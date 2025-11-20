Inazuma Eleven: Victory Road supera el medio millón de copias vendidas en una semana

Inazuma Eleven: Victory Road, de Level-5.

Inazuma Eleven: Victory Road, el esperado RPG de fútbol de Level-5, ha logrado un nuevo hito para la saga tras anunciar que ha vendido más de medio millón de copias en tan solo una semana desde su lanzamiento global el 13 de noviembre de 2025.

La desarrolladora japonesa, que había enfrentado años de retrasos y reinicios en el desarrollo del proyecto, confirmó la noticia y recibió numerosas reacciones positivas tanto de la comunidad de jugadores como de la crítica especializada.

Un proceso de desarrollo extenso y el cumplimiento de una promesa

El recorrido de Inazuma Eleven: Victory Road hasta su lanzamiento estuvo marcado por diversas complicaciones. El juego fue anunciado originalmente en 2016 y se concibió desde el inicio como una evolución significativa dentro de la saga. Sin embargo, con el correr del tiempo, los usuarios presenciaron numerosos retrasos, cambios de nombre y modificaciones en las plataformas de desarrollo. Después de casi diez años, el título finalmente se estrenó de manera digital para PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 4 y PC.

La larga espera aumentó la expectativa, lo que se reflejó en las ventas inmediatas del juego. De acuerdo con las cifras proporcionadas por Level-5, al 20 de noviembre ya se habían vendido más de 500.000 copias en todo el mundo. Para la compañía, este logro simboliza no solo el apoyo de su base de fanáticos, sino también la capacidad de recuperación tras años de inestabilidad y cambios internos.

El principal atractivo de Inazuma Eleven: Victory Road reside en presentar una narrativa completamente inédita, ambientada 25 años después de la primera entrega. El personaje principal es Destin Billows, un joven que busca integrarse a un mundo donde el fútbol casi ha desaparecido y se une a la secundaria South Cirrus. Mientras tanto, en la prestigiosa Raimon Junior High, aparece una nueva figura en el campo: Harper Evans, apodado el “Football Monster”. El encuentro y la interacción entre estos protagonistas da inicio a una trama renovada, con numerosos giros y referencias a los orígenes de la franquicia.

Más que fútbol: jugabilidad ampliada y opciones de personalización

Victory Road no se limita a ser una secuela a nivel argumental, sino que expande significativamente las posibilidades dentro del juego. La entrega cuenta con una amplia variedad de actividades adicionales, entre ellas la recolección y entrenamiento de más de 5.400 personajes icónicos de títulos anteriores, lo que fortalece el sentido de comunidad y legado de la saga.

Otro aspecto destacado es la Kizuna Station, un espacio social dentro del juego donde los usuarios pueden diseñar su propia Bond Town. Allí es posible coleccionar objetos clásicos, invitar amigos y participar en partidos o eventos especiales. Además, el uso de avatares personalizados en estas situaciones proporciona una interacción más directa entre los jugadores y contribuye a consolidar los vínculos dentro de la comunidad internacional de seguidores de Inazuma Eleven.

Uno de los elementos técnicos más notables de Inazuma Eleven: Victory Road es su colaboración con el estudio MAPPA, responsable de las secuencias animadas dentro del juego. MAPPA, conocido por su trabajo en producciones japonesas reconocidas, desarrolló la secuencia animada más extensa vista en la franquicia, lo que aporta mayor dramatismo y profundidad emocional a la historia.

Recepción global destacada y perspectivas a futuro para Level-5

El éxito comercial inmediato de Inazuma Eleven: Victory Road ha llevado a la crítica a considerarlo como uno de los regresos más sólidos de la saga. El título no solo excedió las expectativas de aceptación, sino que además estableció un nuevo estándar respecto a lo que los fanáticos pueden esperar de los juegos de rol deportivos en la actual generación de consolas y computadoras.

Más allá de las cifras, la comunidad ha visto en Inazuma Eleven: Victory Road una reivindicación tras años de incertidumbre sobre el futuro de la franquicia. Para muchos jugadores y familias, la facilidad de acceso y la oportunidad de jugar en solitario o en grupo han convertido este lanzamiento en una oportunidad para compartir y disfrutar en colectivo.

Level-5 también ha anunciado que planea aprovechar este éxito, con la intención de ofrecer actualizaciones periódicas y organizar eventos especiales. Esto sugiere que Inazuma Eleven: Victory Road seguirá teniendo relevancia en la escena mundial del videojuego durante los próximos años.