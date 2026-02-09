Exit 8, la adaptación al cine del juego de terror japonés, lanza un nuevo tráiler

EXIT 8 presenta un nuevo tráiler.

El exitoso videojuego japonés Exit 8 llega a la gran pantalla con un estreno internacional programado para el 10 de abril. Dirigida por Genki Kawamura, esta adaptación se adentra en el entorno claustrofóbico de un hombre atrapado en un pasillo de metro interminable. El protagonista, interpretado por el reconocido actor y cantante Kazunari Ninomiya, debe seguir reglas estrictas para intentar escapar, enfrentándose a una tensión constante que desafía tanto al personaje como al público. La película, que debutó en Japón y se presentó en la sección de medianoche del Festival de Cannes 2025 con críticas positivas, traslada la inquietante experiencia del videojuego a cines de todo el mundo.

El fenómeno del videojuego y su transición al cine

Exit 8 fue lanzado en 2023 y rápidamente alcanzó el estatus de título de culto, siendo reconocido por su atmósfera inspirada en los laberínticos pasillos del metro japonés y su estilo de simulador de caminata. La premisa, aunque minimalista, causó un impacto notable entre los jugadores por su combinación de elementos de horror psicológico y observación. El usuario debe poner total atención para detectar anomalías en el entorno, ya que si comete un error, es enviado de nuevo al inicio. Esta mecánica de repetición y vigilancia constante atrajo tanto a jugadores experimentados como a quienes se acercaban por primera vez al género, y su éxito motivó a los creadores a explorar una nueva narrativa en formato cinematográfico.

La adaptación al cine trata de replicar esta tensión a través del lenguaje audiovisual. Según explicó el director Genki Kawamura, la intención no era únicamente trasladar el juego a la pantalla, sino crear una experiencia distinta que difuminara los límites entre videojuego y cine. Con experiencia previa en animación, ya que fue productor de la película Suzume, y en dirección de largometrajes como A Hundred Flowers, Kawamura aporta una visión que une el surrealismo visual con la intriga psicológica presente en la obra original. La participación de Kazunari Ninomiya genera expectativas adicionales debido a su prestigio en la música y la actuación en Japón.

Exit 8 (Captura de tráiler oficial)

Elementos prácticos del rodaje y enfoque de la narrativa

La filmación de Exit 8 sumerge al público en escenarios caracterizados por luces frías, paredes pulcras y una atmósfera de soledad predominante. A lo largo de la película, Ninomiya interpreta casi en solitario el arduo viaje de un hombre obligado a revisar cada rincón en busca de anomalías. El guion, escrito conjuntamente por Kawamura y Kentaro Hirase, se ajusta fielmente a las reglas originales del juego: cualquier anomalía detectada obliga a retroceder, y si el protagonista ignora alguna, el ciclo comienza de nuevo. Entre los actores que acompañan a Ninomiya se encuentran Yamato Kochi, Naru Asanuma, Kotone Hanase y Nana Komatsu, quienes añaden profundidad a la trama en momentos clave.

El suspenso se ve intensificado en la adaptación gracias a decisiones visuales atrevidas y al uso intencional del sonido ambiental, recursos que buscan reproducir la sensación de vigilancia continua y paranoia característica del videojuego. El desafío de trasladar un juego centrado en la percepción y la repetición al cine ha sido abordado otorgando especial importancia a la edición y al diseño de producción. Como resultado, el público experimenta una sensación que mantiene el estado de alerta, conectando la tensión interna del personaje principal con la incomodidad del espectador.

Recepción a nivel internacional y repercusión en la audiencia

Luego de su estreno en la sección de medianoche del Festival de Cannes 2025, Exit 8 recibió elogios por su capacidad para provocar miedo y ansiedad con una premisa aparentemente simple. Críticos internacionales destacaron la actuación de Ninomiya y la dirección de Kawamura, subrayando cómo la cinta sumerge al espectador en una versión cinematográfica del fenómeno conocido como “bucle infinito”. Con su lanzamiento global, se espera que tanto aficionados del videojuego como seguidores del cine de género y de propuestas experimentales asistan para comprobar si la adaptación logra llevar la misma intensidad de la experiencia digital al ámbito cinematográfico.

La historia de un hombre aislado y atrapado en una rutina opresiva puede tener resonancia con audiencias en todo el mundo, especialmente en un contexto posterior a la pandemia, donde la repetición y el encierro son parte de la memoria colectiva. Esto podría explicar el atractivo universal de la historia, que transforma el viaje individual en un reflejo de la ansiedad contemporánea. El estreno del tráiler extendido refuerza esta expectativa, mostrando imágenes perturbadoras y un ambiente que resulta familiar para quienes han caminado por corredores solitarios de metro en la vida real.