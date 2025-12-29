Larian Studios confirma que no será necesario jugar los títulos anteriores para disfrutar Divinity

Divinity, de Larian Studios.

La llegada de un nuevo título de la saga Divinity ha generado expectativas y preguntas entre los jugadores, en particular después del éxito de Baldur’s Gate 3. Una de las inquietudes principales es si es necesario jugar los antiguos títulos de Divinity para poder disfrutar y entender el próximo lanzamiento de la franquicia.

Swen Vincke, fundador y director ejecutivo de Larian Studios, ha sido claro al afirmar que el nuevo Divinity está diseñado para ser accesible tanto a los veteranos como a quienes se acercan por primera vez a la saga, eliminando la idea de que es obligatorio haber jugado a las entregas anteriores. La experiencia previa con los títulos originales será opcional y no se requerirá para comprender la historia o divertirse con la jugabilidad.

Historia y desarrollo de la saga

La serie Divinity ha contado con varias entregas que han marcado el género de los juegos de rol, destacándose Divinity: Original Sin 2, celebrado por su sistema de combate táctico y su libertad de acción. Sin embargo, varios de los títulos anteriores son considerados por Vincke como desactualizados y algo anticuados. A pesar de esto, el creador indica que el nuevo juego incluirá referencias y eventos del pasado como parte de su trasfondo, aportando profundidad para quienes quieran explorar más el universo, pero sin que estos elementos sean necesarios para entender la historia principal.

Para quienes busquen en la próxima entrega de Divinity una experiencia comparable a Baldur’s Gate 3, Vincke recomienda probar primero Divinity: Original Sin 2, ya que ambos comparten similitudes en el combate táctico, la cooperación multijugador y la libertad de decisión del jugador. El primer Divinity: Original Sin, aunque relevante conceptualmente, no cuenta con algunas de las mejoras presentes en los títulos más recientes de Larian Studios.

Sugerencias para nuevos jugadores interesados en Divinity

Tras el anuncio del nuevo Divinity en The Game Awards, la comunidad de jugadores debate si es conveniente jugar todas las entregas anteriores antes de lanzarse al nuevo título. La respuesta de Vincke en una entrevista reciente fue clara. Los jugadores que conocieron Larian Studios por Baldur’s Gate 3 y disfrutaron de su enfoque narrativo y cinematográfico pueden acercarse sin problema al próximo Divinity sin miedo a perder detalles esenciales. Para quienes mantengan interés por el trasfondo, la recomendación es recurrir a videos explicativos o resúmenes, en vez de jugar títulos que hoy se ven desactualizados.

Por otra parte, quienes disfrutan de los combates tácticos y de las modalidades cooperativas tienen razones para volver a Divinity: Original Sin 2, ya que sirvió como modelo para Baldur’s Gate 3 y anticipa varias mecánicas que podrían regresar en la nueva entrega. Vincke no recomienda los títulos más antiguos ni siquiera a los jugadores más dedicados, advirtiendo que sus sistemas de juego y aspectos técnicos pueden dificultar que estos resulten agradables a día de hoy.

Cómo influye el legado de Larian en la nueva entrega

La estrategia de Larian Studios está orientada a atraer tanto a sus seguidores habituales como a una nueva audiencia mundial, consolidada a raíz del éxito de Baldur’s Gate 3. Esta decisión responde a las demandas actuales del mercado y a las tendencias de la industria, donde la facilidad de acceder a una saga sin obstáculos se ha vuelto indispensable.

Swen Vincke reconoce que los juegos anteriores de Divinity, aunque aún tienen valor para los aficionados del género, hoy en día muestran su antigüedad en sus mecánicas, niveles gráficos y facilidad de uso. Esta sinceridad es poco frecuente en directivos de grandes estudios y pone de manifiesto un hecho importante: los RPG deben evolucionar y adaptarse constantemente para no quedar limitados a un público muy específico.

En el ámbito técnico y narrativo, Vincke adelantó que la próxima entrega estará basada en lo logrado con Baldur’s Gate 3, incluyendo mejoras en la posibilidad de influir en la historia y el sistema de combate. Por ahora, los interesados tienen varias formas de explorar el universo Divinity sin sentirse obligados a pasar por las entregas más antiguas, ya sea consultando información en internet, accediendo a recursos de la comunidad o comenzando directamente por la nueva propuesta de Larian Studios.