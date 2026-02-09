Malditos Nerds

Exit 8, la adaptación al cine del juego de terror japonés, lanza un nuevo tráiler

El filme dirigido por Genki Kawamura adapta el videojuego japonés creado por Kotake Create

Guardar
EXIT 8 presenta un nuevo tráiler.

El exitoso videojuego japonés Exit 8 llega a la gran pantalla con un estreno internacional programado para el 10 de abril. Dirigida por Genki Kawamura, esta adaptación se adentra en el entorno claustrofóbico de un hombre atrapado en un pasillo de metro interminable. El protagonista, interpretado por el reconocido actor y cantante Kazunari Ninomiya, debe seguir reglas estrictas para intentar escapar, enfrentándose a una tensión constante que desafía tanto al personaje como al público. La película, que debutó en Japón y se presentó en la sección de medianoche del Festival de Cannes 2025 con críticas positivas, traslada la inquietante experiencia del videojuego a cines de todo el mundo.

El fenómeno del videojuego y su transición al cine

Exit 8 fue lanzado en 2023 y rápidamente alcanzó el estatus de título de culto, siendo reconocido por su atmósfera inspirada en los laberínticos pasillos del metro japonés y su estilo de simulador de caminata. La premisa, aunque minimalista, causó un impacto notable entre los jugadores por su combinación de elementos de horror psicológico y observación. El usuario debe poner total atención para detectar anomalías en el entorno, ya que si comete un error, es enviado de nuevo al inicio. Esta mecánica de repetición y vigilancia constante atrajo tanto a jugadores experimentados como a quienes se acercaban por primera vez al género, y su éxito motivó a los creadores a explorar una nueva narrativa en formato cinematográfico.

La adaptación al cine trata de replicar esta tensión a través del lenguaje audiovisual. Según explicó el director Genki Kawamura, la intención no era únicamente trasladar el juego a la pantalla, sino crear una experiencia distinta que difuminara los límites entre videojuego y cine. Con experiencia previa en animación, ya que fue productor de la película Suzume, y en dirección de largometrajes como A Hundred Flowers, Kawamura aporta una visión que une el surrealismo visual con la intriga psicológica presente en la obra original. La participación de Kazunari Ninomiya genera expectativas adicionales debido a su prestigio en la música y la actuación en Japón.

Exit 8 (Captura de tráiler
Exit 8 (Captura de tráiler oficial)

Elementos prácticos del rodaje y enfoque de la narrativa

La filmación de Exit 8 sumerge al público en escenarios caracterizados por luces frías, paredes pulcras y una atmósfera de soledad predominante. A lo largo de la película, Ninomiya interpreta casi en solitario el arduo viaje de un hombre obligado a revisar cada rincón en busca de anomalías. El guion, escrito conjuntamente por Kawamura y Kentaro Hirase, se ajusta fielmente a las reglas originales del juego: cualquier anomalía detectada obliga a retroceder, y si el protagonista ignora alguna, el ciclo comienza de nuevo. Entre los actores que acompañan a Ninomiya se encuentran Yamato Kochi, Naru Asanuma, Kotone Hanase y Nana Komatsu, quienes añaden profundidad a la trama en momentos clave.

El suspenso se ve intensificado en la adaptación gracias a decisiones visuales atrevidas y al uso intencional del sonido ambiental, recursos que buscan reproducir la sensación de vigilancia continua y paranoia característica del videojuego. El desafío de trasladar un juego centrado en la percepción y la repetición al cine ha sido abordado otorgando especial importancia a la edición y al diseño de producción. Como resultado, el público experimenta una sensación que mantiene el estado de alerta, conectando la tensión interna del personaje principal con la incomodidad del espectador.

Recepción a nivel internacional y repercusión en la audiencia

Luego de su estreno en la sección de medianoche del Festival de Cannes 2025, Exit 8 recibió elogios por su capacidad para provocar miedo y ansiedad con una premisa aparentemente simple. Críticos internacionales destacaron la actuación de Ninomiya y la dirección de Kawamura, subrayando cómo la cinta sumerge al espectador en una versión cinematográfica del fenómeno conocido como “bucle infinito”. Con su lanzamiento global, se espera que tanto aficionados del videojuego como seguidores del cine de género y de propuestas experimentales asistan para comprobar si la adaptación logra llevar la misma intensidad de la experiencia digital al ámbito cinematográfico.

La historia de un hombre aislado y atrapado en una rutina opresiva puede tener resonancia con audiencias en todo el mundo, especialmente en un contexto posterior a la pandemia, donde la repetición y el encierro son parte de la memoria colectiva. Esto podría explicar el atractivo universal de la historia, que transforma el viaje individual en un reflejo de la ansiedad contemporánea. El estreno del tráiler extendido refuerza esta expectativa, mostrando imágenes perturbadoras y un ambiente que resulta familiar para quienes han caminado por corredores solitarios de metro en la vida real.

Temas Relacionados

Exit 8Kazunari Ninomiyamalditos-nerds-peliculaspeliculasmalditos-nerds

Más Noticias

Supergirl, el próximo gran estreno de DC Studios, presenta un nuevo adelanto

La nueva cinta de DC Studios llegará a los cines este año y promete una visión más oscura del personaje de Supergirl

Supergirl, el próximo gran estreno

Cygames anuncia Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok, una versión expandida de su exitoso JRPG

La expansión Endless Ragnarok eleva el universo de Granblue Fantasy: Relink con nueva historia, modos y crossplay

Cygames anuncia Granblue Fantasy: Relink

Final Fantasy VII Rebirth llega a Xbox Series y Nintendo Switch 2 en junio

Square Enix expande su exitosa saga RPG a nuevos públicos, con mejoras técnicas y opciones de accesibilidad

Final Fantasy VII Rebirth llega

Pragmata, lo nuevo de Capcom, lanza una demo gratuita en consolas

La demo permite experimentar puzles y combates usando mecánicas de hackeo y disparos

Pragmata, lo nuevo de Capcom,

Los juegos más esperados de 2026 #11: Beast of Reincarnation

Game Freak, estudio detrás de los juegos de Pokémon, buscará sorprender con el lanzamiento de un juego de acción ambientado en un Japón post apocalíptico

Los juegos más esperados de

ANIME

Dragon Ball Super prepara su

Dragon Ball Super prepara su regreso con The Galactic Patrol y Dragon Ball Super: Beerus

Kaguya-sama: Love is War cerrará su historia con una película final escrita por Aka Akasaka

Chainsaw Man confirma su segunda temporada luego del éxito de la película

JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run estrenará su adaptación al anime el 19 de marzo

Retrocultura Activa | La extraña ciudad de Wicked City: sexo, horror y neón en la frontera del anime

PELÍCULAS

Supergirl, el próximo gran estreno

Supergirl, el próximo gran estreno de DC Studios, presenta un nuevo adelanto

Entrevistamos a Ugo Bienvenu, director de la película Arco

Jaafar Jackson da vida a Michael Jackson el nuevo tráiler de Michael

REVIEW | Terror en Silent Hill: Regreso al Infierno - Un regreso fallido

Entrevistamos a Chris Pratt, protagonista de la película ‘Sin Piedad’

SERIES

REVIEW | A Knight of

REVIEW | A Knight of the Seven Kingdoms - Temporada 1 - Episodio 3: Vuelve Game of Thrones

Bridgerton presenta un nuevo adelanto de la segunda parte de su cuarta temporada

Stranger Things: Tales From ’85 confirma su fecha de estreno para abril

House of the Dragon llegará a su fin con su cuarta temporada

The Last of Us: la tercera temporada de la serie podría ser la última