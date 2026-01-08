Embark Studios apuesta por la tensión en ARC Raiders y descarta sistemas competitivos PvP

ARC Raiders, de Embark Studios.

Embark Studios, desarrollador de ARC Raiders, ha dejado clara su postura sobre el papel de los jugadores en su multijugador de extracción. Patrick Söderlund, director ejecutivo del estudio, confirmó que el juego no incorporará sistemas competitivos ni tablas de clasificación centradas en el enfrentamiento entre jugadores (PvP). De esta manera, reafirman su enfoque en la tensión ambiental y la supervivencia dentro de un entorno principalmente jugador contra entorno (PvE).

Estructura y filosofía detrás de ARC Raiders

ARC Raiders es un juego multijugador en línea que combina opciones de PvE y PvP en un mundo arrasado por máquinas. En él, la supervivencia depende tanto de enfrentarse a enemigos controlados por la inteligencia artificial como de manejar la incertidumbre generada por la presencia de otros jugadores. No obstante, la dirección del juego es muy precisa: la intervención de los jugadores humanos no debe convertirse en el elemento central de la experiencia.

De acuerdo con Patrick Söderlund en una entrevista, desde las primeras fases de desarrollo el equipo de Embark Studios debatió distintos sistemas competitivos relacionados con el PvP, pero decidió evitar que dichos elementos se convirtieran en el enfoque principal. Söderlund indicó: “No queremos fomentar ese tipo de juego. El juego no consiste en disparar a otros jugadores. Se puede hacer, si se quiere, pero nunca ha sido el núcleo de la experiencia”.

La elección de no incluir clasificaciones ni sistemas de recompensas para los jugadores más agresivos se tomó después de constatar que la competitividad entre usuarios, aunque pueda generar videos virales y situaciones memorables, tiende a modificar la atmósfera buscada para el juego: un espacio tenso, donde cada encuentro con otro jugador debe ser una fuente de incertidumbre, no una oportunidad para ganar puntos o escalar en un ranking. Según Söderlund, la tensión radica en la supervivencia conjunta frente a un mundo impredecible, en lugar de superar a otros participantes.

Sistemas de emparejamiento y dinámicas del juego

Con el objetivo de adaptarse a diferentes estilos de juego y evitar una experiencia excesivamente hostil, ARC Raiders emplea un sistema de emparejamiento basado en la agresividad. Los jugadores que muestran una actitud más conflictiva suelen ser agrupados entre sí, mientras que quienes prefieren evitar el enfrentamiento comparten partidas con usuarios enfocados en el PvE. Este mecanismo busca mantener el equilibrio en la experiencia y evitar que el juego derive en un combate constante, respetando la intención de transmitir tensión y enriquecer las partidas sin recompensar el comportamiento agresivo.

Durante una gran parte del desarrollo, ARC Raiders no incluía a otros jugadores; solo en etapas más avanzadas, Embark Studios observó el impacto positivo que su presencia tenía en la ambientación general. Señales sutiles como disparos a distancia o las bengalas características de los jugadores caídos informan sobre la presencia de otros supervivientes. Estos elementos aportan significativamente a la sensación de peligro, mucho más que una tabla de bajas o posiciones en un ranking.

Ante esto, el estudio optó por no añadir sistemas de logros públicos ni recompensas externas por desempeño en PvP. Embark Studios sostiene que cualquier elemento que premie la competitividad directa alteraría el delicado equilibrio de tensión y comunidad que desean mantener en ARC Raiders.

Elementos técnicos y proyección futura del juego

El énfasis de Embark Studios en la tensión no se limita únicamente al diseño de mecánicas, sino que también recurre a recursos técnicos como el audio ambiental. La relevancia de los sonidos, como disparos distantes o las bengalas que delatan a otros jugadores, ha sido subrayada por Söderlund como uno de los pilares que refuerzan la atmósfera en ARC Raiders. Estos elementos no solo afectan la jugabilidad, sino que también contribuyen a que el mundo se perciba como más dinámico y poblado, incrementando el estrés y fomentando decisiones tácticas.

La decisión de no fomentar la competencia directa entre jugadores surge en un contexto de presión creciente sobre el uso de inteligencia artificial en el desarrollo del juego, especialmente en áreas como el doblaje de voces. Embark Studios ha defendido el uso de estas tecnologías como algo positivo tanto para el equipo como para la experiencia de los jugadores.

ARC Raiders ha tenido tal impacto que Embark Studios ha recibido propuestas para adaptar el juego al cine y la televisión, lo que evidencia su alcance a pesar de las críticas sobre la orientación jugable. Para el público general, esto se traduce en una alternativa claramente diferenciada dentro del mercado de shooters en línea, donde la tensión y la supervivencia predominan sobre la competencia y las recompensas externas.