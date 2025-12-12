Malditos Nerds

The Game Awards 2025 - Lenny Kravitz se suma como villano a 007 First Light

El próximo juego de IO Interactive suma a un ícono musical a su elenco de estrellas

Una de las grandes sorpresas de The Game Awards 2025 se las llevó el próximo título de James Bond, 007 First Light que presentó a quien será el principal antagonista de la entrega. Se trata de Bawma, un traficante y líder criminal que estará interpretado por el músico Lenny Kravitz. Los villanos de todas las historias que tienen a James Bond como protagonista son icónicos y ahora es el turno de una leyenda de la música.

007 First Light es un videojuego desarrollado por IO Interactive, reconocidos por la saga Hitman, que buscará ilustrar a un jóven James Bond mostrando los inicios que lo llevaron a ser uno de los espías más famosos del mundo. El juego es un título de acción en tercera persona que mezcla combate, sigilo y promete mucha acción al estilo 007.

La propuesta de 007 First Light busca ofrecer una experiencia completa de espionaje desde una perspectiva innovadora. Tal como sucede con los Hitman, una de las promesas del estudio es que el jugador podrá decidir cómo quiere resolver cada una de las misiones ya que habrán muchas maneras disponibles que van desde la fuerza bruta, el sigilo y hasta la utilización de accesorios característicos de la franquicia de James Bond.

Este lanzamiento significa el regreso de la saga 007 al mundo de los videojuegos luego de 14 años por lo que las expectativas son muy altas. Tanto los fanáticos de James Bond como los jugadores amantes de los juegos de espionaje y sigilo tienen razones para estar ilusionados por lo que será uno de los lanzamientos más destacados del próximo año. 007 First Light sale el 27 de marzo para PlayStation 5, Xbox Series, PC y Nintendo Switch 2.

