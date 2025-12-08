Retrocultura Activa | Policenauts: la otra joya olvidada de Hideo Kojima

Policenauts - Versión PC-9821

Policenauts: la otra joya olvidada de Hideo Kojima

En Retrocultura Activa nos gusta mirar más allá de los títulos que acaparan los focos, para rescatar esas joyas que quedaron a la sombra pero que tienen mucho para decir. Hace poco exploramos Snatcher, ese clásico cyberpunk noir de 1988 que consolidó a Hideo Kojima como un creador capaz de fusionar cine, filosofía y videojuego en una experiencia única e inolvidable. Pero la historia de Kojima no se queda ahí: pocos conocen o recuerdan con la misma pasión Policenauts, una aventura gráfica de ciencia ficción que salió en 1994 y que, al igual que Snatcher, rompió esquemas y narró una historia que todavía hoy sorprende por su ambición y sensibilidad.

Policenauts es un relato de misterio y acción ambientado en el espacio, donde la investigación policial se mezcla con los dilemas éticos de la tecnología y la memoria, en un escenario futurista que combina la frialdad de las estaciones espaciales con la calidez de los personajes humanos, imperfectos y complejos. Este título, que en su día fue exclusivo para Japón y con escasa difusión en occidente, merece ser revisitado para entender cómo Kojima exploró aquí otros caminos narrativos y técnicos, preparando el terreno para sus futuras obras maestras.

En esta nota nos sumergiremos en el mundo de Policenauts, su contexto de desarrollo, sus personajes inolvidables, su atmósfera cinematográfica y el modo en que continúa hablando con nosotros desde la lejanía del tiempo y la distancia.

Policenauts y las raíces aventureras de Hideo Kojima: explorando la obra olvidada del genio japonés

Cuando hablamos de Hideo Kojima, la mente creadora detrás de Metal Gear y Death Stranding, solemos asociarlo inmediatamente con la épica saga de espionaje y sigilo protagonizada por Solid Snake, o con las innovaciones narrativas del más reciente título de su estudio independiente. Sin embargo, Kojima lleva más de tres décadas de carrera, y su legado en la industria del videojuego no se reduce solo a estas franquicias.

Antes de consagrarse como el maestro del sigilo y la narrativa en 3D, Kojima dedicó buena parte de sus primeros años a explorar el género de la aventura gráfica y la novela visual. Dos títulos, en particular, reflejan esta faceta menos conocida pero crucial para comprender su evolución creativa: Snatcher (1988) y Policenauts (1994). Mientras el primero tuvo cierto eco en Occidente gracias a una versión localizada para Sega CD, Policenauts permaneció prácticamente ignorado fuera de Japón hasta que una traducción hecha por fans en 2009 lo reintrodujo al público internacional.

Hoy vamos a sumergirnos en la historia, estilo y legado de Policenauts, un juego que, pese a sus imperfecciones, refleja en cada píxel la obsesión de Kojima por el cine, la ciencia ficción y el arte de contar historias mediante videojuegos.

El juego que casi nadie conoció: Policenauts en contexto

Policenauts es una aventura gráfica lanzada originalmente para el PC-9821 en 1994, una computadora japonesa muy popular en su momento, que luego fue portado a consolas como PlayStation y Sega Saturn. Su historia nos sitúa en un futuro cercano —la década de 2040— donde la humanidad ha comenzado a vivir en colonias espaciales. El protagonista, Jonathan Ingram, es un ex astronauta convertido en detective que, tras haber estado en criosueño durante 25 años, regresa para investigar la misteriosa desaparición de su exesposa y un oscuro entramado de crimen organizado.

Desde su concepción, Kojima buscó crear un juego que fuese una mezcla de ciencia ficción dura con elementos detectivescos, envolviendo al jugador en un mundo donde la tecnología avanzada convive con conflictos sociales muy humanos. Pero a diferencia de los shooters o RPG modernos, Policenauts es ante todo una novela visual o aventura gráfica en la que el jugador interactúa principalmente leyendo diálogos, examinando objetos y tomando decisiones en puntos clave.

Un homenaje a la narrativa cinematográfica

Lo que más distingue a Policenauts dentro del género es su nivel de producción. Kojima, quien desde sus primeros trabajos mostró una profunda influencia cinematográfica, quiso que el juego se sintiera como una película de anime de calidad profesional. Para eso, combinó escenas animadas con gameplay de manera fluida, utilizando animación tradicional realizada por Anime International Company, que daba al juego una apariencia y ritmo muy cercanos a una serie de televisión o película.

Los cortes entre escenas de animación y los momentos donde el jugador examina escenarios son tan orgánicos que a veces cuesta distinguir dónde termina la película y comienza la interacción. Esta unión de narrativa y jugabilidad era, y sigue siendo, algo poco común en la industria.

Kojima también tomó inspiración de series de televisión y películas de “buddy cop” como Lethal Weapon (Arma Mortal), reflejándose en la relación de Jonathan Ingram con su compañero Ed Brown, una dupla con química, humor y roces que aportan humanidad a la trama.

La importancia del detalle: un futuro vivo y creíble

Otro aspecto fascinante de Policenauts es la meticulosidad con la que Kojima y su equipo recrearon un mundo plausible y vivo, más allá de la típica ambientación futurista genérica. Cada objeto cotidiano —desde un cigarrillo hasta un sillón— viene acompañado de descripciones que explican cómo ha evolucionado en función de avances tecnológicos, regulaciones o necesidades sociales del futuro.

Este nivel de detalle invita al jugador a empaparse de la realidad ficticia que rodea la historia y a reflexionar sobre el impacto real de los desarrollos científicos en nuestra vida diaria. No se trata solo de tecnología espectacular, sino de cómo ésta afecta la cotidianidad y las relaciones humanas.

Críticas y sombras: sexo y ritmo como puntos débiles

Sin embargo, Policenauts no está exento de críticas. Por un lado, su ritmo narrativo puede resultar lento y pesado para jugadores acostumbrados a juegos con mayor dinamismo. Las escenas tienden a extenderse demasiado, y la cantidad abrumadora de diálogos puede cansar, especialmente porque la jugabilidad es mínima y se basa en gran medida en elegir opciones y examinar objetos.

Por otro lado, uno de los puntos más problemáticos es la visión sexista y las interacciones con personajes femeninos que hoy resultan incómodas o directamente ofensivas. Jonathan Ingram puede tocar a muchas mujeres del juego, acompañado de animaciones y sonidos caricaturescos, mientras ellas reaccionan casi como si fuera una broma sin mayor consecuencia.

Este componente sexualizado se explica en parte porque el juego nació en el mercado japonés de los noventa, donde los elementos “pervertidos” eran comunes incluso en juegos de aventuras. No obstante, para el público contemporáneo, estas actitudes pueden arruinar la experiencia y se ha sugerido que un eventual remake o relanzamiento debería eliminar estas partes para hacerlo más accesible y respetuoso.

¿Por qué Policenauts sigue siendo relevante?

A pesar de sus defectos, Policenauts es una obra que merece ser recordada y analizada, especialmente para quienes quieren entender la evolución de Kojima como narrador. En este título se aprecia cómo ya estaba definiendo los rasgos que más tarde marcarían sus creaciones más famosas, como la obsesión por los detalles técnicos y científicos, enfoque cinematográfico, personajes complejos y diálogos densos y reflexivos.

Además, el juego plantea temas interesantes sobre la vida en el espacio, la ética médica (como el tráfico de órganos), la soledad, la memoria y la persistencia de los lazos humanos frente a la tecnología.

El hecho de que Policenauts haya permanecido oculto para muchos jugadores occidentales hasta la traducción hecha por fans en 2009 hace que su redescubrimiento sea una suerte de tesoro para los amantes de los videojuegos como medio narrativo.

El legado y las esperanzas de un retorno

Aunque Kojima ha expresado interés en hacer una secuela de Policenauts, donde el villano Anthony Redwood regresaría a la Tierra en busca de venganza, ese proyecto nunca llegó a concretarse. La separación de Kojima y Konami en 2015 puso fin a la posibilidad de revisitar sus viejos títulos en el corto plazo.

Desde entonces, Kojima ha dedicado su tiempo a nuevos proyectos bajo su estudio independiente, Kojima Productions, con títulos como Death Stranding. Pero para los fanáticos y estudiosos, Policenauts sigue siendo un capítulo esencial para entender sus inicios y su particular manera de fusionar videojuegos con cine y literatura.

La influencia de Policenauts también se percibe indirectamente en otras franquicias, como la aparición de personajes y elementos que Kojima reutilizó en la serie Metal Gear.

Si te interesa la historia de los videojuegos, la ciencia ficción o el arte de contar historias mediante este medio, la experiencia que ofrece Policenauts es casi obligatoria. Te desafía a ser paciente, a sumergirte en una narrativa profunda y a descubrir los secretos de un futuro que Kojima imaginó con gran detalle y sensibilidad.

Y aunque sus partes más polémicas requieren un ojo crítico, el valor artístico y narrativo de la obra es indiscutible. No dejes de acompañarnos para descubrir más secretos de este fascinante mundo de redescubrir lo retro y a sus creadores, porque la historia siempre tiene mucho más por contar. Nos encontramos nuevamente en la próxima edición de Retrocultura Activa.