Larian Studios revela que Baldur’s Gate 3 no saldrá en Nintendo Switch 2 por cuestiones ajenas al estudio

Baldur's Gate 3, de Larian
Baldur's Gate 3, de Larian Studios.

La ausencia del destacado RPG Baldur’s Gate 3 en Nintendo Switch 2 sorprendió a los fanáticos y a la comunidad de videojuegos. Durante una sesión de preguntas y respuestas, Swen Vincke, director ejecutivo de Larian Studios, explicó que la decisión de no lanzar el juego en la popular consola no fue tomada por el estudio.

El vínculo entre Larian Studios y Wizards of the Coast

Vincke aclaró que la decisión final sobre la llegada de Baldur’s Gate 3 a Nintendo Switch 2 correspondía a Wizards of the Coast, propietaria de Dungeons & Dragons y de la franquicia Baldur’s Gate. Larian Studios, aunque responsable principal del desarrollo, ya no mantiene una relación comercial directa con Wizards of the Coast para nuevos proyectos como Divinity.

Numerosos seguidores han expresado su decepción y frustración ante esta situación. Comentarios en redes sociales y foros reflejan la opinión generalizada. Además, reportes recientes mencionan que la relación entre Larian Studios y Wizards of the Coast se ha deteriorado, dificultando aún más cualquier acuerdo.

Baldur's Gate 3
Baldur's Gate 3

Reacciones de la comunidad y consecuencias para los usuarios

La publicación de Baldur’s Gate 3 en Nintendo Switch 2 habría ampliado de forma significativa la audiencia del juego, haciendo posible una experiencia de calidad en formato portátil y aprovechando los controles Joy-Con. Actualmente, el título está disponible en PC, PlayStation 5 y Xbox Series, plataformas cuyo público es diferente al de Nintendo. Algunos usuarios destacan que la opción de portabilidad de Nintendo Switch 2 resulta especialmente conveniente para quienes tienen poco tiempo para jugar en casa.

Esta exclusión afecta directamente a los usuarios de Nintendo, quienes se ven limitados en cuanto a la oferta de RPG de gran escala en su plataforma. Para muchos, disponer de este tipo de producciones tanto en formato físico como digital era determinante al momento de adquirir una consola. En términos de consumo, esto representa menos alternativas para quienes buscan movilidad y compatibilidad entre diferentes sistemas.

Perspectivas para Larian: planes para Divinity y nuevas estrategias creativas

A pesar de este obstáculo, Larian Studios mantiene su interés por colaborar con Nintendo. El estudio lanzó recientemente Divinity: Original Sin 2 en la última consola de la marca y ha indicado que su próximo título, Divinity, previsto como una de las principales apuestas para 2026, está planteado para ser compatible con Nintendo Switch 2. El director técnico de Larian expresó que tienen especial aprecio por la plataforma y procuran garantizar la compatibilidad.

El director ejecutivo Swen Vincke también anunció que el estudio cambiará sus políticas creativas. Afirmó que en el desarrollo de Divinity dejarán de utilizar inteligencia artificial generativa para la creación de arte conceptual, en respuesta a las críticas de una parte de la comunidad. Esta decisión surge como respuesta a la demanda de mayor transparencia y respeto hacia el trabajo de los artistas humanos, en contraste con otras prácticas más polémicas en la industria.

