Bandai Namco planea nuevos juegos de Digimon tras éxito de Digimon Story: Time Stranger

Digimon Story: Time Stranger, de Bandai Namco.

El reciente éxito de Digimon Story: Time Stranger, tanto en ventas como en el reconocimiento de la crítica, ha provocado una serie de movimientos estratégicos en Bandai Namco con el objetivo de fortalecer la franquicia Digimon en el sector de los videojuegos.

Frente a la expectativa de los seguidores, los responsables del juego han confirmado que la espera para la siguiente entrega no será tan extensa como los ocho años transcurridos entre este lanzamiento y su predecesor.

El origen del resurgimiento: Éxito inesperado

Digimon Story: Time Stranger, lanzado tras cerca de una década de desarrollo intermitente y rumores, superó ampliamente las expectativas iniciales tanto de los ejecutivos de Bandai Namco como del sector aficionado a los JRPG. Con más de un millón de copias vendidas y una aprobación del 94% en Steam, su recepción fue incluso superior a la de títulos reconocidos como Pokémon Legends: Z-A.

Este cambio en la percepción general de Digimon como marca relacionada con videojuegos no solo revitalizó la serie, sino que también estableció un nuevo estándar de calidad en una franquicia que, durante años, pasó desapercibida para el público en general a pesar de su longeva existencia y decenas de juegos lanzados desde los años noventa.

De acuerdo con declaraciones de Ryosuke Hara, productor del título reciente, y Yusuke Tomono, director creativo, la colaboración estrecha con Toei Animation y otras compañías asociadas ha sido fundamental en esta nueva etapa. Ambos directivos resaltaron que, aunque el éxito los sorprendió por su magnitud, ya están trabajando en capitalizar la popularidad de Digimon mediante una estructura de desarrollo más sostenible y escalable.

Nuevas estrategias para los próximos lanzamientos

En una entrevista concedida a un revista japonesa, Hara y Tomono subrayaron que el futuro de Digimon en los videojuegos estará guiado por tres ejes principales: el fortalecimiento de la colaboración entre compañías, la ampliación del público objetivo y la mejora de los procesos internos. El primer eje se refiere a la relación entre Bandai Namco y Toei Animation, quienes han sido fundamentales en la historia de la franquicia.

El segundo objetivo se centra en ampliar el alcance de la saga para llegar a audiencias que tradicionalmente no han interactuado con Digimon. Tomono manifestó su intención de reducir las barreras de entrada para nuevos jugadores, buscando enfoques narrativos y mecánicas de juego que resulten accesibles tanto para niños como para adultos sin experiencia previa.

Por último, ambos creativos destacaron el compromiso de evitar largos periodos de desarrollo como el experimentado anteriormente. La creación de Digimon Story: Time Stranger se prolongó casi ocho años debido a interrupciones, revisiones y cambios de rumbo. Ahora, con un equipo en crecimiento y ganando experiencia, esperan establecer ciclos de producción más ágiles, sin sacrificar el nivel de detalle que caracteriza a la serie.

La transformación de los procesos industriales

El fenómeno de Digimon Story: Time Stranger también ha puesto en cuestión el modelo industrial para desarrollar juegos de esta complejidad. Según las declaraciones, la decisión de optar por una planificación constante y la integración de equipos multidisciplinarios responde a los riesgos asociados con ciclos de desarrollo demasiado largos y presupuestos imprevisibles. Hara lo explicó diciendo: “El equipo va creciendo gradualmente y estamos configurando una estructura que permitirá un desarrollo mantenido a lo largo del tiempo”.

Esta reorganización busca anticipar las demandas tanto del público como del mercado global, aspectos fundamentales para evitar cancelaciones o lanzamientos fallidos, situaciones que han ocurrido frecuentemente en otras franquicias. El caso de Digimon Story: Time Stranger ejemplifica la conveniencia de combinar la experiencia acumulada, una colaboración más amplia y la adaptación a las tendencias de consumo.

En cuanto a la experiencia del usuario, el equipo identifica oportunidades de mejora que aparecieron durante el desarrollo anterior y que ahora se proponen abordar para consolidar la marca como competidora constante en el mercado global de videojuegos de rol. De cara al futuro, será fundamental observar si Bandai Namco y Toei Animation mantienen el equilibrio entre la innovación creativa y la fidelidad a los elementos que lograron que Digimon Story: Time Stranger se convirtiera en un fenómeno inesperado.