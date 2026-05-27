Soccer Kid Collection revive sus versiones de SNES y MS-DOS para consolas modernas y PC

En 1983, el verdadero trofeo de la Copa del Mundo desapareció misteriosamente en Brasil. En 1993, Krisalis Software convirtió ese concepto descabellado en uno de los juegos de plataformas de 16 bits con una mecánica más singular de su época: Soccer Kid. Ahora, dentro de la línea QUByte Classics, esta joya llega a las consolas modernas con una emulación totalmente fiel y características modernas impecables.

Soccer Kid Collection, la remasterización del famoso videojuego de plataformas y fútbol, estará disponible el 18 de junio en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch y PC. El estudio QUByte Interactive revive el clásico de Krisalis Software, en el que el balón es la herramienta principal, agregando funciones modernas sin perder el carácter retro que caracterizó su estreno en 1993.

Contenido y mejoras de la colección

La Soccer Kid Collection se destaca por incluir en un solo paquete las dos versiones más reconocidas del juego: la de Super Nintendo Entertainment System y la de MS-DOS. Por ahora, la selección deja fuera otras ediciones clásicas, como la original de Amiga y las de plataformas como CD32, Atari Jaguar, PlayStation o Game Boy Advance, enfocándose en la experiencia más popular del título.

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El juego se ha adaptado a los sistemas actuales mediante varias mejoras de accesibilidad. Entre ellas resaltan las opciones de guardado con Save States, que permiten retomar la partida en cualquier momento, superando así las limitaciones de las versiones originales. También incorpora modos de visualización que permiten aplicar filtros CRT, imitando la apariencia de las antiguas televisiones de tubo y adaptando la imagen a distintos formatos y relaciones de aspecto. La colección cuenta además con una galería digital que incluye material histórico, como portadas originales, manuales digitalizados y material publicitario de la época, elementos que atraen a los jugadores que vivieron el auge del género.

Trama y jugabilidad distintiva

La historia parte de un hecho curioso que inspiró el juego en los años noventa: en 1983, el trofeo original de la Copa Mundial de la FIFA desapareció en Brasil. Este suceso motivó a Krisalis Software a convertirlo, en 1993, en la premisa de un juego de plataformas con mecánicas poco convencionales: Soccer Kid. A diferencia de otros títulos del género, en este caso los saltos y ataques tradicionales pierden protagonismo. El personaje principal debe recuperar la copa mundial, que ha sido robada por extraterrestres, viajando por distintos países y enfrentando adversarios muy diversos.

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La gran innovación radica en el uso constante del balón, que sirve como arma, escudo y herramienta para avanzar. Progresar en el juego exige dominar movimientos como el regate, el disparo, y acrobacias como las chilenas o el remate de cabeza. El diseño de la física del balón fue innovador y obligaba al jugador a emplear estrategias poco comunes para superar obstáculos o derrotar enemigos, utilizando siempre la pelota como recurso central.

Relevancia del relanzamiento

El relanzamiento de Soccer Kid coincide con una temporada importante para el fútbol mundial, acercándose la Copa Mundial de la FIFA 2026, y busca atraer tanto a quienes jugaron el título original como a las nuevas generaciones. Aunque no reune todas las versiones históricas, sí entrega una experiencia mejorada y adecuada a los estándares contemporáneos de jugabilidad y coleccionismo digital.

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La presencia de herramientas modernas, como los guardados instantáneos y los filtros gráficos que simulan la imagen original, está dirigida a facilitar el juego para los usuarios actuales, quienes pueden experimentar la dificultad clásica pero sin dificultades técnicas. Para quienes conocieron el título en décadas pasadas, la galería de arte y los manuales representan una oportunidad para recordar el pasado, apreciando la evolución de los videojuegos y la cultura del fútbol en el entretenimiento digital.

Soccer Kid Collection también presenta a los nuevos jugadores una tradición de juegos de plataformas que fusionan distintos géneros y desarrollan historias improbables, combinando deporte, aventura global y ciencia ficción en una historia con elementos de humor. La mecánica de usar el balón como recurso principal sigue siendo relevante, más de treinta años después, por su propuesta original que anticipó la mezcla de géneros tan habitual en el desarrollo de videojuegos actuales.

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Soccer Kid Collection, de Krisalis Software

Ausencias y expectativas pendientes

A pesar de las novedades, algunos jugadores han hecho notar la falta de versiones emblemáticas, como la de Amiga y otras ediciones para consolas menos conocidas, una ausencia que la editora aún no ha explicado. Este hecho ha generado debates en redes sociales entre coleccionistas y aficionados que esperaban una colección exhaustiva con todas las variantes publicadas desde 1993.

Todavía no se ha anunciado el precio de lanzamiento, un aspecto de importancia para el acceso general del público y que genera expectativas. QUByte Interactive parece priorizar la calidad sobre la cantidad, apostando tanto por elementos nostálgicos como por características prácticas que facilitan el acceso y preservación digital de títulos clásicos. De este modo, las nuevas generaciones podrán descubrir las características singulares de Soccer Kid, mientras que quienes ya lo conocen tendrán la posibilidad de reencontrarse con un juego de relevancia histórica en la combinación de fútbol y plataformas.

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