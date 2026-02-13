Konami anuncia Metal Gear Solid Master Collection Vol.2, que llegará el 27 de agosto

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 presenta su primer tráiler.

Konami ha anunciado oficialmente el lanzamiento de Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 para el 27 de agosto en PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch y PC. Lo más destacado de este anuncio es el primer port de Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots fuera de PlayStation 3, acompañado de una versión remasterizada de Metal Gear Solid: Peace Walker, originalmente incluida en la HD Collection, y el clásico Metal Gear: Ghost Babel. La colección, muy esperada por los seguidores de la franquicia, incluye además contenido digital extra como guías de guion, material detrás de cámaras y una banda sonora digital exclusiva.

Novedades principales de la colección

Para muchos jugadores, lo más atractivo de Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 es la llegada por primera vez de Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots fuera de la antigua PlayStation 3. Lanzado en 2008, este capítulo final de la historia de Solid Snake estuvo durante años únicamente disponible en la consola de Sony, lo que generó una demanda constante entre los aficionados a lo largo de más de una década. Con el anuncio de Konami, a partir de agosto los jugadores que no contaban con una PlayStation 3 en su momento podrán experimentar el cierre argumental de la saga principal.

Además de Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, el paquete incluye Metal Gear Solid: Peace Walker, un título conocido por su origen portátil y por haber introducido mecánicas cooperativas en línea para hasta seis personas. Según la compañía, esta característica se mantiene en la nueva edición. Por otro lado, la colección también suma Metal Gear: Ghost Babel, el primer juego portátil de la serie, rescatando de este modo una entrega menos reconocida en occidente.

La colección incorpora además contenido digital valioso para coleccionistas y analistas: guiones completos, materiales de arte y una banda sonora digital accesible desde el propio menú del juego, lo que refuerza su propuesta como edición definitiva tanto para seguidores como para nuevos jugadores.

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2, de Konami.

Relevancia para jugadores nuevos y de larga data

La disponibilidad multiplataforma de Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots supone un avance importante para la preservación de videojuegos. Hasta ahora, la única forma de jugar este título era con una PlayStation 3, lo que suponía una barrera significativa tanto para nuevos públicos como para quienes desearan revisar la saga. Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 elimina esta limitación y amplía el acceso a uno de los capítulos más destacados y complejos de la serie.

Metal Gear Solid: Peace Walker, reconocido por su combinación de estrategia y acción, será ahora más accesible para aquellos que no tuvieron una PlayStation Portable o acceso a las versiones anteriores para consolas de sobremesa. La compatibilidad con juego online mantiene vivo su componente cooperativo, fundamental para la experiencia original.

Para los seguidores veteranos, la presencia de Metal Gear: Ghost Babel tiene un significado nostálgico, ya que se trata de un título poco frecuente fuera de Japón y Norteamérica. Así, Konami responde a la demanda de los aficionados por recuperar y celebrar entregas que no estaban disponibles actualmente, aumentando el valor histórico de la franquicia.

Dudas y discrepancias en los anuncios de Konami

Aunque el comunicado resalta el acceso multiplataforma y la suma de materiales extra, algunos usuarios han notado inconsistencias en relación con las versiones de ciertos juegos. Por ejemplo, la empresa menciona que las versiones regionales de Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots podrán descargarse por separado, aunque no aclara si habrá diferencias significativas entre ellas o en el acceso a contenido adicional.

En ocasiones anteriores, las recopilaciones de la saga recibieron críticas por la falta de traducciones, ausencias en la banda sonora o restricciones en el acceso a libros digitales fuera de Japón. Por ello, el interés de los aficionados se mantiene prudente, esperando detalles concretos sobre la igualdad de contenidos entre regiones y plataformas. Algunos coleccionistas también han expresado inquietudes por la exclusividad de ciertos extras digitales y la fragmentación de la experiencia entre compras agrupadas y adicionales en tiendas digitales.