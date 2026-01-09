Malditos Nerds

Los juegos más esperados de 2026 #7: Saros

El nuevo juego de los creadores de Returnal es un shooter roguelike que busca llevar su acción y narrativa a otro nivel

Saros, de Housemarque.
Saros, de Housemarque.

PlayStation Studios quiere pisar fuerte en 2026 y uno de los lanzamientos más destacados que tiene es Saros, el nuevo juego de Housemarque que llega el 30 de abril de manera exclusiva para PlayStation 5. La expectativa por la entrega es muy grande, ya que se trata del nuevo juego del estudio después del exitoso lanzamiento de Returnal en 2021.

A mi criterio, Returnal sigue siendo, aún a día de hoy, uno de los mejores lanzamientos que tuvo la PlayStation 5. Cabe destacar que por más que Saros se considere una secuela espiritual con respecto a Returnal, tanto en su propuesta como jugabilidad, su universo no está conectado, por lo que estamos ante una nueva IP del estudio.

Saros, de Housemarque.
Saros, de Housemarque.

Tal como vimos en los tráilers publicados durante su desarrollo, Saros es un shooter roguelike en tercera persona con una jugabilidad frenética, donde tendremos que derrotar a los enemigos de distintas secciones, mientras descubrimos los secretos que esconden cada uno de los mapas y aprendemos a usar nuestras armas, habilidades y equipamientos.

Al tratarse de un roguelike, la muerte pasa a ser una mecánica central en el videojuego y, una de las mayores diferencias que tendrá Saros con respecto a Returnal es que, en este caso, no perderemos todo al morir. De esta forma, conseguiremos en nuestras partidas diferentes mejoras permanentes para el personaje, su traje y las armas que nos permitirán volver de la muerte más fuertes y preparados. Eso sí, el mundo al que volvemos siempre será diferente.

Saros, de Housemarque.
Saros, de Housemarque.

La jugabilidad es uno de los aspectos que volvieron a Returnal una entrega única y no hay dudas de que Housemarque intentará llevarlo a otro nivel. En este sentido, Saros nos promete un montón de enemigos, armas y equipamientos para utilizar. Mucha velocidad en la acción y montones de proyectiles para esquivar son algunas de las cuestiones que seguramente podamos esperar.

Sobre la historia, aún no conocemos mucho, nos ponemos en la piel de Arjun Devraj, un agente de la Fuerza Soltari, que se dirige al misterioso planeta de Carcosa para investigar una colonia perdida extraterrestre. Este lugar guarda muchos misterios debido a un eclipse y a que cambia constantemente sus biomas y zonas, por lo que habrá mucho para descubrir.

Saros, de Housemarque.
Saros, de Housemarque.

Los propios desarrolladores de Housemarque señalaron que la narrativa será un aspecto muy importante en Saros y que buscarán elevar la fórmula utilizada en Returnal que mezcla el avance de la historia con los elementos roguelike y lo que hagamos en cada partida. Algo también interesante para señalar es que en Saros habrá más personajes a conocer, por lo que no estaremos solos en la aventura.

Sin lugar a dudas, Saros se posiciona como uno de los lanzamientos más interesantes del año y también como un título que buscará ser bandera de PlayStation Studios. La entrega saldrá de manera exclusiva para PlayStation 5 el próximo 30 de abril.

