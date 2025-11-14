REVIEW | Football Manager 26: saque del medio y volver a empezar

Football Manager 26 - Desarrollador: Sports Interactive - Editor: SEGA

El lanzamiento de Football Manager 26 significó el regreso de la saga luego de dos años debido a que Sports Interactive decidió cancelar el Football Manager 25 para darle un lavado de cara al juego con la inclusión de varias funcionalidades, una nueva interfaz y cambiar el motor gráfico a Unity. De esta forma, este lanzamiento no es un título más de la popular saga, sino más bien el juego que da inicio a una nueva etapa para la franquicia.

Más allá de que todos los aspectos del juego tuvieron modificaciones, como la forma de creación de Directores Técnicos y el sistema de fichajes, las mayores novedades del título se encuentran en la inclusión del fútbol femenino, un cambio total a la interfaz y un nuevo sistema de tácticas que, sin lugar a dudas, lo pongo entre lo más destacado de mi experiencia con el juego.

Antes de entrar en las particularidades de Football Manager 26 con respecto a las entregas anteriores, quiero mencionar lo que, obviamente, se mantiene en la franquicia y lo que todo el mundo espera de antemano de este tipo de experiencia. La base de datos de jugadores, juveniles, dirigentes, entrenadores y hasta empleados de clubes se encuentra en el nivel de lo que siempre estuvimos acostumbrados, con mucho detalle. El relanzamiento de la saga y su rediseño no afecta en nada a la vasta base de datos que el título venía proponiendo año tras año.

La inclusión del fútbol femenino se hizo siguiendo esta línea ya que, desde Sports Interactive, señalaron que desde 2021 comenzaron a trabajar con la idea de sumar la disciplina a la franquicia. Al menos de lanzamiento, en Football Manager 26 se encuentran disponibles 14 ligas de 11 países con sus jugadoras y personal técnico. Esta decisión me parece muy positiva no solo para demostrar el crecimiento que tuvo el fútbol femenino en los últimos años, sino también porque Football Manager siempre fue un juego que ayudó a dar visibilidad y a conocer jugadores, ya sea por tenerlos en el plantel que estamos dirigiendo o por enfrentarlos.

Por fuera de esto, la experiencia de este título sigue siendo tan profunda y, por momentos, abrumante como siempre. A esto se le suma el rediseño en la interfaz, que obliga a viejos jugadores a tener un nuevo proceso de aprendizaje hasta acostumbrarse. Quiero remarcar que si bien jugué a las entregas anteriores, siempre fue de manera esporádica, por lo que no me considero un nuevo jugador pero tampoco un veterano de la saga.

Hago esta aclaración debido a que desde el día de lanzamiento de Football Manager 26, el juego está recibiendo muchas críticas por parte de sus jugadores debido, principalmente, al cambio de interfaz y a la nueva forma de administrar la información. A grandes rasgos, jugar Football Manager es jugar con celdas -casi- infinitas de Excel, por lo que la manera en que se muestra la información es algo fundamental e indispensable.

Este juego cambió por completo el sistema de interfaz buscando dar una versión más modernizada y también pensada para poder funcionar tanto en consola, PC y su versión touch de iPhone y próximamente Nintendo Switch. De esta manera, estamos ante una interfaz cargada de información distribuida en lo que podríamos llamar widgets con focos de información. A diferencia de juegos anteriores, ahora tenemos más ramas de dicha información en una misma pantalla.

En el menú principal, que en Football Manager 26 se denomina Portal, encontramos la característica casilla de mails que funciona como base en la toma de decisiones generales pero, además, contiene paneles sobre nuestro calendario, los últimos resultados, información del club, entre otras cosas. Esto hace que por momentos se sienta que hay demasiada información importante en la pantalla y que es imposible verla toda pero, en lo que a mí respecta, es algo a lo que uno se termina acostumbrando con el tiempo.

No tuve una experiencia negativa con la interfaz, por el contrario, una vez que me acostumbré me sentí cómodo en ella pero, al mismo tiempo, mi travesía junto a Football Manager no es tan extensa como la que un fanático acérrimo de la franquicia podría argumentar. La interfaz y posibilidades que existen en Football Manager 26 me abrumaron tanto como la de las entregas anteriores, por lo que mi experiencia no partía desde una zona de confort.

Asimismo, y lo más importante, considero que esta entrega no es la meta de Sports Interactive, sino el punto de partida de esta nueva etapa, por lo que seguramente veamos cambios en la interfaz según el feedback de su comunidad. Hace ya varios años que la franquicia no recibía cambios de esta magnitud, por lo que hay que esperar para conocer realmente si tomarán en cuenta alguno de los puntos que su comunidad le está reclamando.

Finalmente, quiero hablar de lo que más disfruté y me gustó de Football Manager 26, que tiene que ver con su nuevo sistema de tácticas y el funcionamiento del motor Unity para mostrar el desarrollo del partido. Si los anteriores títulos ya eran abrumantes respecto a las posibilidades en la gestión de tácticas y formas de juego, esta entrega redobla la apuesta con un montón de agregados que cualquier fanático del fútbol podrá apreciar.

En primer lugar, la posibilidad de armar dos esquemas tácticos: uno con la posesión de la pelota y otro sin la posesión. Esto nos permite tener dos formaciones totalmente diferentes en el partido según el contexto de juego y saber la posición que tomarán nuestros delanteros y mediocampistas a la hora de ocupar posiciones para defenderse de los ataques del rival. Sumado a esto, hay una gran cantidad de roles que se pueden asignar a cada posición, hasta de manera individual, pudiendo emplear estrategias jugador por jugador.

Algo que siempre me gustó de Football Manager es que aunque tenga un nivel de complejidad inmenso, se puede jugar con conocimientos básicos y simples, ya que muchas decisiones se pueden delegar en los miembros del cuerpo técnico. Eso sí, cada trabajador tiene sus estadísticas, por lo que delegar no siempre significa lo mejor ya que el mismo cuerpo técnico puede tomar malas decisiones. En esa dualidad está lo lindo del juego, que exista la posibilidad en la que uno quiere abarcar un poco más en el desarrollo táctico y hasta de entrenamiento del equipo.

Los cambios en el sistema táctico no solo se ven en la previa de cada partido sino que también durante cada enfrentamiento tenemos más opciones de decisiones rápidas para tomar. Cómo atacar, cómo usar las bandas, si queremos pases directos o cortos, si preferimos centros largos o rasos, sin duda, hay una gran cantidad de decisiones que podemos tomar durante cada partido.

Estas decisiones durante el partido también adquieren mayor sentido cuando podemos ver de forma más contundente cómo es el desarrollo del mismo, y esto es algo que se logra con el nuevo motor gráfico. El funcionamiento de la simulación del partido se ve y se siente mejor que nunca y permite tener un control más detallado de todo nuestro equipo.

Como contraparte, al verse bien, muchas veces también queda expuesto que estamos frente a una simulación de datos más que frente un simulador de fútbol ya que, en ciertos momentos, los movimientos son raros y los jugadores toman decisiones poco intuitivas. Durante mucho tiempo, Football Manager se disfrutó más con la imaginación que con hechos concretos y, ahora, al tener tanto detalle, se observan más algunos movimientos y decisiones que quizás tengan sentido en la estadística, en los papeles, pero no en el fútbol real. Son situaciones que, seguramente, siempre ocurrieron, pero que al no verlas de manera tácita las rellenamos con nuestra imaginación.

En definitiva, Football Manager 26 es una entrega que cumple su función como un nuevo punto de partida para la franquicia. El cambio de motor gráfico, la inclusión del fútbol femenino, una mayor ambición y el agregado de funcionalidades en la gestión de tácticas son los puntos más destacados de una iteración que todavía tiene que convencer a sus fanáticos con respecto a la interfaz.

8 Un nuevo inicio Football Manager 26 ofrece una experiencia ya conocida con una elevada base de datos y posibilidades de gestión a la que se le suman cambios en el motor gráfico, de interfaz y jugabilidad, que seguramente marquen el inicio de una nueva etapa para Sports Interactive. Revisado en PC Plataformas: iOS PC Xbox Series S Xbox Series X PlayStation 5