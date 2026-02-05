Rockstar garantiza el futuro de GTA Online incluso después del lanzamiento de Grand Theft Auto VI

Grand Theft Auto Online, de Rockstar Games.

La reciente presentación de los resultados financieros de Take-Two Interactive ha despejado una de las principales dudas respecto al futuro de GTA Online, el exitoso modo multijugador de la franquicia Grand Theft Auto, ante la inminente llegada de Grand Theft Auto VI.

Cuando se le preguntó si GTA Online cerraría tras el lanzamiento del esperado nuevo título, Strauss Zelnick, CEO de Take-Two Interactive, afirmó ante inversores y prensa que no hay intención de finalizar su soporte. Destacó que tanto la comunidad como el rendimiento económico del juego justifican su continuidad más allá de 2026.

Evolución de GTA Online y su relevancia económica

Desde su estreno en octubre de 2013, GTA Online ha recibido cientos de actualizaciones, logrando mantener a millones de jugadores activos en todo el mundo. Esta longevidad no es casual. Los informes del último trimestre fiscal de Take-Two Interactive muestran un aumento del 27% en el gasto recurrente de los jugadores entre octubre y diciembre de 2025.

El CEO de Take-Two Interactive remarcó que la estrategia de la empresa para GTA Online es responder directamente a la demanda de los usuarios mientras siga siendo rentable. Zelnick puntualizó: “Seguiremos apoyando GTA Online mientras la comunidad lo quiera y se mantenga activa”. Esta política se ha reforzado con el lanzamiento de nuevo contenido reciente, incluyendo misiones inéditas, viviendas de lujo y vehículos que atrajeron la atención de los jugadores. Aunque se prevé una leve disminución en el gasto para el último trimestre del año fiscal, las proyecciones internas siguen indicando un cierre anual muy positivo para el multijugador.

Desafíos en la comunicación y antecedentes en el sector de videojuegos

Una inquietud persistente de la comunidad ha sido la falta de información detallada acerca de cómo se implementará el soporte simultáneo para dos grandes propuestas en línea bajo la marca Grand Theft Auto. Strauss Zelnick no ofreció detalles concretos sobre el futuro modo multijugador de Grand Theft Auto VI, remitiendo siempre a Rockstar como la encargada de anunciar novedades creativas y de contenido.

Sin embargo, la historia reciente de la empresa demuestra que, cuando existe una base considerable de jugadores activos, como con NBA 2K Online y NBA 2K Online 2 en China, Take-Two Interactive ha sido flexible y ha mostrado disposición para prolongar la vida de productos exitosos para maximizar su alcance y rentabilidad.

Repercusiones para la industria y los jugadores

La decisión de Take-Two Interactive y Rockstar de no cerrar GTA Online tras el lanzamiento de Grand Theft Auto VI establece un precedente relevante en la industria del videojuego. A diferencia de otras empresas que optan por cerrar servidores antiguos al estrenar nuevas versiones, Take-Two Interactive reconoce el valor de la continuidad para los usuarios y para las comunidades que han crecido en torno al juego. Para los jugadores habituales, esto implica que las inversiones realizadas en cuentas, objetos virtuales y progreso no perderán valor de forma repentina.

Según los datos financieros y las recientes declaraciones, Take-Two Interactive basa su estrategia en dos factores: la rentabilidad directa, visible en el crecimiento trimestral, y el impacto duradero de una experiencia en línea bien gestionada. Esta combinación convierte a GTA Online en un caso representativo del sector, con una notable capacidad para adaptarse a los cambios de generación sin perder su relevancia entre el público objetivo.