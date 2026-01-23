Malditos Nerds

Beast of Reincarnation, lo nuevo de Game Freak, llegará a mediados de este año

Beast of Reincarnation busca destacarse en el género RPG de acción con una conexión profunda entre entorno y jugabilidad

Guardar
Beast of Reincarnation, de Game
Beast of Reincarnation, de Game Freak.

Beast of Reincarnation, el nuevo videojuego de Game Freak, ha confirmado su lanzamiento para mediados de 2026 y presentó nuevos detalles. El juego, que estará disponible para PC, Xbox Series y PlayStation 5, se desarrolla en un Japón postapocalíptico en el año 4026, donde una plaga misteriosa llamada Blight ha devastado gran parte del planeta.

Innovaciones visuales y en jugabilidad dentro de un mundo dominado por la vegetación

En Beast of Reincarnation, la naturaleza y las plantas son elementos principales tanto en el entorno como en la jugabilidad. Emma, la protagonista, posee la habilidad exclusiva de manipular su propio cabello, transformado en lianas, que le permite alcanzar zonas altas y crear puentes improvisados.

Esta mecánica ofrece a los jugadores la posibilidad de explorar un mundo cubierto de vegetación anómala, en el que los vestigios de la civilización conviven con paisajes dominados por flora y ruinas de épocas pasadas. El juego presentará movimientos ágiles y soluciones creativas que se integran al diseño de cada nivel, fortaleciendo la relación entre el personaje y su entorno. También se destaca el papel de Koo, compañero de Emma, y la relevancia de las relaciones para progresar en esta sociedad afectada por el desastre.

Beast of Reincarnation, de Game
Beast of Reincarnation, de Game Freak.

Enemigos nuevos y fusiones inesperadas

El videojuego introduce a los Malefacts, criaturas que surgen de la combinación entre animales y plantas debido al avance del Blight, y que muestran comportamientos impredecibles. Además, los jugadores deberán enfrentarse a los Golems, cuerpos mecánicos que albergan las almas de antiguos humanos en un intento por sobrevivir a la inminente extinción.

Estos enemigos incorporan una reflexión sobre la relación entre la humanidad y la tecnología, mostrando una sociedad capaz de superar los límites físicos en busca de supervivencia. El catálogo de adversarios plantea desafíos variados y fomenta el desarrollo de distintas estrategias, lo que aumenta la rejugabilidad y la profundidad de la experiencia.

Blooming Arts y acción RPG con elementos de pausa táctica

Uno de los principales avances técnicos del juego es el sistema Blooming Arts. A diferencia de otros juegos de rol de acción en tiempo real, esta mecánica permite ralentizar el combate de forma temporal para seleccionar ataques y habilidades especiales, ofreciendo distintas alternativas tácticas. Esta función sirve para realizar ataques en cadena, controlar amplias zonas mediante habilidades relacionadas con la flora, y modificar la dinámica del combate en tiempo real según las decisiones del jugador.

La personalización de estilos de juego y el uso estratégico del entorno prometen una experiencia adaptable, apta tanto para jugadores que prefieren la planificación como para quienes optan por la acción directa. Los desarrolladores explicaron que la flexibilidad y respuesta del sistema están pensadas para atraer a una amplia variedad de jugadores, brindando la oportunidad de experimentar y descubrir nuevas combinaciones de habilidades a lo largo de la aventura.

Temas Relacionados

Beast of ReincarnationGame Freakmalditos-nerds-gaminggamingmalditos-nerds

Más Noticias

Forza Horizon 6 confirma su fecha de lanzamiento para el 19 de mayo

La sexta entrega de la exitosa saga automovilística permitirá a los jugadores explorar y competir en Japón por primera vez

Forza Horizon 6 confirma su

Nintendo lanza una actualización gratuita para Mario Kart World con nuevas modalidades de juego

Los jugadores ahora pueden competir en equipos de hasta 12 personas en el popular modo Knockout Tour de Mario Kart World

Nintendo lanza una actualización gratuita

Double Fine anuncia Kiln, un nuevo título multijugador basado en la alfarería

La última apuesta de Double Fine mezcla creatividad artesanal y competencia online

Double Fine anuncia Kiln, un

Bungie anuncia beta abierta de Marathon y revela detalles de prueba anticipada

El shooter de extracción Marathon tendrá una prueba global, libre y sin restricciones antes de su lanzamiento

Bungie anuncia beta abierta de

Fable anuncia su ventana de lanzamiento y confirma versión para PlayStation 5

Fable vuelve con mecánicas de mundo abierto avanzadas y un enfoque profundo en moralidad y decisiones

Fable anuncia su ventana de

ANIME

Kaguya-sama: Love is War cerrará

Kaguya-sama: Love is War cerrará su historia con una película final escrita por Aka Akasaka

Chainsaw Man confirma su segunda temporada luego del éxito de la película

JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run estrenará su adaptación al anime el 19 de marzo

Retrocultura Activa | La extraña ciudad de Wicked City: sexo, horror y neón en la frontera del anime

Entrevistamos a Dión González, voz en español latino de Ludo en Gachiakuta

PELÍCULAS

Masters of the Universe, la

Masters of the Universe, la nueva película basada en el universo de He-Man, estrena su primer adelanto

The Mortuary Assistant, la película basada en el juego de terror, presenta su primer tráiler

Zootopia 2 rompe récords y se convierte en el mayor éxito animado de Hollywood

Fallout, Street Fighter y más: adaptaciones de videojuegos para ver en este 2026

Scream 7: Ghostface busca venganza contra la familia de Sidney Prescott en un nuevo adelanto

SERIES

REVIEW | A Knight of

REVIEW | A Knight of the Seven Kingdoms - Temporada 1 - Episodio 1: Una versión tierna de Game of Thrones

The Madison, el próximo spin-off de Yellowstone, presenta un nuevo adelanto

Entrevistamos a Branden Cook y Spencer House, actores de la serie Tell Me Lies

Ryan Hurst es elegido como Kratos para la serie live-action de God of War

Euphoria presenta el primer tráiler de su tercera temporada después de cuatro años