Beast of Reincarnation, lo nuevo de Game Freak, llegará a mediados de este año

Beast of Reincarnation, de Game Freak.

Beast of Reincarnation, el nuevo videojuego de Game Freak, ha confirmado su lanzamiento para mediados de 2026 y presentó nuevos detalles. El juego, que estará disponible para PC, Xbox Series y PlayStation 5, se desarrolla en un Japón postapocalíptico en el año 4026, donde una plaga misteriosa llamada Blight ha devastado gran parte del planeta.

Innovaciones visuales y en jugabilidad dentro de un mundo dominado por la vegetación

En Beast of Reincarnation, la naturaleza y las plantas son elementos principales tanto en el entorno como en la jugabilidad. Emma, la protagonista, posee la habilidad exclusiva de manipular su propio cabello, transformado en lianas, que le permite alcanzar zonas altas y crear puentes improvisados.

Esta mecánica ofrece a los jugadores la posibilidad de explorar un mundo cubierto de vegetación anómala, en el que los vestigios de la civilización conviven con paisajes dominados por flora y ruinas de épocas pasadas. El juego presentará movimientos ágiles y soluciones creativas que se integran al diseño de cada nivel, fortaleciendo la relación entre el personaje y su entorno. También se destaca el papel de Koo, compañero de Emma, y la relevancia de las relaciones para progresar en esta sociedad afectada por el desastre.

Enemigos nuevos y fusiones inesperadas

El videojuego introduce a los Malefacts, criaturas que surgen de la combinación entre animales y plantas debido al avance del Blight, y que muestran comportamientos impredecibles. Además, los jugadores deberán enfrentarse a los Golems, cuerpos mecánicos que albergan las almas de antiguos humanos en un intento por sobrevivir a la inminente extinción.

Estos enemigos incorporan una reflexión sobre la relación entre la humanidad y la tecnología, mostrando una sociedad capaz de superar los límites físicos en busca de supervivencia. El catálogo de adversarios plantea desafíos variados y fomenta el desarrollo de distintas estrategias, lo que aumenta la rejugabilidad y la profundidad de la experiencia.

Blooming Arts y acción RPG con elementos de pausa táctica

Uno de los principales avances técnicos del juego es el sistema Blooming Arts. A diferencia de otros juegos de rol de acción en tiempo real, esta mecánica permite ralentizar el combate de forma temporal para seleccionar ataques y habilidades especiales, ofreciendo distintas alternativas tácticas. Esta función sirve para realizar ataques en cadena, controlar amplias zonas mediante habilidades relacionadas con la flora, y modificar la dinámica del combate en tiempo real según las decisiones del jugador.

La personalización de estilos de juego y el uso estratégico del entorno prometen una experiencia adaptable, apta tanto para jugadores que prefieren la planificación como para quienes optan por la acción directa. Los desarrolladores explicaron que la flexibilidad y respuesta del sistema están pensadas para atraer a una amplia variedad de jugadores, brindando la oportunidad de experimentar y descubrir nuevas combinaciones de habilidades a lo largo de la aventura.