The Game Awards 2025 - Larian, creadores de Baldur’s Gate 3, presentan su próximo juego: Divinity

Divinity

Larian Studios pisó fuerte en The Game Awards con el anuncio de su próximo juego, Divinity, luego del lanzamiento de Baldur’s Gate 3 en 2023. Esta entrega se convirtió en uno de los juegos más importantes de los últimos años tanto para jugadores como para la prensa por su narrativa, personajes, jugabilidad y por llevar al género a una masividad que no parecía tener con más de 15 millones de unidades vendidas.

El juego se presentó con un tráiler que, si bien no mostró detalles de su jugabilidad, dejó entrever que se tratará de un juego de fantasía oscura, como ya nos tiene acostumbrados el estudio. El estudio adelantó que será su juego más grande hasta ahora, aunque aún no queda claro si es una secuela directa de los anteriores juegos de la franquicia o no.

En la previa de The Game Awards se comentó mucho sobre este lanzamiento ya que el presentador del evento, Geoff Keighley, publicó en sus redes sociales la imágen de una misteriosa estatua que despertó el interés de toda la comunidad de jugadores.

Con el paso de los días y la investigación de diferentes usuarios se descubrió que dicha estatua estaba relacionada con el nuevo lanzamiento de Larian Studios que, finalmente hoy, se confirmó.