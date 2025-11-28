Paradox Interactive asume la culpa del fracaso comercial de Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, de The Chinese Room.

Tras el lanzamiento de Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, Paradox Interactive ha reconocido públicamente su responsabilidad por el bajo rendimiento comercial del juego. La compañía realizó una depreciación contable de aproximadamente 40 millones de dólares, tras invertir en el desarrollo de un título que resultó mucho menos rentable de lo previsto.

Fredrik Wester, CEO del grupo, detalló que las ventas no alcanzaron las expectativas, provocando pérdidas significativas en el balance financiero de la empresa.

Motivos del bajo rendimiento comercial del videojuego

El lanzamiento de Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 se produjo tras varios retrasos, lo que generó elevadas expectativas tanto dentro como fuera de Paradox Interactive. El anterior director creativo del proyecto ya había advertido sobre el riesgo de mantener el nombre del juego tan asociado a la primera entrega, que se ha convertido en un clásico de culto.

Sin embargo, las cifras de ventas se quedaron por debajo de lo esperado apenas un mes después del estreno, según reflejó el balance presentado por Paradox Interactive. La falta de coherencia con las áreas de especialización históricas del editor complicó la evaluación previa de su potencial comercial. La recepción crítica fue moderada, lo cual pudo haber disuadido a posibles compradores.

Consecuencias económicas para Paradox Interactive

La pérdida inmediata se tradujo en una reducción contable del valor de la inversión realizada. De los aproximadamente 45 millones de dólares invertidos, solo se reconocen unos 4,5 millones como activos en los libros contables de Paradox Interactive. Este proceso, conocido en inglés como write-down, implica que la compañía ya no considera la mayoría de los fondos invertidos como parte de sus activos, reconociendo que el valor comercial es considerablemente menor al anticipado.

Esta decisión afecta no solo los resultados financieros del año, sino que también obliga a Paradox Interactive a revisar su estrategia de inversión y desarrollo en el futuro. Fredrik Wester admitió que el error estuvo en la evaluación de las ventas y asumió la responsabilidad total como editor, eximiendo de culpa a los desarrolladores del estudio The Chinese Room.

Compromisos futuros y relación con la comunidad de jugadores

A pesar del revés económico, Paradox Interactive asegura que cumplirá con el contenido prometido a quienes compraron las distintas ediciones del juego. El plan para después del lanzamiento incluye dos expansiones que se entregarán durante el próximo año como parte de la Edición Premium, manteniendo así un flujo de actualizaciones para quienes ya adquirieron Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2. El CEO señaló que Paradox Interactive evaluará más exhaustivamente las oportunidades fuera de sus sectores tradicionalmente rentables.

Mientras tanto, los jugadores de PC, PlayStation 5 y Xbox Series pueden acceder a Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, que combina elementos de rol, acción y simulación inmersiva en un escenario oscuro inspirado en las calles de Seattle. Las dificultades comerciales que ha enfrentado Paradox Interactive con este lanzamiento han generado dudas sobre la viabilidad de proyectos arriesgados fuera del núcleo de especialización de las empresas de videojuegos, lo que repercute tanto en los inversores como en la comunidad de seguidores del universo vampírico.