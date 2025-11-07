Grand Theft Auto VI sufre nuevo retraso: lanzamiento ahora previsto para noviembre de 2026

Grand Theft Auto VI, de Rockstar.

Rockstar Games ha confirmado que el lanzamiento de Grand Theft Auto VI, una de las entregas más esperadas en la historia de los videojuegos, se retrasa nuevamente. La compañía anunció que el título, previsto inicialmente para finales de 2025 y luego para mayo de 2026, ahora se lanzará el 19 de noviembre de 2026. Esta decisión responde a la necesidad de garantizar un producto que cumpla con las expectativas internacionales y distanciarse de recientes casos de estrenos fallidos por falta de tiempo suficiente en el desarrollo.

Historial de retrasos en el desarrollo

El proceso de desarrollo de Grand Theft Auto VI ya había sido objeto de especulación y rumores debido a las demoras confirmadas este año. En un inicio, Rockstar Games situó la fecha de lanzamiento para el 2025, pero según reportes, pocos dentro de la empresa consideraban realista cumplir con ese plazo. A principios de 2024, la fecha se cambió a mayo de 2026, y ahora se ha anunciado un ajuste definitivo al 19 de noviembre del mismo año.

Esto no es inusual para Rockstar: su anterior juego exitoso, Red Dead Redemption 2, también experimentó dos retrasos antes de salir finalmente en octubre de 2018. La compañía parece haber adoptado esta política como una forma habitual de asegurar la calidad y evitar el llamado crunch, es decir, los periodos de trabajo extremo para cumplir plazos, una práctica que ha sido duramente cuestionada dentro de la industria.

Razones empresariales detrás del aplazamiento

Las declaraciones de Strauss Zelnick, CEO de Take-Two, aclaran la postura oficial y el impacto de la postergación. Zelnick destacó en varias entrevistas y durante la reciente reunión con inversores que nunca lamentaron haber retrasado un juego, ya que priorizan ofrecer “una experiencia de entretenimiento perfecta” por encima de las presiones calendáricas. Además, subrayó que otros competidores han lanzado productos sin el tiempo necesario para su desarrollo, lo que ha conllevado graves problemas de reputación e ingresos.

La editora espera que el lanzamiento de GTA 6 marque “un nuevo estándar de rentabilidad” para el ejercicio fiscal de 2027. Este acontecimiento no solo tendrá repercusión en los resultados de Take-Two, sino que también ajustará los calendarios de lanzamiento de la competencia: varios estudios evitarán estrenar títulos al mismo tiempo que la franquicia principal de Rockstar, para no quedar opacados.

Repercusiones para jugadores e industria

Aunque la decisión se respalda en la búsqueda de calidad y responsabilidad hacia los consumidores, la noticia ha causado frustración y desconcierto en millones de aficionados de todo el mundo. Para muchos, la espera ya se acerca a una década desde la entrega anterior, Grand Theft Auto V, lanzada en 2013. En redes sociales y foros especializados, abundan tanto los mensajes comprensivos como las críticas hacia una estrategia de comunicación que algunos califican de poco transparente.

En el ámbito industrial, la postergación de un lanzamiento tan anticipado como GTA 6 tiene un gran impacto. Grandes empresas editoras y estudios independientes han comenzado a reprogramar el calendario de estrenos previstos para finales de 2026, intentando evitar la competencia directa. La nueva fecha, el 19 de noviembre, coincide con la temporada alta de lanzamientos de videojuegos, en la que también se esperan títulos como el próximo Call of Duty y otros juegos importantes.

La situación de Grand Theft Auto VI refleja una tendencia creciente en la industria: se prioriza el acabado técnico y la experiencia del usuario, incluso a costa de generar impaciencia en el público y de enfrentar reacciones negativas en los mercados financieros. Sin embargo, las declaraciones de Zelnick reafirman que, según la visión de Take-Two y Rockstar, la espera será recompensada si el producto final está a la altura de las expectativas que acompañan al proyecto.