Genshin Impact presenta los detalles de su próxima gran actualización: Luna III

El 3 de diciembre marcará la llegada de la versión Luna III de Genshin Impact, titulada Song of the Welkin Moon: Interlude – A Nocturne of the Far North. Esta actualización no solo presentará nuevos personajes y eventos, sino que también servirá como escenario para la conmovedora despedida de Colombina, la Dameselette, durante un festival conocido como la Noche Rezolunar, mientras se lanza el debut jugable del legendario dragón Durin.

Celebración y despedida: el festival que conmueve a Nod-Krai

Nod-Krai será el escenario principal de la significativa celebración de la Noche Rezolunar, una festividad que marcará la última noche de Colombina antes de su regreso a la luna. Tras la derrota de Rerir, la ciudad se sumerge en un ambiente de alegría y nostalgia, mientras aldeanos y viajeros organizan una noche repleta de juegos, puestos y actividades destinadas a crear recuerdos imborrables. Durante la festividad, los jugadores podrán participar en minijuegos, coleccionar un libro de estampillas con recuerdos y vivir la experiencia de despedir a un personaje que ha sido fundamental para la historia.

Sin embargo, el ambiente festivo se ve enturbiado por la llegada de los Hexenzirkel, el grupo de brujas legendarias. Alice, madre de Klee, y Nicole Reeyn, reconocida por su papel en el misterio de Fontaine, hacen una aparición pública trayendo noticias preocupantes sobre el destino de Teyvat: las fronteras del mundo están en peligro y misteriosos organismos conocidos como fantasmas aparecen por toda Nod-Krai. La urgencia de la situación lleva a los jugadores, junto a personajes icónicos como Albedo y Durin, a investigar el origen de estos fenómenos y enfrentarse a una narrativa repleta de sorpresas y giros argumentales.

Durin, Jahoda y el desarrollo de la taumaturgia en Mondstadt

El debut jugable de Durin, quien anteriormente era un dragón y ahora ha adquirido forma humana mediante la alquimia de Albedo, será uno de los grandes ejes de la actualización. Durin se incorpora como un personaje de cinco estrellas con espada y afinidad Pyro, capaz de alternar entre dos estilos de combate: uno orientado al apoyo del equipo, enfocado en debilitar resistencias y generar daño de área, y otro basado en ataques potentes impulsados por energía abisal, especializado en potenciar reacciones elementales como Vaporizado y Derretido.

Junto a Durin, en el primer banner de la versión, aparece Jahoda, una arquera Anemo de cuatro estrellas centrada en la curación grupal y ataques con absorción elemental. Los jugadores podrán obtener nuevas armas en los banners, como la espada Athame Artis para Durin y el arco Pluvioarco de la Serpiente Arcoíris, que mejoran significativamente las habilidades según la composición del equipo.

Una de las novedades más importantes de esta versión es la incorporación del sistema Hexerei. Varios personajes de Mondstadt, como Venti, Klee, Albedo, Sucrose, Fischl, Razor, Mona y Durin, adquirirán la categoría de personajes taumaturgicos tras completar misiones especiales. Estos obtendrán habilidades mejoradas y nuevos efectos en sus constelaciones.

Impacto en la comunidad y controversias en los anuncios oficiales

La promesa de que varios personajes clásicos recibirán cambios en sus habilidades y constelaciones ha generado expectativas y cierto nivel de incertidumbre entre la comunidad de jugadores. Mientras algunos celebran el regreso de habilidades emblemáticas para Venti y la posibilidad de explorar estrategias inéditas con el sistema Hexerei, otros manifiestan su preocupación por el posible desequilibrio en los equipos y la viabilidad frente a las nuevas mecánicas y enemigos.

En el ámbito narrativo, la despedida de Colombina ha suscitado debate sobre el futuro de los personajes más vinculados a los Arcontes y si regresarán en el futuro o si la historia avanzará hacia regiones inéditas, como sugieren las pistas sobre la inestabilidad de las fronteras de Teyvat y la aparición de entidades misteriosas llamadas fantasmas. HoYoverse, la desarrolladora de Genshin Impact, ha optado por mantener el suspenso respecto al desenlace de la trama, promocionando la especulación y el seguimiento de las actualizaciones.