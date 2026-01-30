RuneScape: Dragonwilds brindó novedades de su próxima expansión Dowdun Reach

RuneScape: Dragonwilds, de Jagex.

RuneScape: Dragonwilds es el nuevo juego de la legendaria franquicia MMO de RuneScape y se trata de un título de supervivencia cooperativo de hasta cuatro jugadores donde debemos explorar un vasto mundo al mismo tiempo que mejoramos nuestro personaje, recolectamos recursos, fabricamos equipamiento, combatimos a enemigos y construimos nuestra base.

El juego, desarrollado por Jagex, salió en Early Access durante abril de 2025 y, desde ese momento hasta la actualidad, recibió varias actualizaciones marcadas en su propia hoja de ruta como también cambios sugeridos por el feedback de su comunidad. Esta semana, se realizó el primer Community Summit de RuneScape: Dragonwild, un evento donde los desarrolladores del estudio comentaron sobre la actualidad del juego y sobre los planes que tienen para 2026.

RuneScape: Dragonwilds, de Jagex.

Las actualizaciones constantes en estos tipos de juego son algo fundamental tanto para seguir cautivando a su comunidad como para atraer a nuevos jugadores, sobre todo cuando estamos ante un early access, por lo que es importante saber cuáles serán sus próximos pasos. Actualmente, RuneScape: Dragonwilds se encuentra transitando por su primera gran expansión llamada Fellhollow que introdujo una nueva región con su propio bioma y atmósfera, nuevas misiones y al dragón guardián Imaru como principal enemigo.

Una de las principales novedades que trajo este evento fue brindar un primer vistazo a Dowdun Reach, la segunda gran expansión que llegará al título durante marzo de este año. Esta actualización nos lleva a una fortaleza gigante e interconectado por lo que se promete mucha exploración en interiores, caminos y tesoros secretos por descubrir y, obviamente, un montón de enemigos y misiones nuevas. Las misiones de esta aventura nos llevarán a enfrentarnos a Caballeros Negros y a los temibles Blue Dragons.

RuneScape: Dragonwilds, de Jagex.

Más allá de estos aspectos generales, Dowdun Reach les permitirá a los jugadores subir el nivel máximo de sus habilidades hasta 99, algo solicitado por la comunidad. Una particularidad de esto es que, incluso, se podrá llegar a ese nivel por más de que las mejoras no estén disponibles en el juego aún y lleguen en una actualización futura. Tal como comentaron los desarrolladores, esto es para que los jugadores no desperdicien experiencia al jugar. Asimismo se añade la pesca como una nueva habilidad.

Por otro lado, la mecánica de crafteo de runas recibirá un rediseño para crear una experiencia más dinámica y personalizada a cada jugador. Cabe destacar que más allá de estas grandes expansiones, RuneScape: Dragonwilds hace actualizaciones mensuales con mejoras y misiones nuevas que, incluso, te llevan a recorrer y volver a explorar regiones anteriores.

RuneScape: Dragonwilds, de Jagex.

Si bien Dowdun Reach es lo más cercano, no es lo único que tendrá RuneScape: Dragonwild en 2026. Durante el Community Summit pudimos ver algunas novedades y visuales tempranas del desarrollo de lo que será Umbral Sand, la tercera expansión que llegará durante junio y nos llevará a un territorio desértico dominado por el Dragón Rojo Fuzan. Allí nos espera un territorio muy hostil y la incorporación de objetos y equipamientos icónicos del universo Runescape.

Finalmente, la saga iniciada con el lanzamiento del Early Access culminará con la expansión Scorned Wilderness que llegará en septiembre. Por más de que no se dieron muchos detalles, desde el estudio afirmaron que se buscará representar un cataclismo acorde a lo que será el épico enfrentamiento final contra Kuldra, el Devorador de Dioses.

RuneScape: Dragonwilds, de Jagex.

Es importante remarcar que todas estas actualizaciones son gratuitas para todos aquellos que ya posean el Early Access. RuneScape: Dragonwilds se encuentra disponible en PC y aún no tiene fecha confirmada para su versión 1.0 y, por el momento, se desconoce si llegará a consolas.