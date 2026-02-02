WWE 2K26 llegará en marzo con CM Punk como la estrella del juego

WWE 2K26, de Visual Concepts.

WWE 2K26 fue presentado oficialmente por 2K y Visual Concepts, confirmando su lanzamiento para PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y PC el 13 de marzo de 2026. Con esta nueva entrega, la franquicia deja atrás las consolas antiguas de Sony y Microsoft, marcando un avance importante en la evolución técnica de la serie.

El anuncio también resalta una serie de cambios significativos: un plantel de más de 400 luchadores, un sistema renovado de contenido descargable, cuatro nuevos estilos de combate y mejoras notables en la jugabilidad, personalización y experiencia social entre los jugadores.

Ediciones disponibles y el atractivo de la nostalgia

La edición estándar de WWE 2K26 presenta a CM Punk en la portada, junto a la promesa de un modo historia sin precedentes en el Showcase titulado ‘Punked’, el cual es narrado por el propio luchador. Los seguidores de la historia de la WWE podrán acceder a la King of Kings Edition, que rinde tributo a la carrera de Paul “Triple H” Levesque tanto como leyenda en el ring como actual directivo de la empresa. Esta edición incluye contenido exclusivo, como versiones clásicas de Triple H y Stephanie McMahon, además de gestos especiales para los modos sociales.

La Attitude Era Edition y la Monday Night War Edition están destinadas a quienes buscan revivir la época más emblemática de la lucha libre. Estas incluyen luchadores reconocidos como Stone Cold Steve Austin, The Rock, Kane, Chyna, Shawn Michaels, y varias figuras de WCW, entre ellas Hollywood Hulk Hogan y Goldberg. Adicionalmente, estas ediciones otorgan acceso a varias temporadas del nuevo sistema Ringside Pass, incluyendo arenas clásicas como Raw is War ’98 y WCW Thunder ’98, así como objetos cosméticos de la época para enriquecer la experiencia de juego. La edición más completa, Monday Night War Edition, ofrecerá tras el lanzamiento un paquete especial de WrestleMania 42.

Novedades jugables y modos de juego

Uno de los aspectos más importantes de WWE 2K26 es su plantilla de más de 400 superestrellas de distintos periodos y divisiones, entre ellos campeones actuales, leyendas, regresos esperados como Rusev, y debuts tales como Rey Fénix y Blake Monroe.

En el plano de jugabilidad, el juego incorpora cuatro nuevos tipos de combate: Inferno, Dumpster, I Quit y Three Stages of Hell. Estas modalidades se acompañan de nuevas armas, como mesas apilables, tachuelas y carritos de compras, además de escenarios interactivos más amplios y la posibilidad, por primera vez, de combates intergénero en los modos principales. Los sistemas de reversos y resistencia han sido rediseñados para añadir un aspecto más estratégico. Destacan también la inclusión de Booker T y Wade Barrett en el equipo de comentaristas y la posibilidad de controlar las entradas de los luchadores desde el inicio de cada espectáculo.

La personalización ha sido potenciada con la actualización del modo Create-A-Superstar, que ahora permite el almacenamiento de hasta 200 personajes creados (el doble respecto al año anterior) y 2.000 imágenes. Incorpora, además, herramientas de modificación facial y corporal, así como la posibilidad de mezclar dos tonos de color en el cabello. La función de creación comunitaria será multiplataforma, facilitando la opción de compartir y descargar diseños entre consolas y PC.

Ringside Pass, contenido tras el lanzamiento y mejoras sociales

El sistema Ringside Pass reemplaza el modelo tradicional de DLC y adopta un formato similar al pase de batalla empleado en otros juegos. Durante el primer año habrá seis temporadas, cada una con niveles gratuitos y premium y hasta 100 recompensas. Los jugadores podrán desbloquear luchadores, objetos cosméticos, moneda virtual, cartas para el modo MyFaction y contenido exclusivo para el entorno social The Island. Esta estrategia ofrece mayor flexibilidad y transparencia, ya que los personajes principales y recompensas no dependerán de lanzamientos fragmentados o costos adicionales frecuentes.

Quienes reserven WWE 2K26 en PlayStation 5, Xbox Series o PC recibirán acceso digital a WWE 2K25 como adelanto. Además, todos los jugadores que preordenen cualquier edición obtendrán el paquete Joe Hendry Pack avecinando otro luchador jugable, objetos para The Island y elementos para el modo MyFaction. En las ediciones Attitude Era y Monday Night War se incluirán bonificaciones en moneda virtual (VC), lo que permitirá avanzar más rápido en el juego desde el comienzo.

En un contexto donde los precios y la fragmentación de contenido han generado controversia en la comunidad de jugadores, WWE 2K26 propone mayor claridad y una percepción de valor más inmediata para todos los usuarios. Su propuesta permite disfrutar de las nuevas funciones sociales y competitivas en consolas de última generación, PC y Switch 2, apostando por la accesibilidad y personalización como ejes principales para miles de aficionados a nivel mundial.