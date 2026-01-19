Malditos Nerds

The Mortuary Assistant, la película basada en el juego de terror, presenta su primer tráiler

La esperada adaptación del videojuego The Mortuary Assistant debuta en cines el 13 de febrero de 2026

The Mortuary Assistant presenta su primer tráiler.

La inquietante historia de The Mortuary Assistant, protagonizada por Willa Holland en el papel de Rebecca Owens y Paul Sparks como el enigmático mentor, llega a la pantalla grande bajo la dirección de Jeremiah Kipp. El estreno en cines está previsto para el 13 de febrero.

Esta adaptación busca llevar el terror de River Fields a un público más amplio, explorando los sucesos aterradores en una morgue donde la protagonista debe sobrevivir a la noche mientras enfrenta rituales demoníacos y su propio pasado traumático.

Del éxito viral del videojuego al cine

El videojuego The Mortuary Assistant, creado por Brian Clarke y estrenado en 2022 para PC, se convirtió rápidamente en un fenómeno viral y posteriormente llegó a consolas. Su éxito se atribuyó principalmente a su capacidad para generar miedo mediante atmósferas opresivas y una narrativa interactiva, elementos que los productores aseguran haber trasladado a la adaptación cinematográfica.

Patrick Ewald, productor de Epic Pictures y Dread, afirmó: “Estamos recreando por completo la morgue de River Fields como un escenario físico para preservar la atmósfera claustrofóbica y el realismo inquietante”. Esta decisión tiene como objetivo no solo satisfacer a los seguidores del juego, sino también sumergir a los espectadores en la misma tensión que hizo famoso al videojuego.

The Mortuary Assistant (Captura de
The Mortuary Assistant (Captura de tráiler oficial)

Una historia de posesión, secretos y temor

La trama principal de la película permanece fiel a la del juego original: Rebecca Owens, interpretada por Willa Holland, es una embalsamadora recién certificada que acepta un turno nocturno en la funeraria River Fields, donde debe trabajar sola tras el cierre. Pronto, la tranquilidad se transforma en terror cuando presencia eventos perturbadores relacionados con rituales demoníacos y descubre oscuros secretos vinculados a su mentor, personaje a cargo de Paul Sparks.

Durante la noche, Rebecca debe enfrentarse tanto a las amenazas externas de fuerzas malignas como a sus propios recuerdos y traumas, en una lucha para evitar que su cuerpo sea utilizado como recipiente para una posesión demoníaca.

Reparto y producción: compromiso con la autenticidad

Además de Holland y Sparks, el elenco cuenta con la participación de Mark Steger, reconocido por su trabajo en Stranger Things, en el papel de The Mimic, una criatura vinculada a los elementos sobrenaturales de la historia. El guion fue escrito en colaboración por Clarke y Tracee Beebe, mientras que Jeremiah Kipp aplica su experiencia en el género para mantener la integridad y el tono oscuro de la obra original.

Los productores han decidido construir la funeraria como un set físico, evitando depender únicamente de efectos digitales, con la intención de lograr un terror más tangible y realista. Esta estrategia destaca en un contexto donde muchas producciones utilizan en exceso recursos digitales y se considera un esfuerzo por recuperar la atmósfera auténtica y opresiva que hizo del videojuego una referencia entre los aficionados al terror y los jugadores.

