Final Fantasy VII Remake Intergrade recibe una nueva demo en Nintendo Switch 2 y Xbox Series

Final Fantasy VII Remake | Diseñador: Naoki Hamaguchi | Desarrolladores: Square Enix, Creative Business Unit I

El lanzamiento del demo gratuito de Final Fantasy VII Remake Intergrade para Nintendo Switch 2 y Xbox Series marca la llegada oficial de este esperado remake a nuevas plataformas. Los jugadores pueden probar el famoso primer capítulo ambientado en Midgar y, por primera vez, transferir su progreso guardado a la versión completa del juego.

El título, cuyo lanzamiento está previsto para el 22 de enero de 2026 en ambas consolas, viene acompañado de diversas bonificaciones por reserva y novedades relacionadas con la estrategia multiplataforma de Square Enix.

Contenido del demo gratuito

El demo gratuito lanzado por Square Enix incluye el capítulo inicial de Final Fantasy VII Remake Intergrade. Este episodio se desarrolla en la ciudad de Midgar y permite a los jugadores tomar el control de Cloud Strife, un exsoldado que ahora forma parte del grupo Avalanche, en su misión para sabotear uno de los reactores de mako de la corporación Shinra. Considerado uno de los capítulos más emblemáticos de la saga, este segmento actúa como introducción al universo ampliado del remake. Al finalizar el demo y utilizar el archivo guardado en la versión final, los usuarios obtendrán recompensas exclusivas como Revival Earrings y el Survival Set.

La edición Intergrade del remake también incorpora Episode INTERmission, una expansión centrada en el personaje Yuffie Kisaragi. Este contenido adicional narra, de forma paralela, una infiltración liderada por la ninja de Wutai y su compañera Sonon en Midgar, ampliando la perspectiva y la jugabilidad en comparación con el juego base. Esta expansión ya estaba disponible en PlayStation 5 y PC, pero ahora estará incluida para los nuevos usuarios de Nintendo Switch 2 y Xbox Series.

Bonificaciones de reserva y estrategias comerciales de Square Enix

Square Enix ha implementado varias estrategias de incentivo para fomentar la reserva del juego. Aquellos que reserven la edición digital en Nintendo Switch 2 o Xbox Series recibirán sin coste adicional una copia del Final Fantasy VII original de 1996. En Xbox Series, el título estará disponible de inmediato, mientras que en Nintendo Switch 2 podrá descargarse solo después del lanzamiento de la nueva versión del remake. Esta promoción estará vigente hasta el 31 de enero de 2026, ofreciendo la oportunidad de revisitar el juego que estableció los pilares de la franquicia antes de iniciar la aventura remasterizada.

Además, quienes opten por la edición física del remake en Nintendo Switch 2 recibirán un paquete Magic: The Gathering—Final Fantasy Play Booster, que contiene 15 cartas aleatorias inspiradas en la serie. Estos elementos coleccionables están dirigidos a los seguidores de ambos universos y buscan incrementar las reservas antes del lanzamiento oficial.

Impacto en los seguidores de la saga y repercusiones en la industria

El lanzamiento simultáneo en Xbox Series y Nintendo Switch 2 representa la primera vez que la trilogía de Final Fantasy VII Remake amplía oficialmente su presencia más allá de las consolas PlayStation y PC. Esta decisión sigue la tendencia de las grandes franquicias japonesas de expandir sus mercados y constituye un acontecimiento importante para los aficionados de ambas consolas.

Naoki Hamaguchi, director de la trilogía, afirmó que el desarrollo de la tercera entrega no se verá afectado por la estrategia multiplataforma, aunque no confirmó si su lanzamiento ocurrirá simultáneamente en todas las consolas o si conservará un período de exclusividad temporal en PlayStation. Pese a la incertidumbre al respecto, la confirmación de que toda la trilogía llegará a Nintendo Switch 2 y Xbox Series ha sido bien recibida por la comunidad. El acceso anticipado a través del demo permite comparar el desempeño visual y la experiencia de juego frente a la versión de PlayStation 5, una consideración importante para los seguidores que buscan la mejor calidad posible.