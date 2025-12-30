Level-5 reafirma que Decapolice no fue cancelado y que sigue trabajando en el juego

Decapolice, de Level-5.

Level-5 ha terminado con el silencio respecto al futuro de su esperado videojuego Decapolice, confirmando que el desarrollo avanza de manera constante. El título, anunciado originalmente en 2023 y posteriormente pospuesto hasta 2026, había generado especulaciones sobre una posible cancelación debido a la limitada información disponible desde su presentación.

Sin embargo, Ken Motomura, principal encargado del proyecto, ha disipado las dudas al señalar que el equipo continúa enfrentando nuevos retos centrados en la jugabilidad y la narrativa, manteniendo siempre la meta de ofrecer una experiencia novedosa para los jugadores.

Avances luego del período de incertidumbre

Desde fines de 2023, la ausencia de noticias sobre Decapolice había generado inquietud entre seguidores. Ni Level-5 ni su responsable principal, Ken Motomura, habían realizado declaraciones extensas desde el anuncio del retraso a 2026 en septiembre de 2024. Este prolongado silencio dio pie a rumores sobre su posible cancelación, especialmente porque el lanzamiento previsto para 2023 en Nintendo Switch, PlayStation 5 y PlayStation 4 no se concretó. La actualización publicada en una revista japonesa, fue la ocasión en la que Motomura aseguró: “El desarrollo progresa con estabilidad.”

Motomura también destacó que, aunque todavía no pueden revelar detalles específicos, el avance se encuentra en una etapa firme y el equipo está preparado para asumir nuevos retos únicos en relación a la jugabilidad. Sus declaraciones fueron uno de los aspectos más importantes del informe anual, generando alivio entre los seguidores y desmintiendo las sospechas de abandono del proyecto.

Propuesta de Decapolice: innovación en jugabilidad y narración

La propuesta de Decapolice integra mecánicas de deducción y resolución de rompecabezas en una aventura policial de estilo anime, combinando elementos de rol y ciencia ficción. La historia sigue a Harvard, un joven detective encargado de rastrear a criminales en una extensa ciudad marcada por el delito y la corrupción. Un elemento distinguible es la capacidad de desplazarse entre la realidad física y una virtual, permitiendo investigaciones en entornos tanto digitales como reales que se complementan entre sí.

El juego busca proponer una experiencia envolvente y exigente: sus fases de investigación requerirán atención al detalle y creatividad, mientras que los combates se desarrollarán por turnos, similar a otras sagas de Level-5. Motomura subrayó que el equipo enfrenta estos “nuevos desafíos únicos en jugabilidad y narrativa”, enfatizando que cada elemento ha sido planeado para diferenciar Decapolice dentro del género. Además, el estudio tiene previsto anunciar más novedades próximamente, seleccionando cuidadosamente el momento para hacerlo y comunicar así el potencial del juego de forma adecuada.

Contradicciones previas y antecedentes de Level-5 en el desarrollo de videojuegos

No es la primera ocasión en que Level-5 enfrenta retos en comunicación durante procesos de desarrollo prolongados. En el pasado, retrasos y escasa información impactaron la percepción de otros títulos del estudio. La falta de anuncios de avance sobre Decapolice contrastó con la tendencia previa de Level-5, que solía ofrecer actualizaciones constantes en otras franquicias. Sin embargo, en esta oportunidad, la complejidad de combinar narrativas interactivas con mecánicas avanzadas de deducción y realidades alternativas parece haber justificado una mayor prudencia en la comunicación.

Desarrolladores y analistas del sector destacan que, a pesar del silencio, Level-5 no ha retirado Decapolice de sus portales oficiales ni ha negado la posibilidad de continuidad de la saga. Las recientes declaraciones de Ken Motomura ponen en relieve la importancia de la adaptabilidad en los desarrollos actuales, especialmente cuando se buscan altos estándares en lo narrativo y técnico. Tanto seguidores como expertos perciben estos anuncios como una señal positiva, aunque permanecen atentos a cómo Level-5 cumplirá sus promesas en el futuro cercano.