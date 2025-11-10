Malditos Nerds

Dispatch supera récords y AdHoc Studios confirma que evaluará el desarrollo de una segunda temporada

AdHoc Studios rompió récords de ventas con su comedia de superhéroes Dispatch, desatando grandes expectativas sobre su futuro

Dispatch, de AdHoc Studio.
Dispatch, de AdHoc Studio.

Después de vender más de un millón de copias en solo diez días, AdHoc Studios enfrenta una creciente presión por parte del público para anunciar una segunda temporada de Dispatch, su comedia episódica de superhéroes con elementos de simulador de gestión.

Aunque la primera temporada aún no ha terminado —faltan algunos capítulos por estrenarse—, los representantes del estudio admitieron en una entrevista que ahora deben “al menos considerar” el futuro de la serie, reconociendo que el éxito ha modificado sus planes originales.

De camino al éxito: ventas, crítica y reacción del público

Dispatch fue lanzado a principios de octubre y consiguió rápidamente cifras excepcionales para una nueva propiedad intelectual independiente: más de un millón de unidades vendidas en diez días. Estos resultados sorprendieron tanto a los analistas como al propio AdHoc Studios, que aún no había estrenado todos los episodios de la primera temporada en ese momento.

A pesar de las presiones que esto genera, AdHoc Studios actúa con cautela. En una entrevista, los cofundadores Nick Herman y Pierre Shorette expresaron su sorpresa ante el fenómeno, reconociendo que la idea de una segunda temporada pasó de ser incierta a convertirse en una posibilidad concreta en pocas semanas.

Pierre Shorette comentó: “Probablemente... tendremos que pensar al menos en la segunda temporada ahora”, marcando una diferencia clara respecto a la postura de incertidumbre mantenida hasta hace poco. No obstante, los responsables insisten en que cualquier decisión será tomada cuidadosamente para no poner en riesgo la calidad que sus seguidores esperan.

Dispatch
Dispatch

Proyectos simultáneos: colaboración con Critical Role y retos de producción

Mientras continúa el debate sobre la continuación de Dispatch, AdHoc Studios ya está trabajando en un nuevo proyecto en colaboración con los creadores de Critical Role, una franquicia reconocida por sus campañas de Dungeons & Dragons ambientadas en Exandria.

Travis Willingham, figura destacada de Critical Role, confirmó que este próximo juego intentará llevar el enfoque narrativo y las mecánicas de Dispatch al mundo de Exandria, aunque con una historia completamente original y personajes conocidos por la comunidad de seguidores. Según Willingham, “va a tener algo único en el mundo de Exandria” y “será algo completamente nuevo en términos de narrativa”.

Esta colaboración sugiere que, aunque la segunda temporada de Dispatch está en consideración, probablemente no será la máxima prioridad inmediata del estudio. Las declaraciones de los miembros de AdHoc Studios subrayan que la posibilidad de una nueva temporada sigue en discusión interna, mientras los recursos creativos y logísticos se distribuyen entre ambos proyectos.

Impacto en la comunidad y el modelo de juegos episódicos

El inesperado éxito de Dispatch pone de manifiesto un creciente interés por experiencias interactivas que fusionan humor, gestión y narrativa episódica, tendencia similar a la de los juegos clásicos de Telltale Games. Para una audiencia deseosa de contenido, la incertidumbre sobre el futuro de la serie ha generado tanto discusiones sobre la viabilidad de este modelo de producción como dudas sobre la capacidad de los equipos de desarrollo para responder a la demanda sin comprometer la calidad.

Por el momento, los desarrolladores no se han comprometido públicamente a plazos específicos, limitándose a afirmar que cualquier decisión tendrá en cuenta tanto la demanda del público como los recursos disponibles. Mientras tanto, el estreno de los últimos capítulos de la primera temporada de Dispatch mantiene expectantes a los aficionados, quienes esperan novedades sobre el futuro de la franquicia.

