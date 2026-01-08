The Witcher confirma que la quinta y última temporada de la serie llegará este año

(Netflix)

Netflix ha anunciado que la quinta temporada de The Witcher será la última de la conocida serie. La saga, que comenzó en 2019, llegará a su fin este año y mostrará la conclusión de la historia de Geralt, Yennefer y Ciri.

La plataforma comunicó esta decisión a través de una actualización sobre sus próximas producciones, en la que detalló que la temporada final está programada para estrenarse en 2026, luego de que las dos últimas entregas fueran filmadas de manera consecutiva.

El cambio de actor principal: de Henry Cavill a Liam Hemsworth

Henry Cavill, quien interpretó a Geralt de Rivia en las primeras tres temporadas, dejó el personaje tras el final de la tercera. En su lugar, el actor australiano Liam Hemsworth, conocido por su trabajo en The Hunger Games, asumió el papel principal desde la cuarta temporada y estará también en la quinta.

Esta transición ha provocado opiniones diversas entre los fanáticos, quienes manifestaron su preocupación sobre cómo el cambio podría afectar la esencia de la serie. Por su parte, Anya Chalotra y Freya Allan continuarán interpretando a Yennefer y Ciri, respectivamente, brindando continuidad al hilo argumental principal.

A pesar de su éxito inicial, con más de 76 millones de hogares viendo parte de la primera temporada en 2019, la serie ha sufrido una considerable baja en su audiencia. Los datos proporcionados por Netflix muestran una tendencia descendente: la segunda temporada logró 18,5 millones de visualizaciones en sus primeros días, la tercera bajó a 15,2 millones y la cuarta, ya con Hemsworth como Geralt, se redujo a 7,4 millones. No obstante, miembros de la producción han afirmado que la decisión de finalizar la serie en la quinta temporada ya estaba prevista desde hace tiempo

Desenlace planificado y retos narrativos

La showrunner Lauren Hissrich explicó que las dos últimas temporadas fueron planificadas como un solo arco argumental y se filmaron seguidas para mantener la coherencia en el desenlace. Joey Batey, actor que interpreta a Jaskier, comentó que para el elenco y el equipo, las temporadas cuatro y cinco representan dos partes de una misma conclusión.

Los guionistas han tenido el desafío de crear un cierre satisfactorio para las historias de Geralt, Yennefer y Ciri. De acuerdo con la sinopsis oficial, distintos enemigos toman posiciones en el continente, dirigiendo sus amenazas hacia Ciri y obligando a los protagonistas a superar obstáculos nuevos para poder reunirse como familia. La producción espera que el desenlace múltiple logre satisfacer tanto a los lectores de los libros como a los nuevos seguidores de la serie.

Situación de la franquicia y respuesta de los seguidores

El anuncio del final de la serie llega al mismo tiempo que crece el interés en la franquicia debido al desarrollo del videojuego The Witcher 4, actualmente en proceso de creación. Aunque todavía no tiene una fecha de lanzamiento confirmada, este juego mantiene la popularidad de la saga en la comunidad de jugadores.

Al mismo tiempo, el cierre de la serie televisiva ha generado debates en redes sociales y foros, donde algunos consideran que el final es el resultado natural tras el desgaste de la trama y otros lamentan que una adaptación tan ambiciosa termine después de sólo cinco temporadas. Los usuarios manifiestan inquietud sobre cómo se resolverán las complejas tramas y también sobre el legado de los personajes en la cultura popular actual.

Si bien todavía no hay una fecha exacta para el estreno de la quinta temporada, Netflix ha confirmado que será lanzada este año, llevando al público al desenlace esperado de una de las producciones de fantasía más destacadas de la última década.