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Kingdom Hearts IV estrena imágenes y un nuevo tráiler tras cuatro años de silencio

La esperada secuela fue revelada tras años de rumores y estará disponible en consolas y PC al mismo tiempo.

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Kingdom Hearts IV es un próximo juego de rol de acción de Square Enix. Será la decimoquinta entrega de la serie Kingdom Hearts, que dará inicio al arco argumental "El Maestro Perdido".

El esperado videojuego Kingdom Hearts IV, desarrollado por Square Enix, ha vuelto a ser noticia tras años de rumores y escasa información. En el Nintendo Direct de junio de 2026 se presentó un nuevo avance del juego, mostrando imágenes inéditas y confirmando su lanzamiento simultáneo para PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y PC a través de las principales tiendas digitales.

Este lanzamiento marca un hito al tratarse del primer título de la saga que debutará al mismo tiempo en todas estas plataformas, generando gran expectativa entre los seguidores que han aguardado novedades desde 2022.

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El desarrollo y anuncio de Kingdom Hearts IV

Kingdom Hearts IV fue presentado por primera vez durante el vigésimo aniversario de la franquicia en 2022. Desde ese anuncio, tanto Square Enix como el director Tetsuya Nomura mantuvieron reserva respecto a los detalles de la historia y el desarrollo del juego. En 2025, Nomura reportó avances significativos, aunque no se compartió material nuevo hasta el reciente Nintendo Direct.

La franquicia es conocida por combinar personajes de Disney y Square Enix y por sus tramas que conectan universos fantásticos. Kingdom Hearts IV continuará esta tradición, llevando al protagonista Sora y sus compañeros a la misteriosa ciudad de Quadratum, un nuevo escenario que promete ofrecer nuevas dinámicas de juego y la aparición de personajes inéditos en la saga.

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Novedades y expectativas para los jugadores

El lanzamiento de Kingdom Hearts IV en Switch 2 desde el primer día representa una apuesta importante de Square Enix por el mercado portátil, lo que amplía la base potencial de jugadores. Esto supone un cambio frente a la exclusividad temporal en una sola plataforma que había caracterizado entregas anteriores de la franquicia.

El avance presentado revela gráficos de alta calidad y ofrece pistas sobre la evolución del sistema de combate, así como sobre la exploración entre mundos. Aunque los desarrolladores no han anunciado aún la fecha exacta ni una ventana aproximada de lanzamiento, la estrategia actual mantiene la expectativa de los fanáticos, quienes ya especulan sobre nuevas mecánicas y personajes basándose en las breves escenas mostradas.

Kingdom Hearts IV, de Square Enix.
Kingdom Hearts IV, de Square Enix.

Impacto en la comunidad y repercusiones

La comunidad de seguidores, que se ha mantenido activa y entusiasta durante estos años de espera, ha comenzado a especular sobre posibles referencias a títulos cancelados, como Final Fantasy Versus 13, por la similitud de estilos en algunos fragmentos del avance.

Para quienes han seguido la historia de Sora durante más de dos décadas, la confirmación de Kingdom Hearts IV representa la continuación de una trama que ha dejado huella en varias generaciones de jugadores. Las redes sociales y foros especializados se inundaron de mensajes celebrando la noticia y analizando cada detalle presentado por Square Enix en la última actualización.

Aunque la ausencia de una fecha concreta de lanzamiento pueda resultar frustrante para algunos, la decisión de lanzar el juego en múltiples plataformas permitirá que más jugadores disfruten de esta nueva entrega sin importar la consola que prefieran. De este modo, el legado de la serie se fortalece con el anuncio, alimentando la expectativa ante el posible desenlace de una de las historias más emblemáticas de los videojuegos.

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