11.000 jugadores simultáneos, una cifra baja para un título multijugador de alto perfil.

Las críticas por la gestión del contenido no son nuevas. Tras concluir la primera década de historia, las nuevas tramas argumentales no han conseguido el mismo entusiasmo que temporadas anteriores. El propio director del juego, Tyson Green, admitió recientemente que las expansiones no tuvieron el impacto esperado y que la disminución de usuarios se explica por un ciclo de historias que cerró en un punto crucial. “No fue manejado de la mejor manera, pero era necesario intentarlo”, comentó Green en una entrevista, reconociendo el reto de mantener el interés después del cierre de la trama principal.

Novedades anunciadas y desafíos a futuro

Bungie ha puesto énfasis en que la actualización retrasada representará una renovación profunda del contenido previamente anunciado. Durante los próximos meses, se implementarán parches de corrección de errores, mejoras de estabilidad y eventos recurrentes, una estrategia destinada a mantener la atención hasta el lanzamiento del nuevo contenido principal en junio.

Aunque Bungie insiste en que esta pausa permitirá lanzar una versión “cambiada y expandida” de la esperada actualización, la impaciencia creciente y el descenso en la cantidad de jugadores muestran que el margen de error es cada vez menor. Hasta junio, el estudio deberá esforzarse por mantener informada y motivada a su comunidad de seguidores, en un contexto donde la competencia interna, con Marathon, y la externa en el género de shooters, se vuelve más intensa.