Nioh 3 lanza una demo gratuita en PlayStation 5 y PC a una semana de su lanzamiento

Nioh 3, de Team Ninja.

El lanzamiento de Nioh 3 se acerca, pero desde hoy los jugadores de PlayStation 5 y PC pueden descargar una demo gratuita que permite experimentar el inicio del nuevo soulslike desarrollado por Team Ninja. Esta versión de prueba incluye multijugador, permite explorar el núcleo del nuevo sistema de juego e incluye la opción de transferir todo el progreso, incluida la creación de personaje, a la versión final del juego. Además, aquellos que completen el contenido antes del 15 de febrero recibirán una recompensa exclusiva.

Innovaciones en la jugabilidad y enfoque en el cooperativo en línea

Una de las características más notables de la demo de Nioh 3 es la incorporación del sistema de dualidad, mediante el cual los jugadores pueden alternar entre los estilos Samurai y Ninja durante el combate. Esta mecánica principal aporta mayor profundidad y permite nuevas estrategias en los enfrentamientos. La demo comprende las primeras etapas del juego, por lo que se puede emplear esta nueva función desde el principio. También se ha añadido la opción de multijugador en línea para hasta tres participantes, lo cual refuerza el componente cooperativo que muchos seguidores han valorado en las entregas anteriores.

El diseño de niveles que muestra la demo presenta un formato de campo abierto, que busca equilibrar la estructura lineal clásica con un mundo parcialmente abierto. Esto amplía la libertad de exploración sin sacrificar el ritmo de progresión ni el nivel de desafío propio del género soulslike. Parte de los comentarios recibidos durante la beta anterior han sido considerados y están presentes tanto en esta demo como en el producto final, lo que demuestra el esfuerzo del equipo por responder a las expectativas de su comunidad de jugadores.

Posibilidad de conservar el progreso y recompensas únicas

Un elemento que distingue a esta demo de pruebas anteriores es que permite mantener todo el progreso y los personajes al adquirir la versión completa, cuyo lanzamiento está previsto para el 6 de febrero. Esto abarca estadísticas, recursos conseguidos y cualquier personalización del personaje realizada en la demo. Esta funcionalidad elimina la necesidad de repetir el inicio, un aspecto especialmente valorado por quienes desean optimizar su tiempo y estar listos para el estreno.

Como incentivo adicional, Team Ninja entregará el Casco de las serpientes gemelas a quienes completen la demo antes del 15 de febrero, un objeto exclusivo que se puede utilizar en la versión final del juego. Aunque recompensas similares han aparecido en juegos anteriores de la franquicia, en esta ocasión destaca la disponibilidad simultánea de la demo tanto en PlayStation 5 como en PC. Es la primera vez que una prueba de lanzamiento se ofrece a ambas plataformas al mismo tiempo, consolidando a Nioh 3 como uno de los títulos más accesibles y esperados del año en su género.

Primeras opiniones sobre el rendimiento y experiencia general

Más allá de las novedades en la jugabilidad, uno de los temas recurrentes entre los jugadores tras la salida de la demo es su rendimiento técnico. En PC, diversos usuarios han señalado que Nioh 3 muestra una mejor optimización respecto a otros títulos del estudio en esta plataforma. Esta mejora responde a una inquietud frecuente de quienes han experimentado problemas de rendimiento o incompatibilidades en el pasado.

La relevancia de esta demo trasciende lo meramente jugable, porque permite que los posibles compradores verifiquen si su ordenador podrá ejecutar la versión final del juego sin riesgos y sin necesidad de gastos iniciales. Para numerosos jugadores, en especial los de PC, esta oportunidad resulta esencial al momento de decidir si adquirirán el juego completo.