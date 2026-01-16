Malditos Nerds

Final Fantasy VII Remake Intergrade recibirá una actualización en PlayStation 5 y PC la próxima semana

Square Enix iguala características en todas las versiones y potencia el acceso flexible a la historia de Midgar

El próximo jueves 22 de enero, Square Enix lanzará una actualización importante para las versiones de PlayStation 5 y PC de Final Fantasy VII Remake Intergrade, igualándolas a las versiones que debutarán en Nintendo Switch 2 y Xbox Series.

Con la introducción de la función Streamlined Progression, tanto los jugadores nuevos como los experimentados podrán aprovechar ventajas diseñadas para agilizar la experiencia de juego, eliminando muchas de las barreras habituales del género.

Demo jugable disponible y recompensas para nuevos jugadores

La llegada de Final Fantasy VII Remake Intergrade a Nintendo Switch 2 y Xbox Series viene acompañada de una demo gratuita. Este contenido de prueba permite a quienes estén interesados conocer el título antes de comprarlo. Una de las principales características de este demo es la opción de transferir el archivo guardado al juego completo, asegurando que el progreso inicial no se pierda y animando a los usuarios a continuar su aventura completa desde el inicio. Además, quienes descarguen la demo y después compren el juego recibirán automáticamente objetos adicionales dentro del juego, como unos pendientes de resurrección y un set de supervivencia, facilitando aún más el comienzo de la partida.

Otra iniciativa de Square Enix para incentivar la preventa y la compra anticipada en Nintendo Switch 2 y Xbox Series es la inclusión gratuita del Final Fantasy VII original. Para los usuarios de Xbox, el título estará disponible inmediatamente luego de la precompra, mientras que los usuarios de Nintendo Switch podrán acceder a él desde el mismo día de lanzamiento, el 22 de enero.

Características de Streamlined Progression y su impacto en el juego

El componente principal de esta actualización es la función Streamlined Progression, que consiste en una serie de potenciadores opcionales que permiten al jugador maximizar a voluntad parámetros clave como los puntos de vida (HP) y magia (MP), además de infligir el daño máximo posible, igual a 9,999 puntos, por ataque. Estas opciones, similares a las vistas en remasterizaciones previas de la saga, están pensadas para quienes quieren enfocarse en la historia sin las dificultades habituales de progresión, los combates prolongados o la administración de recursos. También es relevante la posibilidad de activar o desactivar individualmente cada potenciador, o bien usar todos simultáneamente, ofreciendo flexibilidad según las preferencias de cada consumidor.

Square Enix ha explicado que esta decisión responde a una tendencia creciente en el consumo de contenido interactivo. Según Naoki Hamaguchi, director del proyecto, las personas buscan opciones para personalizar su experiencia de juego de acuerdo con el tiempo e interés que tengan disponible. Hamaguchi compara esto con la personalización y flexibilidad que ofrecen los servicios de streaming de video. Reconoce que, incluso como jugador, a veces ha tenido que abandonar títulos largos por falta de tiempo para optimizar personajes o explorar en detalle. Por tanto, Streamlined Progression fue diseñado como una solución para facilitar el acceso a la narrativa principal y para que más personas lleguen al final de la historia.

Perspectivas para la franquicia

Ante la inclusión reciente de estas funciones, algunos jugadores han manifestado inquietudes sobre el impacto en la dificultad o el sentido del desafío clásico en este tipo de juegos. No obstante, queda claro que Streamlined Progression es opcional y que su uso depende completamente del jugador.

Así, tanto quienes disfrutan del combate estratégico como quienes solo quieren conocer la narrativa disponen, por primera vez dentro del propio juego, de un control absoluto sobre la experiencia.

Mientras tanto, continúa la expectativa ante la posible llegada, aún no oficializada, de Final Fantasy XVI, el título más reciente de la serie, a Nintendo Switch 2 en un futuro próximo.

