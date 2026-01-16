Malditos Nerds

Resident Evil Requiem revela nuevos detalles de sus protagonistas Leon Kennedy y Grace Ashcroft

Capcom expande el universo Resident Evil y redefine el survival horror

Guardar
Resident Evil Requiem, de Capcom.
Resident Evil Requiem, de Capcom.

Resident Evil Requiem, la próxima entrega de la reconocida saga de Capcom, se lanzará el 27 de febrero de 2026 para PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y PC. La característica más relevante de esta edición es una jugabilidad dual, protagonizada por dos personajes principales y narrativas diferenciadas: Grace Ashcroft, una analista del FBI, y Leon Kennedy, un experimentado agente del DSO.

Diferencias jugables según el personaje

La estructura de Resident Evil Requiem alterna secciones obligatorias para cada protagonista, permitiendo al jugador experimentar la historia desde puntos de vista contrastantes. Controlando a Grace Ashcroft, el juego retoma la atmósfera opresiva y la gestión limitada de recursos típica del survival horror clásico, similar a lo visto en Resident Evil 2. Grace despierta en un sanatorio invadido por zombis y debe elegir entre enfrentarse a los enemigos o esquivarlos, gestionar recursos escasos y tomar decisiones críticas para sobrevivir.

Grace posee una habilidad especial que le permite fabricar objetos esenciales utilizando sangre infectada, lo que abre nuevas posibilidades de ataque. Además, la presencia de la palabra clave “Elpis” conecta su historia con la muerte de su madre, Alyssa Ashcroft, lo que añade misterio a su arco argumental y aporta profundidad tanto narrativa como emocional.

Las secuencias jugables de Leon Kennedy, por otro lado, se centran en la acción. Leon tiene acceso a un diverso arsenal y puede ejecutar ataques cuerpo a cuerpo con un hacha, además de poder arrebatar motosierras a los enemigos para realizar ataques letales. El sistema permite alternar en cualquier momento entre perspectiva en primera y tercera persona, lo que otorga flexibilidad e inmersión según las preferencias del jugador y las circunstancias del juego.

Resident Evil Requiem, de Capcom.
Resident Evil Requiem, de Capcom.

Avances técnicos y nuevos modos de dificultad

Capcom ha invertido en avances técnicos para hacer de Resident Evil Requiem un título atractivo tanto para jugadores con equipos de última generación como para quienes cuentan con hardware menos potente. El juego será compatible con tecnologías modernas como DLSS 4 y efectos de ray tracing de NVIDIA en PC de gama alta, mientras que la compatibilidad con GeForce NOW permitirá jugar desde dispositivos móviles y televisores compatibles sin comprometer la calidad visual.

Por primera vez en la saga, se presentan nuevos modos de dificultad: Casual, diseñado para disfrutar de la historia con asistencia de apuntado y mayor resistencia; Estándar, que incrementa el nivel de desafío; y Estándar (Clásico), que homenajea la experiencia original al requerir cintas de tinta para guardar el progreso al controlar a Grace, lo que exige una gestión estratégica de los recursos y del avance. Este regreso a mecánicas tradicionales suma tensión adicional y supone un reto tanto para jugadores veteranos como para recién llegados.

La inteligencia artificial de los zombis también evoluciona: algunos mantienen hábitos de su vida anterior, como cocinar, cantar o limpiar. Estas conductas permiten nuevas posibilidades de sigilo y ofrecen pistas para eludir peligros o avanzar, aportando una dimensión humana a los enemigos y aumentando el desafío táctico.

Repercusión para seguidores y la comunidad de jugadores

El esperado lanzamiento de Resident Evil Requiem representa la convergencia de distintas generaciones dentro del mundo de los videojuegos. Con la posibilidad de juego cruzado y diversas opciones técnicas, Capcom apunta a ofrecer una experiencia central uniforme a quienes poseen consolas de última generación y a jugadores ocasionales, combinando calidad visual con innovación en la jugabilidad.

Además, se subraya la importancia de administrar recursos y el impacto emocional a lo largo del relato personal de Grace y del recorrido épico de Leon, reflejando la dualidad intrínseca al género y a las demandas cambiantes de la comunidad de jugadores.

Temas Relacionados

Resident Evil RequiemCapcomResident Evilmalditos-nerds-gaminggamingmalditos-nerds

Más Noticias

Kazutaka Kodaka revela que The Hundred Line: Last Defense Academy siempre fueron dos juegos en uno

Tras nueve meses desde su lanzamiento, se oficializa que The Hundred Line: Last Defense Academy abarca dos historias completas

Kazutaka Kodaka revela que The

BlazBlue: Entropy Effect X, el spin-off roguelite, recibe una demo gratuita

91ACT anticipa su nuevo roguelite de acción 2D con jugabilidad de prueba gratuita y recompensas

BlazBlue: Entropy Effect X, el

Entrevistamos a Branden Cook y Spencer House, actores de la serie Tell Me Lies

Tell Me Lies regresa con su tercera temporada y pudimos conversar con algunos de sus protagonistas

Entrevistamos a Branden Cook y

Final Fantasy VII Remake Intergrade recibirá una actualización en PlayStation 5 y PC la próxima semana

Square Enix iguala características en todas las versiones y potencia el acceso flexible a la historia de Midgar

Final Fantasy VII Remake Intergrade

Sega confirma que Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties recibirá una demo gratuita antes de su lanzamiento

El acceso anticipado permitirá a los jugadores experimentar las mejoras técnicas y la expansión narrativa

Sega confirma que Yakuza Kiwami

ANIME

Kaguya-sama: Love is War cerrará

Kaguya-sama: Love is War cerrará su historia con una película final escrita por Aka Akasaka

Chainsaw Man confirma su segunda temporada luego del éxito de la película

JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run estrenará su adaptación al anime el 19 de marzo

Retrocultura Activa | La extraña ciudad de Wicked City: sexo, horror y neón en la frontera del anime

Entrevistamos a Dión González, voz en español latino de Ludo en Gachiakuta

PELÍCULAS

Fallout, Street Fighter y más:

Fallout, Street Fighter y más: adaptaciones de videojuegos para ver en este 2026

Scream 7: Ghostface busca venganza contra la familia de Sidney Prescott en un nuevo adelanto

Avengers: Doomsday muestra la llegada de Los Cuatro Fantásticos a Wakanda en su nuevo adelanto

Jason Momoa y Dave Bautista enfrentan la yakuza y una conspiración en ‘Equipo Demolición’

Hugh Jackman lidera The Death of Robin Hood, la reinvención oscura del legendario forajido

SERIES

Entrevistamos a Branden Cook y

Entrevistamos a Branden Cook y Spencer House, actores de la serie Tell Me Lies

Ryan Hurst es elegido como Kratos para la serie live-action de God of War

Euphoria presenta el primer tráiler de su tercera temporada después de cuatro años

One Piece presenta a Baroque Works en el nuevo tráiler de su segunda temporada

Seth Rogen confirma que la temporada 2 de The Studio inicia rodaje tras triunfo en los Globos de Oro