Bungie anuncia beta abierta de Marathon y revela detalles de prueba anticipada

El shooter de extracción Marathon tendrá una prueba global, libre y sin restricciones antes de su lanzamiento

Marathon, de Bungie.
Bungie ha confirmado que su próximo título, Marathon, tendrá una beta abierta disponible para todos los jugadores antes de su lanzamiento oficial en Xbox Series, PC y PlayStation 5. El periodo de prueba se realizará antes del lanzamiento de Marathon, previsto para el 5 de marzo.

Sin embargo, Bungie aún no ha comunicado fechas ni horarios concretos para la beta. A pesar de esta falta de información, la apertura sin restricciones permitirá que tanto jugadores veteranos como nuevos conozcan la propuesta de Bungie, la cual se caracteriza por partidas intensas, alto riesgo y competencia directa entre los participantes.

Características de Marathon y detalles sobre la beta

Marathon se presenta como un shooter en primera persona de extracción, un subgénero que se centra en incursiones de riesgo donde los jugadores deben ingresar, recolectar recursos y sobrevivir a amenazas tanto ambientales como humanas. Situado en Tau Ceti IV, una colonia abandonada tras un colapso, los jugadores asumen el papel de corredores, mercenarios cibernéticos que enfrentan situaciones de vida o muerte.

El diseño del juego destaca la importancia de las decisiones estratégicas. Cada elección puede significar la diferencia entre salir con botín o perder todas las posesiones recogidas durante la incursión. A esto se suman los combates entre jugadores, los peligros del entorno y una dinámica competitiva pensada para fomentar la rejugabilidad y elevar la tensión en cada partida.

La beta abierta cumple una función esencial: permite que los jugadores experimenten directamente la jugabilidad, los riesgos y la atmósfera de Marathon sin restricciones de acceso. Así, quienes aún no están convencidos pueden evaluar si el nuevo planteamiento de Bungie responde a sus expectativas, en un contexto en el que el estudio busca ampliar su catálogo más allá de franquicias consolidadas como Destiny.

Lo que propone el shooter de extracción y perspectivas para la franquicia

El género de shooter de extracción ha visto un notable crecimiento en los últimos años, gracias a juegos donde la amenaza constante de perder el progreso intensifica la experiencia y premia la estrategia. Marathon busca diferenciarse a través de su ambientación de ciencia ficción, el diseño de los mapas en Tau Ceti IV y la figura de los corredores cibernéticos, quienes deben equilibrar riesgo y recompensa en cada incursión.

El enfoque PvP permanente será uno de los principales retos y atractivos, ya que cada partida pone a prueba la pericia de los jugadores y su capacidad de decisión bajo presión. Al ser un título multijugador, la interacción con otros participantes, ya sean aliados o adversarios, definirá la intensidad y la posibilidad de volver a jugar cada sesión.

Preguntas pendientes y próximos pasos para Marathon

Si bien el anuncio de la beta abierta de Marathon responde a algunas dudas, también deja interrogantes significativos sin resolver. Entre las inquietudes principales están la duración de la prueba, las plataformas exactas en las que estará disponible de manera simultánea y el acceso a contenido dentro del juego, como personajes, mapas y modos de juego.

Tampoco se ha aclarado si el progreso alcanzado en la beta se transferirá al lanzamiento oficial, un aspecto importante para los jugadores que buscan obtener ventajas desde el inicio. Algunos miembros de la comunidad recuerdan experiencias en otros títulos donde la desconexión entre la beta y el producto final causó decepción.

La anticipación generada por Marathon surge en un contexto de creciente competencia dentro del género de shooters multijugador. La decisión de Bungie de ofrecer una beta abierta antes del 5 de marzo responde a una estrategia orientada a la transparencia y la construcción de confianza entre los jugadores. Sin embargo, la verdadera respuesta vendrá dada por la calidad de la experiencia y la habilidad para adaptarse a los retos técnicos y de comunidad que puedan surgir durante la fase de prueba.

