PRIMERAS IMPRESIONES | Spellcasters Chronicles: un multijugador de acción que mezcla MOBA y RTS

Spellcaster Chronicles, de Quantic Dream.

Quantic Dream, el estudio detrás de grandes obras narrativas como Detroit: Become Human y Heavy Rain, se encuentra desarrollando Spellcasters Chronicles, un juego multijugador competitivo que mezcla componentes de MOBA con RTS. Desde Malditos Nerds | Infobae tuvimos la posibilidad de jugar una versión anticipada del título para contar de qué se trata.

Más precisamente, pudimos jugar dos partidas para tener un primer vistazo de lo que Spellcasters Chronicles puede ofrecer. Obviamente, al tratarse de un título de estas características y que mezcla dos géneros complejos, no puedo realizar ninguna sentencia definitiva ya que hay muchos aspectos de los personajes, estrategias, meta y profundidad que es imposible de definir aún.

Las partidas enfrentan a dos equipos de tres jugadores que, al igual que en los MOBA, tienen el objetivo de controlar el mapa, avanzar y destruir los núcleos enemigos. El punto diferencial que tiene Spellcasters Chronicles es que los personajes que presenta son todos magos y es el jugador el que no solo tiene que moverse por el mapa para derrotar enemigos y controlar estructuras sino también que debe invocar a sus propias hordas de guerreros.

Cada personaje tiene sus propias habilidades y ultimate pero, al momento de seleccionarlo, también podemos elegir el mazo de esbirros que utilizaremos. De esta forma, Spellcasters Chronicles también añade elementos de deck builder ya que nuestra selección marcará qué aliados podemos invocar durante la partida. En la prueba tuvimos acceso a dos mazos preestablecidos para utilizar pero, desde Quantic Dream, remarcaron que personalizar las invocaciones será un punto central para la victoria.

Los esbirros que van desde ogros hasta dragones se pueden invocar en zonas que estén bajo el control de nuestro equipo y se mueven de manera automática por los distintos carriles del mapa. Nuestras invocaciones son fundamentales para avanzar ya que se enfrentan a los enemigos y capturan las zonas mucho más rápido y eficientemente que nuestros personajes. De esta manera, Spellcasters Chronicles consiste en avanzar por los carriles invocando aliados, destruyendo a los enemigos y capturando zonas hasta llegar a alguno de los tres núcleos centrales.

La partida finaliza cuando los tres núcleos caen o, bien, cuando pasan los 25 minutos de duración donde el equipo que más daño hizo a estas estructuras es el vencedor. Asimismo, nuestros personajes tienen gran velocidad y pueden volar por el mapa por lo que hay un fuerte componente estratégico en la decisión de a qué línea ir a ayudar o presionar. En mi corta experiencia con el juego quedé conforme por cómo se sienten las oleadas y las invocaciones pero con dudas en cuanto al PvP ya que no sentí que el combate jugador contra jugador esté totalmente pulido aún.

Por otro lado, los magos tienen roles que marcan sus principales funciones como pueden ser duelista, conquistador y hechicero. Estas diferenciaciones dan a entender en qué aspecto del juego puede destacar cada personaje ya sea yendo a luchar contra otros jugadores o buffeando y acompañando a nuestras invocaciones. A medida que avanza la partida y conseguimos objetivos, los personaje suben de nivel y debemos elegir entre tres mejoras disponibles. Según cada personaje será importante mejorar algún atributo físico de él o bien, mejorar la cantidad de población que podemos invocar.

La elección de nuestro mago puede afectar a nuestras invocaciones y este es otro punto interesante a tener en cuenta. En la primera partida utilicé a Swamp Witch, una bruja duelista enfocada en el veneno que tenía la posibilidad de darle ataque con veneno a nuestras tropas. En la segunda, utilicé a Mystic Scribe, una hechicera enfocada en la cura que podía darle más vida máxima a nuestros esbirros.

Finalmente, a medida que avanza el juego podremos realizar invocaciones más fuertes hasta llegar a los titanes que cada mago puede invocar. Estas son criaturas gigantes e imponentes que pueden cambiar el rumbo de la partida ya que son muy fuertes y necesitan más de un aliado para vencerlas. En las dos partidas que jugué los momentos de invocación de titanes fueron los más épicos ya que se formaban luchas entre titanes mientras los magos intentábamos dar soporte generando un divertido caos generalizado.

Spellcasters Chronicles es un juego free-to-play que se estrenará en una beta cerrada en PC. El juego de Quantic Dream presenta algunas ideas interesantes pero también, al tratarse de un juego como servicio, deberá pisar fuerte para llamar la atención de los jugadores y lograr crear una comunidad, algo que es cada vez más complejo en la industria de los videojuegos.