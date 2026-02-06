Entrevistamos a Ugo Bienvenu, director de la película Arco

ARCO - Dirigida por Ugo Bienvenu y Gilles Cazaux

Arco es una película animada de ciencia ficción estrenada en 2025, escrita por Ugo Bienvenu y Félix de Givry, dirigida por Ugo Bienvenu y Gilles Cazaux y coproducida por Natalie Portman. La historia sigue a Arco, un niño de diez años que vive en el año 2932 y que, por un accidente, viaja al año 2075. Allí conoce a Iris, una niña de su misma edad que lo ayuda a intentar regresar al futuro después de que su dispositivo de viaje en el tiempo se rompe, mientras ambos son perseguidos por tres conspiracionistas empeñados en demostrar que Arco viene del futuro. La película se presentó en una proyección especial en el Festival de Cannes y fue nominada a importantes premios como los Oscar, los Globos de Oro y los Critics’ Choice Awards.

El proyecto se desarrolló de una forma poco convencional, ya que Bienvenu construyó la película a partir de dibujos e ideas visuales antes de contar con un guion completo. Tras varios años de trabajo en storyboards y un animatic financiado de manera independiente, el equipo logró asegurar apoyo económico y completar la producción en poco más de un año. Arco se define como una historia optimista y colorida que transmite un mensaje de esperanza y ternura, usando el viaje en el tiempo como metáfora de un futuro mejor para la humanidad. Según su director, la película busca ser “un gran abrazo” y un recordatorio de la importancia de creer en un mañana más luminoso.

Te invitamos a ver nuestra entrevista con Ugo Bienvenu en video, o a leer una transcripción.

Entrevistamos a Ugo Bienvenu, director de Arco.

—Felicitaciones y también por las nominaciones. En primer lugar, quería preguntarte, porque hoy en día tenemos tantas películas animadas y son… Uhm, utilizan una tecnología increíble y muy cara, y aquí tenemos una animación mucho más sencilla… Y quería preguntarte, ¿por qué sentiste que esta era la mejor manera de contar esta historia?

Ugo Bienvenu: —Porque, de hecho, para mí, uhm… No hay tanta magia en el 3D como en el 2D. Como has dicho, hay mucha técnica y aspectos tecnológicos en… La nueva industria de la animación. Y, de hecho, creo que con tanta tecnología perdemos la esencia de lo que nos hace humanos. Y, para mí, lo que nos hace humanos no es… La perfección. Lo que reconocemos en nosotros no es la perfección y… Y también lo que suelo decir es que… Uhm, que el dibujo me enseñó que, uhm… Uhm, lo que nos hace ser lo que somos es la calidad de nuestros errores. No son nuestros logros, de hecho… Los seres humanos no logramos tantas cosas, ya sabes, nunca hacemos todo perfecto.

Así que nosotros… Por ejemplo, siempre prefiero los errores humanos a los errores informáticos. Y cuando trabajas en 3D, siempre estás limitado por la máquina y no por ti, ya sabes, y para mí los límites de los seres humanos son mucho más interesantes que los límites del 3D. Y también, como… Sí, se trata de magia y, para mí, las películas que más me gustan, son las películas en 2D. Y, además, yo mismo soy diseñador gráfico y quería que la película se viera exactamente como mis dibujos, así que para mí era normal que fuera así… Ni siquiera me lo pregunté.

—Claro, fue una elección natural, claramente. Uhm, así que también quería hablar de la historia y, en particular, de la fuerte conexión entre los dos personajes, entre los dos niños. ¿Qué era tan importante mostrar sobre esta conexión en particular?

Ugo Bienvenu: —Siento que nos estamos adentrando en un mundo de indiferencia. Y quería mostrar en esta película que lo que nos hace humanos y lo que hace que la vida sea más hermosa es… Compartir esta vida juntos y el tiempo y el espacio juntos. Y, sí, la película se trata sobre… Uhm, lo que nos hace humanos, lo que… Lo que hace que la vida sea más bella y creo que es el amor y la amistad, y parece estúpido… Puede parecer estúpido, pero hoy en día creo que es importante volver a decirlo.

—Completamente. Sí, no está de más. Y entiendo que eres padre y, uhm… Y estabas pasando por este proceso y rodando esta película. Así que quería preguntarte si esto cambió tu perspectiva de alguna forma.

Ugo Bienvenu: —Quería tener hijos antes de empezar la película y tuve mi primer hijo un año después de empezar y… Mi segundo hijo, seis meses antes de terminarla. De hecho, no cambió mucho lo que quería hacer, pero, uhm… Y cómo lo hice, porque cuando empecé la película, era, como… Uhm, cuando era niño, pensaba que nadie respetaba al adulto que había en mí cuando era niño. Y ahora que soy adulto, siento que mi niño interior no es respetado, ya sabes, en cierto modo. Así que intenté hacer las películas, esta película, para toda familia y, ya sabes, estas… Estas cuatro personas, los niños que son adultos y los adultos que son niños. Pero desde el principio supe que quería hacer una película para mis hijos, tal vez, y para los niños… De todo el mundo. Para darles un poco de esperanza en un mundo, en el mundo en el que están viviendo, ¿sabes? Y porque el mundo es duro y quería darles ternura y esperanza. Quería darle un abrazo a todo el mundo.

—Bueno, sí, sin duda es un verdadero consuelo y… Y así es como se siente, así que… Así que, de nuevo, felicitaciones. Y también quiero hablar de… El aspecto, como, futurista de la película sobre las casas, las cúpulas y… ¿Cómo...? Quiero decir, ¿cómo quisiste mostrar todo eso? ¿Cuándo decidiste hacerlo? ¿O quizá fue un proceso realmente largo?

Ugo Bienvenu: —De hecho, llevo trabajando en ciencia ficción desde hace más de 10 años. Entre 10 y 15 años… Uhm, el mundo de Iris para mí, ya aparece en mucho de mi trabajo, y para mí no es un futuro… Ni siquiera es futuro. Es nuestro mundo. Solo lo hago un poco más atrevido, ya sabes, yo solo le pongo esteroides a las cosas. Uhm, Mikki solo está encarnando a la IA. Nuestras sesiones de Zoom se convierten en sesiones holográficas, pero, de hecho, ya estamos en el mundo de Iris. Solo hago las cosas más grandes para que puedas ver los problemas y lo que estamos pasando. Los incendios, ya sabes, todo el… Aspecto climático de la película, ya está aquí. Yo no... No añadí nada.

También porque quería decirles a los niños y a los padres que… ¿Cómo decirlo? Que los miraran a los ojos y les dijeran: “Este es el mundo en que vivimos.” Y no es que por ser así no pueda cambiar, pero nuestros actos, lo que… Pensamos, lo que imaginamos, puede hacer… Quizá pueda cambiar el mundo, ya sabes, así que… Y también era para hacer que la gente se sintiera responsable en cierto modo y decir: “Sí, si quieres que las cosas cambien, tienes que luchar por ello.” “Tienes que pensar en ello. Tienes que imaginarlo.” Sobre todo, tienes que imaginarlo porque… Todo lo que imaginamos termina en el mundo, como seres humanos, ¿sabes? Y es mucho más fácil imaginar lo peor… Uhm, pero creo que… Y esa es la tendencia más fácil. Pero creo que si nosotros… Ahora realmente tenemos que intentar imaginar lo mejor y eso es, honestamente, más agradable. Así que, deberíamos. Pero tenemos mala predisposición para eso.

—Y quiero hablar del doblaje de la película sobre, ya sabes, terminas con voces en inglés como Mark Ruffalo, Will Ferrell, America Ferrera, Andy Samberg… Bueno, Natalie Portman, por supuesto, quien también forma parte del proyecto. Y... ¿Cómo lo hiciste? Quiero decir, sé que es un proceso muy largo y sé que es importante tener nombres como estos para, ya tú sabes, destacar y salir ahí fuera. Así que… ¿Puedes decirme cómo...? ¿Cómo fue? ¿Cómo conseguiste lograrlo?

Ugo Bienvenu: —De hecho, vendimos la película en todo el mundo con el doblaje francés, la versión francesa, que es la original. Y en Francia contamos con unos actores realmente buenos, y… En Francia, hicimos la película con amigos nuestros, que son bastante conocidos, pero queríamos divertirnos. Y queríamos jugar, ¿sabes? Así que… Y, nosotros… Félix y yo, mi compañero, actuamos en una película hace 10 años, de Mia Hansen-Løve. Y allí, en esa película, conocimos a toda la generación de actores que ahora son muy conocidos. Así que fue muy divertido actuar con grandes actores que conocíamos, y sin ningún tipo de… Uhm, cómo se dice... Por dinero, ya sabes, solo disfrutando. Y queríamos hacer lo mismo con la versión en inglés. Así que, Natalie, Sophie y Félix, mi compañero, me pidieron que hiciera una lista de las personas con las que me gustaría trabajar. Así que hice la lista y… Teníamos a todos los que quería porque Natalie los llamó ella misma y no a través de su agente, ya sabes, así que… Todos dijeron que les enviáramos la película y que lo pensarían, ¿sabes? Así que enviamos la película y dos horas más tarde, todos dijeron que sí.

Y ni siquiera hablamos de dinero, ¿sabes? Así que fue realmente algo… Creo que todos lo hicieron por sus hijos, por… Lo que significaba la película en ese momento. Así que fue así, sí. Y también lo que suelo decir es que… Había actores tan locos que no quería que simplemente copiaran y pegaran la versión francesa porque habría sido como sujetar los caballos, ¿sabes? Solo quería que se sintieran lo más libres posible para… Poner todo lo que necesitaban y querían en la película. Así que sí, yo no quería copiar y pegar. Solo quería mantener la esencia. Así que cambiamos ligeramente las frases para que quedaran mejor, ya sabes, cosas como esas. Y vi algunas de las… Pequeñas partes de la versión española y… Me siento muy afortunado también. Porque es súper divertido.

—Tengo muchas ganas de ver la versión española. La vi en francés, pero tengo muchas ganas de ver las otras versiones para compararlas. Además, para terminar… Ya sabes, ¿qué opinas...? ¿Qué crees que es lo más importante? Porque sé que fue un proceso muy largo. Invertiste tu tiempo, tu dinero. Para que esto pudiera existir. Y ahora, quiero decir, hay muchísimas, ya sabes, recompensas y agradecimientos por parte de todos. Entonces, ¿qué crees que es lo más importante para ya sabes, mantener las esperanzas y no frustrarse en el proceso? ¿Qué dirías que es?

Ugo Bienvenu: —¿A qué te refieres? ¿Lo que… Más me gustó de hacer esta película o...?

—Sí, pero también, uhm, ya sabes, en momentos en los que piensas: “Okey...” Estoy segura de que hubieron momentos en los que te sientes frustrado y piensas: “Dios mío, quiero avanzar...” ¿Cómo logras, ya sabes, sobreponerte y decir “¿Sabes qué? Vamos, vamos. Podemos hacerlo.”? ¿Cuál es tu consejo o qué dirías que te ayudó a lo largo de este proceso?

Ugo Bienvenu: —Sinceramente… Tienes que trabajar con personas que amas. Porque… Cuando las cosas se ponen difíciles, son… Son las personas… Que amas quienes te traen de vuelta al juego, ¿sabes? Y cuando caes, son las personas que amas las que hacen que vuelvas, ¿sabes? Y también… Sí, me encanta estar con alguien, incluso en tu vida privada con alguien que… Cree en ti, y… El amor es muy importante.

—Esa es la respuesta perfecta. Muchas gracias por tu tiempo. Y, de nuevo, felicitaciones por una película tan hermosa.

Ugo Bienvenu: —Muchas gracias, gracias por tu tiempo. Adiós.